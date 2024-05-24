Энберт о российских фигуристах: «За время отстранения уровень не упал, а движется вперед. Будет проблема с квотами, но это вопрос времени»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Энберт Олимпиада-2026 Фигурное катание

Александр Энберт считает, что уровень российских фигуристов не упал.

Сейчас россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мне бы очень хотелось верить в то, что наши ребята выступят на Олимпийских играх [2026 года] в Милане. Думаю, что Сихарулидзе не просто так это сказал (ранее глава ФФКР высоко оценил шансы россиян на участие в Олимпиаде-2026 – Sports), значит, начались какие‑то переговоры. У наших спортсменов была бы большая мотивация.

За время отстранения уровень [российского катания] не упал, а движется вперед. Будет проблема с квотами, конечно, но это вопрос времени. Главное – выступать, кататься, соревноваться с сильнейшими», – сказал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

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2 комментария
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Движется вперёд, а почему то про женское российское прокатство говорят, что там слабейший состав лет за 7 последних. Ну а российских прокатчиков не пустят на ОИ-2026, мало того, что молчали, так ещё и на встречи политические бегали, поделом им всем!
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Энберт несёт бред как всегда
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