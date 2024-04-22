Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт‑Петербурге
Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха 5 мая.
Ледовый гала‑концерт Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященный Дню Победы и Дню Труда, пройдет 5 мая в Санкт‑Петербурге.
«Друзья, мы с нетерпением ждем 5 мая! В этот вечер Ледовый дворец станет ретро-танцплощадкой.
Вместе с фигуристами и солистами мы отправимся в путешествие по любимым, знаковым песням ХХ века: из военных и послевоенных лет в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы.
На сегодня в составе заявлены:
- Роман Костомаров
- Оксана Домнина
- Марк Кондратюк
- Елизавета Туктамышева
- Петр Гуменник
- Максим Шабалин
- Мария Петрова и Алексей Тихонов
- Полина Тихонова
- Албена Денкова и Максим Ставиский
- Евгения Тарасова и Владимир Морозов
- Софья Самодурова
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов
- Александра Степанова и Иван Букин
- Екатерина Миронова и Евгений Устенко
- Наталья Хабибуллина и Илья Княжук
- Софья Шевченко и Андрей Ежлов
- Анатолий Сластин и Григорий Забелло (ледовые акробаты)
- Валерия Лосева и Валерий Синицын (фигуристы/воздушные гимнасты)
Состав еще будет пополняться!» – говорится в сообщении Санкт-Петербургского ледового театра.
Зрителям будет на кого посмотреть:))