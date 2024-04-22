Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт‑Петербурге

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Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха 5 мая.

Ледовый гала‑концерт Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященный Дню Победы и Дню Труда, пройдет 5 мая в Санкт‑Петербурге.

«Друзья, мы с нетерпением ждем 5 мая! В этот вечер Ледовый дворец станет ретро-танцплощадкой.

Вместе с фигуристами и солистами мы отправимся в путешествие по любимым, знаковым песням ХХ века: из военных и послевоенных лет в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы.

На сегодня в составе заявлены:

  • Роман Костомаров
  • Оксана Домнина
  • Марк Кондратюк
  • Елизавета Туктамышева
  • Петр Гуменник
  • Максим Шабалин
  • Мария Петрова и Алексей Тихонов
  • Полина Тихонова
  • Албена Денкова и Максим Ставиский
  • Евгения Тарасова и Владимир Морозов
  • Софья Самодурова
  • Анастасия Мишина и Александр Галлямов
  • Александра Степанова и Иван Букин
  • Екатерина Миронова и Евгений Устенко
  • Наталья Хабибуллина и Илья Княжук
  • Софья Шевченко и Андрей Ежлов
  • Анатолий Сластин и Григорий Забелло (ледовые акробаты)
  • Валерия Лосева и Валерий Синицын (фигуристы/воздушные гимнасты)

Состав еще будет пополняться!» – говорится в сообщении Санкт-Петербургского ледового театра.

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18 комментариев
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Авербух любит из всего делать шоу. Даже личную жизнь скоро в шоу превратит.
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Синицыну не позвали, а так надеялась.
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Туктамышева повторит там трюк со штанами? 😀
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Даже название шоу вторично.
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Апрель-май время активного участия в шоу действующих фигуристов, чтобы потом позволить себе дорогой и шикарный отдых.
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Ответ Oleandra
Как говорится, остатки сладки)
Синицына в пролете? А так старалась, так старалась.
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Ответ Anneta28
Синицыну не позвали, а так надеялась.
Согласна.
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Ответ Oleandra
вот кстати ни Синицыной, ни Фроловой..
И это прекрасно. В следующий раз, можт, подумает, как такие вещи делать.
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Все, кому Авербух ставит программы, собрались..
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Эх позвал бы Дарио с Лизой
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Ответ Oleandra
вот кстати ни Синицыной, ни Фроловой..
Зато есть Самодурова.
Зрителям будет на кого посмотреть:))
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Ответ Юра Плисецкий
Зато есть Самодурова. Зрителям будет на кого посмотреть:))
где-то был номер Самодуровой на шоу Авера.. она в красном платье под Камилу что-то изображает.. номер явно недоделан и Софья кмк импровизирует там..
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Ответ n.newmail123456
Туктамышева повторит там трюк со штанами? 😀
Не-а,по уши в дыму в черном платье Тукта будет стихи о смерти читать.Вот такая ретро-танцплощадка будет.
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