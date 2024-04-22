Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» в Санкт‑Петербурге

Туктамышева, Кондратюк, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят в шоу Авербуха 5 мая.

Ледовый гала‑концерт Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященный Дню Победы и Дню Труда, пройдет 5 мая в Санкт‑Петербурге.

«Друзья, мы с нетерпением ждем 5 мая! В этот вечер Ледовый дворец станет ретро-танцплощадкой.

Вместе с фигуристами и солистами мы отправимся в путешествие по любимым, знаковым песням ХХ века: из военных и послевоенных лет в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы.

На сегодня в составе заявлены:

Роман Костомаров

Оксана Домнина

Марк Кондратюк

Елизавета Туктамышева

Петр Гуменник

Максим Шабалин

Мария Петрова и Алексей Тихонов

Полина Тихонова

Албена Денкова и Максим Ставиский

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Софья Самодурова

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Александра Степанова и Иван Букин

Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук

Софья Шевченко и Андрей Ежлов

Анатолий Сластин и Григорий Забелло (ледовые акробаты)

Валерия Лосева и Валерий Синицын (фигуристы/воздушные гимнасты)

Состав еще будет пополняться!» – говорится в сообщении Санкт-Петербургского ледового театра.