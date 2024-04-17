Усачева о тренировках: «Стараюсь успевать 4-5 раз в неделю. Хожу в зал и на танцы»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание Дарья Усачева ледовые шоу Фигурное катание

Дарья Усачева ответила на вопросы подписчиков о тренировках и планах.

В августе прошлого года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе и занялась тренерской работой. 

– Сколько раз в неделю тренируешься? 

– Стараюсь успевать 4-5 раз в неделю. Хожу в зал и на танцы. 

– В какой универ/колледж планируешь поступать? 

– ГЦОЛИФК. 

– Будешь ли участвовать в шоу этой весной?

– Да, у Ирины Слуцкой 24 мая в Череповце, – написала Усачева в соцсети. 

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23 комментария
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В шоу ТШТ, конечно, не протолкнуться, но Дашу многие были бы рады видеть. Как и Майю.
+49
-5
+44
I loved Daria, such a shame she had to finish 😢. She had everything. Beautiful skater. Her ina bauer and still watched her Skate America programs. After Kamila my favourite skater. Glad she is happy and thriving. She deserves to be in all the shows.
+21
-4
+17
Хотелось бы большей востребованности для Даши! Жалко что за свою карьеру не успела побольше титулов завоевать! В любом случае удачи и востребованности! К сожалению спорт и травмы идут вместе!
+17
-3
+14
Даша успехов по жизни, будем рады видеть 😍❤️
+14
-2
+12
Ответ Ghegosh
Кто знает, почему Дашу не взяли в шоу ее тренерского штаба? Если она до сих пор тренируется в таком режиме, то для шоу формы хватит
Да в этом году состав шоу ТШТ вообще странный, если честно. Нет Даши Садковой (хотя могли бы ее поставить, раз есть Базылюк-Двоеглазова-Федотов-Самсонов), нет Даши Усачевой, нет Майи Хромых (хотя была бы очень неплохая поддержка для нее), зато есть Туктамышева, Семененко и еще кто-то не из ТШТ.
По Медведевой видимо, ни одной стороне, ни другой это не надо, и ладно.
Дашу очень хотелось бы увидеть, до последнего надеялся, что хотя бы в Москве/СПб будет в составе. Возможно, с ее подработкой и сборами, которые в том числе и она проводит, не получилось? Но в любом случае жаль, лучше бы была она, а не Туктамышева.
+14
-6
+8
Ответ Aelinn
В шоу ТШТ, конечно, не протолкнуться, но Дашу многие были бы рады видеть. Как и Майю.
А Майю в этом году не позвали? Как-то обидно
+12
-6
+6
Приятная новость, посвященная Дарье Усачевой !
+7
-2
+5
Ответ Darth_Pershman
Да в этом году состав шоу ТШТ вообще странный, если честно. Нет Даши Садковой (хотя могли бы ее поставить, раз есть Базылюк-Двоеглазова-Федотов-Самсонов), нет Даши Усачевой, нет Майи Хромых (хотя была бы очень неплохая поддержка для нее), зато есть Туктамышева, Семененко и еще кто-то не из ТШТ. По Медведевой видимо, ни одной стороне, ни другой это не надо, и ладно. Дашу очень хотелось бы увидеть, до последнего надеялся, что хотя бы в Москве/СПб будет в составе. Возможно, с ее подработкой и сборами, которые в том числе и она проводит, не получилось? Но в любом случае жаль, лучше бы была она, а не Туктамышева.
У Майи сложный период, может быть ей и нужно как то отдохнуть, перезагрузиться ?
+5
-1
+4
Ответ angelbf@mail.ru
Просто Тутберидзе особо свои не нужны
Ну конечно , у неё все чужие. Удобная , однако , женщина -Этери, на неё всегда есть за что наехать))
+6
-2
+4
Кто знает, почему Дашу не взяли в шоу ее тренерского штаба? Если она до сих пор тренируется в таком режиме, то для шоу формы хватит
+6
-3
+3
Ответ Elena Bogach
Чтобы в шоу выступать, тоже нужна хоть какая-то форма, а Хромых и на льду" не стояла " в последнее время. В смысле лежала на нем. А лучше усачева, чем туктамышева?. Это вообще за гранью. Сравнили несравнимых. Усачева никто в фк, а Лиза просто бомба.
Извините, но на эту ходьбу пешком по льду я уже насмотрелся за последние три сезона, как на соревнованиях, так и на шоу, благо, было бы там на что смотреть, а вот на Дашу и Майю в шоу с удовольствием бы посмотрел. И, как вижу по комментариям здесь, нас таких много.
+4
-2
+2
Ответ Darth_Pershman
Да в этом году состав шоу ТШТ вообще странный, если честно. Нет Даши Садковой (хотя могли бы ее поставить, раз есть Базылюк-Двоеглазова-Федотов-Самсонов), нет Даши Усачевой, нет Майи Хромых (хотя была бы очень неплохая поддержка для нее), зато есть Туктамышева, Семененко и еще кто-то не из ТШТ. По Медведевой видимо, ни одной стороне, ни другой это не надо, и ладно. Дашу очень хотелось бы увидеть, до последнего надеялся, что хотя бы в Москве/СПб будет в составе. Возможно, с ее подработкой и сборами, которые в том числе и она проводит, не получилось? Но в любом случае жаль, лучше бы была она, а не Туктамышева.
Чтобы в шоу выступать, тоже нужна хоть какая-то форма, а Хромых и на льду" не стояла " в последнее время. В смысле лежала на нем. А лучше усачева, чем туктамышева?. Это вообще за гранью. Сравнили несравнимых. Усачева никто в фк, а Лиза просто бомба.
+4
-2
+2
Ответ Elenavasilevna
У Майи сложный период, может быть ей и нужно как то отдохнуть, перезагрузиться ?
В шоу "Золушка", кажется, она зимой спокойно участвовала.
+1
0
+1
Ответ Elena Bogach
Чтобы в шоу выступать, тоже нужна хоть какая-то форма, а Хромых и на льду" не стояла " в последнее время. В смысле лежала на нем. А лучше усачева, чем туктамышева?. Это вообще за гранью. Сравнили несравнимых. Усачева никто в фк, а Лиза просто бомба.
Да, Майя пока не в лучшей форме, но лично я бы на неё с удовольствием посмотрел вместо приглашённых детей. Слишком уж много юниоров в этом году, как по мне. Федотова с Двоеглазовой было бы вполне достаточно, но вот смотреть в 100-ты раз программу Базылюк уже надоело.
0
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Ответ Darth_Pershman
Да в этом году состав шоу ТШТ вообще странный, если честно. Нет Даши Садковой (хотя могли бы ее поставить, раз есть Базылюк-Двоеглазова-Федотов-Самсонов), нет Даши Усачевой, нет Майи Хромых (хотя была бы очень неплохая поддержка для нее), зато есть Туктамышева, Семененко и еще кто-то не из ТШТ. По Медведевой видимо, ни одной стороне, ни другой это не надо, и ладно. Дашу очень хотелось бы увидеть, до последнего надеялся, что хотя бы в Москве/СПб будет в составе. Возможно, с ее подработкой и сборами, которые в том числе и она проводит, не получилось? Но в любом случае жаль, лучше бы была она, а не Туктамышева.
А чем Туктамышева-то плоха, почему её нельзя пригласить в шоу? Это сама Этери решает кого приглашать к себе. Без её решения ничего там не делается. У Лизы большая фан-база, так что Этери выгоднее пригласить её, чем Хромых и Усачёву вместе взятых. Она как раз на своём месте, а вот дети там явно лишние. Их в этом году слишком много. Лучше бы вместо Базылюк Майю взяли.
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Ответ Fellina
How is possible to make mistakes in any sentence? That is really terrible!
What are you talking about?
0
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Ответ Aelinn
В шоу ТШТ, конечно, не протолкнуться, но Дашу многие были бы рады видеть. Как и Майю.
Какие многие? У неё полтора болельщика как и у Хромых.
+19
-19
0
Однако жаль, что Даша и Майя не участвуют в шоу Тутберидзе в этом году.
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