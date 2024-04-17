Усачева о тренировках: «Стараюсь успевать 4-5 раз в неделю. Хожу в зал и на танцы»

Дарья Усачева ответила на вопросы подписчиков о тренировках и планах.

В августе прошлого года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе и занялась тренерской работой.

– Сколько раз в неделю тренируешься?

– Стараюсь успевать 4-5 раз в неделю. Хожу в зал и на танцы.

– В какой универ/колледж планируешь поступать?

– ГЦОЛИФК.

– Будешь ли участвовать в шоу этой весной?

– Да, у 24 мая в Череповце, – написала Усачева в соцсети.