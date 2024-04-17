Усачева о тренировках: «Стараюсь успевать 4-5 раз в неделю. Хожу в зал и на танцы»
Дарья Усачева ответила на вопросы подписчиков о тренировках и планах.
В августе прошлого года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе и занялась тренерской работой.
– Сколько раз в неделю тренируешься?
– Стараюсь успевать 4-5 раз в неделю. Хожу в зал и на танцы.
– В какой универ/колледж планируешь поступать?
– ГЦОЛИФК.
– Будешь ли участвовать в шоу этой весной?
– Да, у Ирины Слуцкой 24 мая в Череповце, – написала Усачева в соцсети.
По Медведевой видимо, ни одной стороне, ни другой это не надо, и ладно.
Дашу очень хотелось бы увидеть, до последнего надеялся, что хотя бы в Москве/СПб будет в составе. Возможно, с ее подработкой и сборами, которые в том числе и она проводит, не получилось? Но в любом случае жаль, лучше бы была она, а не Туктамышева.