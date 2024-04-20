Крылова о Кагановской и Некрасове: «За полсезона-сезон они уже более скатанные. Сейчас ставим новые программы»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Максим Некрасов ТАСС Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о подготовке фигуристов ее группы к новому сезону.

У Крыловой тренируются новые танцевальные дуэты Василиса КагановскаяМаксим Некрасов и Елизавета ПасечникДарио Чиризано

«Я считаю, что за полсезона-сезон они уже более скатанные, они выступили на турнире шоу-программ «Русский вызов», я думаю, это дало им мотивацию, они выступили, показали себя.

Сейчас ставим новые программы, готовимся, новые элементы делаем, интересная работа очень», – сказала Крылова. 

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5 комментариев
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Пошли хорошие новости по подготовке к сезону и скатанности новых танцевальных пар. Интересно будет за ними понаблюдать и болеть на соревнованиях. Успешной подготовки и ярких программ парам !
+15
-1
+14
Так это только о КН? Или о ПЧ тоже?)
+6
-2
+4
Ждем
+4
0
+4
Пара очень понравилась на турнире шоу-программ. Прекрасно смотрелись вместе
+5
-2
+3
Ответ Mion
Так это только о КН? Или о ПЧ тоже?)
И О КН и о ПЧ!
+2
0
+2
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