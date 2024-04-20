Крылова о Кагановской и Некрасове: «За полсезона-сезон они уже более скатанные. Сейчас ставим новые программы»

Анжелика Крылова рассказала о подготовке фигуристов ее группы к новому сезону.

У Крыловой тренируются новые танцевальные дуэты – и – .

«Я считаю, что за полсезона-сезон они уже более скатанные, они выступили на турнире шоу-программ «Русский вызов», я думаю, это дало им мотивацию, они выступили, показали себя.

Сейчас ставим новые программы, готовимся, новые элементы делаем, интересная работа очень», – сказала Крылова.