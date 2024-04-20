Крылова о Кагановской и Некрасове: «За полсезона-сезон они уже более скатанные. Сейчас ставим новые программы»
Анжелика Крылова рассказала о подготовке фигуристов ее группы к новому сезону.
У Крыловой тренируются новые танцевальные дуэты Василиса Кагановская – Максим Некрасов и Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано.
«Я считаю, что за полсезона-сезон они уже более скатанные, они выступили на турнире шоу-программ «Русский вызов», я думаю, это дало им мотивацию, они выступили, показали себя.
Сейчас ставим новые программы, готовимся, новые элементы делаем, интересная работа очень», – сказала Крылова.