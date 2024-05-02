Некрасов о Кагановской: «Василиса низко сидит в ноге, мне приходилось с моим ростом еще ниже садиться. Сейчас уже нашли золотую середину»

Теги сборная России танцы на льду Максим Некрасов Василиса Кагановская Фигурное катание

Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали, как начинали скатываться.

– Что было самым сложным в начале процесса скатывания?

Некрасов: Самой неудобной позицией до сих пор остается фокстротная. 

Кагановская: Самым сложным было то, что у нас разная техника. 

Некрасов: Мы по-разному катимся. Делали абсолютно все, но все по-разному. 

Кагановская: Не скажу, что было ощущение «блин, ужасно неудобно». На второй день, когда мы делали основной шаг вперед, Максим сказал: «Будто мы давно катаемся». 

Некрасов: На второй день мы уже пошли полноценно кататься, и у меня было ощущение, что я с ней уже что-то делал. Удобство было уже. 

– Разница в росте вам мешает?

Некрасов: Нет. Был прикол: Василиса если сидит в ноге, она еще ниже садится. Я и так сижу достаточно низко для танцора, а мне приходилось с моим ростом 1 м 80 см еще ниже садиться. Я ей говорил: «Ты можешь встать? Мне уже тяжело сидеть, ноги затекают». Сейчас уже нашли золотую середину для себя.

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2 комментария
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Лиза Х., когда стала кататься со своим теперешним партнером, рассказывала, как ей приходилось достаточно долго приспосабливаться к Егору из-за значительной разницы в росте. Это у парников, чем миниатюрнее партнерша, тем удобней для обоих партнеров, а в танцах - свои антропометрические соотношения в параметрах и не только между партнерами .
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Разная техника, разница в росте, неудобно, но мы все равно встали в пару
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