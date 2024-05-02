Некрасов о Кагановской: «Василиса низко сидит в ноге, мне приходилось с моим ростом еще ниже садиться. Сейчас уже нашли золотую середину»

Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали, как начинали скатываться.

– Что было самым сложным в начале процесса скатывания?

Некрасов: Самой неудобной позицией до сих пор остается фокстротная.

Кагановская: Самым сложным было то, что у нас разная техника.

Некрасов: Мы по-разному катимся. Делали абсолютно все, но все по-разному.

Кагановская: Не скажу, что было ощущение «блин, ужасно неудобно». На второй день, когда мы делали основной шаг вперед, Максим сказал: «Будто мы давно катаемся».

Некрасов: На второй день мы уже пошли полноценно кататься, и у меня было ощущение, что я с ней уже что-то делал. Удобство было уже.

– Разница в росте вам мешает?

Некрасов: Нет. Был прикол: Василиса если сидит в ноге, она еще ниже садится. Я и так сижу достаточно низко для танцора, а мне приходилось с моим ростом 1 м 80 см еще ниже садиться. Я ей говорил: «Ты можешь встать? Мне уже тяжело сидеть, ноги затекают». Сейчас уже нашли золотую середину для себя.