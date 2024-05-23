Тарасова о Самоделкиной в Казахстане: «У нас нет в ней заинтересованности. Для российского фигурного катания ее уход – не потеря»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Sports – Казахстан Фигурное катание

Тарасова считает, что уход Самоделкиной – не потеря для фигурного катания РФ.

Сегодня Федерация фигурного катания России (ФФКР) дала разрешение на переход Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны. 

«Никак не могу относиться к тому, что Самоделкину отпустили в Казахстан. Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идет, куда хочет.

У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной – не потеря», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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30 комментариев
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Ответ Olga.t
Интересно, чей потенциальный переход в другую федерацию Тарасова сочтет потерей? Даже не могу предположить...
Свой?
+11
-2
+9
Интересно, чей потенциальный переход в другую федерацию Тарасова сочтет потерей? Даже не могу предположить...
+8
-1
+7
Ой, Татьяне Анатольевне все не потеря. Не припомню от неё в последнее время других комментариев
+8
-1
+7
Ну не скажи, у нас не так много девушек с ультра-си сейчас. Но за Софу рада
+5
0
+5
Ну в прошлом сезоне Софы нам очень не хватало. Так что несогласна. Нельзя разбрасываться спортсменами владеющими ультра си!
+6
-1
+5
Ответ АннаФ
Петросян.
он еще старше ее
+4
0
+4
Если зацепит девушка медали хотя бы на Европе, значит все правильно сделала.
А тут и конкурентного места нет и перспективы участия не видны.
+3
0
+3
Сколько желчи и злобы. Люди с возрастом должны быть добрее и спокойнее.
+2
0
+2
И Софа не потеря...Эх, Татьяна Анатольевна, спасибо, что не назвали своим любимым словом. За Софу очень даже рада, только от Ангела надо уходить.
+2
0
+2
даже если это не так, то не стоит высказываться подобным образом... У Софьи были хорошие результаты и элементы ультра си делала... кто знает может именно она переживет пубертат наиболее успешно... в любом случае хочется пожелать удачи! хоть будет за кого болеть на международных стартах
+3
-1
+2
Погодите,щас ещё одна новость выйдет- Морозов отпустили в Америку.
+2
0
+2
Ответ Наталья Карлова
даже если это не так, то не стоит высказываться подобным образом... У Софьи были хорошие результаты и элементы ультра си делала... кто знает может именно она переживет пубертат наиболее успешно... в любом случае хочется пожелать удачи! хоть будет за кого болеть на международных стартах
Вообще не понятно, зачем в таком тоне говорить о спортсменах, каждый из них к чему-то стремится. Софья одаренная девушка, а первое место всегда одно. Пусть у нее получится там, где будут ценить её старания!
+2
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Про Рыбакину в теннисе тоже так говорили )
+2
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Ответ Адриана
И Софа не потеря...Эх, Татьяна Анатольевна, спасибо, что не назвали своим любимым словом. За Софу очень даже рада, только от Ангела надо уходить.
Это теперь не Софе решать, а ФФК Казахстана.
Софе- только в том случае, если тренировки будут оплачиваться из родительского кармана.
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Ответ deligy
В азиатской федерации казахи? Жаль, в Азии сложнее
Она сможет выступать на ЧЧК.
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Ответ Ir_rish
Это теперь не Софе решать, а ФФК Казахстана. Софе- только в том случае, если тренировки будут оплачиваться из родительского кармана.
Почему из родительского кармана, разве федерация не оплачивает тренировки?
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Ответ Джовани
В тарасовой точно нет ни у кого заинтересованности.
И именно поэтому ей ежедневно звонят с вопросами.
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Ответ АннаФ
Погодите,щас ещё одна новость выйдет- Морозов отпустили в Америку.
Что, с таким же текстом про крестницу??? Да ладно.))
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Ответ deligy
Если зацепит девушка медали хотя бы на Европе, значит все правильно сделала. А тут и конкурентного места нет и перспективы участия не видны.
На Европе точно не зацепит, так как Казахстан это не Европа, а вот на мире от души ей этого желаю.
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Ответ Адриана
На Европе точно не зацепит, так как Казахстан это не Европа, а вот на мире от души ей этого желаю.
В азиатской федерации казахи? Жаль, в Азии сложнее
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Ответ Виктория Обер
Комментарий удален пользователем
Ничего не делать. Жить и трудиться на благо своего народа. Производим сами для себя!
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Ответ Ir_rish
Заметьте, что никто из них никуда и не торопится.
Я думаю, что там наивных нет.
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Ответ Katerina Sunny
Тарасова прекрасно понимает, что лидеров сборной никто никуда не отпустит.
Заметьте, что никто из них никуда и не торопится.
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Ответ Olga.t
Интересно, чей потенциальный переход в другую федерацию Тарасова сочтет потерей? Даже не могу предположить...
Тарасова прекрасно понимает, что лидеров сборной никто никуда не отпустит.
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Зачетная шутка.
Аделия и не знала что она это он!
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В тарасовой точно нет ни у кого заинтересованности.
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Ну так-то токсичная бабулька права. Не потеря. Сейчас никто не потеря. Зачем нужны спортсмены, когда нет соревнований.
Но что-то мне кажется, она не это имела в виду.
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Комментарий удален пользователем
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