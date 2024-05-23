Тарасова о Самоделкиной в Казахстане: «У нас нет в ней заинтересованности. Для российского фигурного катания ее уход – не потеря»

Тарасова считает, что уход Самоделкиной – не потеря для фигурного катания РФ.

Сегодня Федерация фигурного катания России ( ) дала разрешение на переход в сборную Казахстана. В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.

«Никак не могу относиться к тому, что Самоделкину отпустили в Казахстан. Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идет, куда хочет.

У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной – не потеря», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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