Тарасова о Самоделкиной в Казахстане: «У нас нет в ней заинтересованности. Для российского фигурного катания ее уход – не потеря»
Тарасова считает, что уход Самоделкиной – не потеря для фигурного катания РФ.
Сегодня Федерация фигурного катания России (ФФКР) дала разрешение на переход Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. В 2023 году фигуристка получила гражданство этой страны.
«Никак не могу относиться к тому, что Самоделкину отпустили в Казахстан. Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идет, куда хочет.
У нас нет в ней заинтересованности, поэтому решение верное. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной – не потеря», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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