Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки Самоделкиной
Казахстан направил запрос в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) на переход россиянки Софьи Самоделкиной.
Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. ФФКР не намерена препятствовать в переходе.
В случае одобрения перехода 17-летняя фигуристка сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона.
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