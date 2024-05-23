Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки Самоделкиной

Казахстан направил запрос в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) на переход россиянки Софьи Самоделкиной.

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. ФФКР не намерена препятствовать в переходе.

В случае одобрения перехода 17-летняя фигуристка сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона.

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