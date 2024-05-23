Казахстан подал запрос на переход российской фигуристки Самоделкиной

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Казахстан направил запрос в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) на переход россиянки Софьи Самоделкиной.

Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. ФФКР не намерена препятствовать в переходе.

В случае одобрения перехода 17-летняя фигуристка сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона.

Почему Самоделкину не отпускают в Казахстан? Поменяла паспорт и тренера, но пропустила сезон

40 комментариев
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В случае одобрения перехода 17-летняя фигуристка сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона. --- И в случае неодобрения тоже. Потому что истекли все мыслимые сроки карантина.
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Ответ Liza2024
Ну к миру успеет если все сложиться .
да не только к миру... и на гран-при успеть должна...
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Ответ Марина Елисеева
Обидно за наших сильных спортсменов, надо было Акатьевой и Петросян тоже переходить, карьера проходит на внутренних водокачках
это точно, можно хоть 10 раз быть ЧР, но без титулов ЧЕ и ЧМ, а тем более ОИ ты по большому счёту никто в мировом спорте
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Ну к миру успеет если все сложиться .
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Ну, наконец-то, ооочень рада за Софью!
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Ответ Марина Елисеева
Кто ее пустит на Гран-при
на гран-при приглашают... на летних каких-нибудь цешках покажет свой уровень... хотя бы с одним уси, и получит своё приглашение как минимум на 1 этап...
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у кого после перехода будет тренироваться Самоделкина ? У Плющенко ?
Вот пусть все перешедшие тренируются не в России. По-моему, это было бы справедливо.
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Было бы здорово, если перейдет!
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Правильно делает Софья. Отдать 12 лет фигурному катанию и выступать на первенство бани без ОИ и ЧМ , КМ -это не то, что хочет настоящий спортсмен. Удачи.
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Ответ Марина Елисеева
ДС кучу стартов выиграли и никто что-то их не пригласил
там из своих соображений и "подсчётов" приглашают... приглашение дс, в ситуации с.... Ками.... по-репе может ударить...
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Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Вот пусть все перешедшие тренируются не в России. По-моему, это было бы справедливо.
==было бы справедливо== Правда? Вы думаете, они в России за госсчёт тренируются? Это не так.
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Что плохого, что Казахстан выиграет свое первое олимпийское золото в фигурном катании!
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Сонечке удачи на ГС, пьедестала!
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Желаю Софе, что бы все у нее получилось🙏
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Ура, очень радостно за Софу,будем болеть
Алга Казахстан
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Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Вот пусть все перешедшие тренируются не в России. По-моему, это было бы справедливо.
Вам какая разница где они тренируются не за счёт государства?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у кого после перехода будет тренироваться Самоделкина ? У Плющенко ?
Да, Рудковская так сказала.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у кого после перехода будет тренироваться Самоделкина ? У Плющенко ?
Кто ж вам скажет здесь? Думаю поначалу да, но потом уйдет. К тому же Урманову.
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Ответ Dmona1
Да что вы говорите. Если средняк выигрывает золото , при этом скучный и невзрачный, он нафиг никому не сдался. Мировой спорт давно Превратился в политику.
Всем плевать середняк или нет, титулы остаются на всю жизнь, никто не вспомнит как они выигрывались
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Ответ Liza2024
Для гран при рейтинг нужен
рейтинг - это "информация для сведений"... чётких правил приглашения на гран при нет... это как бы "кто скорее всего получит приглашение, но не факт"...
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Ответ Александр
да не только к миру... и на гран-при успеть должна...
Для гран при рейтинг нужен
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Ответ Viks
В случае одобрения перехода 17-летняя фигуристка сможет выступать за Казахстан на международных турнирах со следующего сезона. --- И в случае неодобрения тоже. Потому что истекли все мыслимые сроки карантина.
Если все так , как вы говорите, зачем тогда Казахстан посылает запрос в Российскую федерацию ФК? Значит не все так просто.
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А где Суходрищев?
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Вот и "не блатных" отпускают.
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Пора бы кому-то расшевелить болото женской одиночки эпохи «без россиян»
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Отлично, наконец-то. Успехов Софе! Буду с интересом наблюдать, что у нее получится на международной арене.
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Молодец!!!Жить нужно сегодня
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