Татьяна Тарасова: «Я считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх-2026»

Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы на участие в Играх.

«Я полностью поддерживаю Антона. Я считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх в 2026 году», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.