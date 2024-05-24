Татьяна Тарасова: «Я считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх-2026»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Олимпиада-2026 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026.

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе высоко оценил шансы на участие в Играх.

«Я полностью поддерживаю Антона. Я считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх в 2026 году», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

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8 комментариев
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Конечно будут. Сейчас Конгресс ИСУ примет новое положение, касаемое об отмене необходимости спрашивать разрешение у федераций на переходы и все побегут сверкая пятками. Или правильнее сказать - чехлами от коньков 😂
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Чтобы считать, надо опираться хоть на что-то...
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Тарасова: «Я считаю, что наши фигуристы обязательно будут на Олимпийских играх-2026» --- Будут. Но не ваши, а нейтральные. Если в Париже всё пройдёт гладко с нейтралами.
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Скорей всего ряд наших фигуристы будут выступать под флагом другой страны. А пока и намёка нет, что нас допустят выступать на ОИ 1926г.
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Блажен тот кто верует🙏
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Они ничего не забыли и ничему не научились...
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Ответ Anneta28
Конечно будут. Сейчас Конгресс ИСУ примет новое положение, касаемое об отмене необходимости спрашивать разрешение у федераций на переходы и все побегут сверкая пятками. Или правильнее сказать - чехлами от коньков 😂
А кстати в повестке конгресса есть это? Вроде предлагала канадская федерация
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Ответ Valdai
А кстати в повестке конгресса есть это? Вроде предлагала канадская федерация
Мне сегодня здесь написали, что - да, сама лично не уточняла, но вроде бы собирались.
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