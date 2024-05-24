«Результаты на чемпионатах Европы и мира странные, если не участвуют все сильнейшие». Сихарулидзе о недопуске россиян

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Антон Сихарулидзе назвал странными результаты турниров без российских фигуристов.

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Вы видите упадок зрительского интереса на международных турнирах?

– В этом году я не видел ничего сверхъявственного, чемпионат Европы прошел абсолютно нормально. Было достаточное количество зрителей. Точно так же чемпионат мира проходил в Канаде, были зрители на всех видах.

Не говорил бы о какой‑то катастрофе в плане зрителей. Может быть, можно говорить, что результаты на этих турнирах странные, если не участвуют сильнейшие. Зритель продолжает любить фигурное катание, – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.

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3 комментария
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Да, уровень просел. Но ФК живет без нас. Факт. К тому же в ЖО и парах интрига появилась по распределению медалей, а это повышает интерес зрителей. Страдают только наши без мировых стартов. Никакие призовые не компенсируют настоящему спортсмену золото ОИ. Больно и обидно мне за Петросян, БК, ГМ и всех других. Не только фигуристов. В синхронном, например, закончила со спортом одна из самых ярких в истории девушек. Как бы кто не хорохорился, все равно беда.
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Опять свою старую песенку пропевают. Сто раз уже выяснили, на ЧМ, точно, ни в танцах ни у мужчин на призы не претендовали. У пар и у женщин, наверное, кто-то, может, взошел на пьедестал. Это если бы да кабы. Завоевать звание, для начала надо, а, потом-говорить. Вместо того, чтобы проанализировать, а кто, да что виновато, что российских спортсменов отлучили от мирового спорта, они бесконечно толкут воду в ступе.
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Сломаный патефон...
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