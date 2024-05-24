«Результаты на чемпионатах Европы и мира странные, если не участвуют все сильнейшие». Сихарулидзе о недопуске россиян

Антон Сихарулидзе назвал странными результаты турниров без российских фигуристов.

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Вы видите упадок зрительского интереса на международных турнирах?

– В этом году я не видел ничего сверхъявственного, чемпионат Европы прошел абсолютно нормально. Было достаточное количество зрителей. Точно так же чемпионат мира проходил в Канаде, были зрители на всех видах.

Не говорил бы о какой‑то катастрофе в плане зрителей. Может быть, можно говорить, что результаты на этих турнирах странные, если не участвуют сильнейшие. Зритель продолжает любить фигурное катание, – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Сихарулидзе.