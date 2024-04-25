Сихарулидзе о российских одиночницах: «Здорово катаются девчонки. Борьба невероятная, количество тройных акселей, четверных очень сложно сосчитать»

Антон Сихарулидзе оценил уровень женского одиночного катания в России.

«Ну и конечно, наше все – женское катание. Здорово катаются девчонки – как юниоры, так и взрослые. Борьба невероятная, количество тройных акселей, четверных очень сложно сосчитать. Конечно, это радует.

Но сейчас общее направление ISU – не только на техническую сторону программ, но и правила, поправки в правила. И отношение судей к катанию и к программам немного изменилось: важно, чтобы был баланс между элементами ультра-си и шагами, вращениями, дорожками. По каким причинам? Это уже второй вопрос. В мире почти нет девушек, которые могут исполнять четверные, всего два-три человека прыгают тройной аксель. У нас таких девушек – юных и постарше – достаточное количество.

И ISU немного поджимает вниз тех, кто делает ультра-си, и выводит чуть наверх тех, кто просто здорово катается, делает шаги, вращения, но при этом делает и интересные программы. Соответственно, ISU как бы выравнивает шансы.

Мы сегодня живем по правилам ISU, поэтому настоятельно рекомендуем тренерам очень внимательно смотреть на новые тренды. Честно сказать, нельзя думать, что это плохо – то, что генерит по поводу правил. Ведь нет ничего плохого в том, что прыгнет один-два-три четверных и еще и создаст гениальную программу с великолепными шагами, вращениями. Что ж тут плохого? Это будет непобедимая программа.

Я пытаюсь донести это до наших тренеров: мы должны уделить большое внимание этой второй части программы, чтобы она была сбалансирована. Не только элементы ультра-си, но и остальная обвязка, компоненты должны быть созданы по правилам, и ты на них должен выигрывать. И тогда с тобой невозможно соревноваться.

Мое мнение: если девочку научили делать четверные прыжки, она точно сможет научиться делать здорово вращения. Просто этому нужно уделить время, внимание. Это нудно. Интереснее прыгать четверной и даже падать с него, чем, например, делать на тренировке 10-15 вращений и пытаться их улучшить. Это немножко нудно. Но сама логика судейства нас заставляет уделять этому внимание. Без этого не получится.

Если говорить про ЧМ: у меня полная уверенность, что они могут бороться за золото, серебро, бронзу. Можно сказать и громче: могут выиграть. Но очной борьбы нет, и будет разумнее говорить, что они могут бороться за любые медали, прежде всего за золотые. Или даже японка, бельгийка попытаются побороться с нашими девочками, чтобы занять место в тройке», – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.