Сихарулидзе о российских одиночницах: «Здорово катаются девчонки. Борьба невероятная, количество тройных акселей, четверных очень сложно сосчитать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU Антон Сихарулидзе ФФКР женское катание Аделия Петросян Фигурное катание

Антон Сихарулидзе оценил уровень женского одиночного катания в России.

«Ну и конечно, наше все – женское катание. Здорово катаются девчонки – как юниоры, так и взрослые. Борьба невероятная, количество тройных акселей, четверных очень сложно сосчитать. Конечно, это радует.

Но сейчас общее направление ISU – не только на техническую сторону программ, но и правила, поправки в правила. И отношение судей к катанию и к программам немного изменилось: важно, чтобы был баланс между элементами ультра-си и шагами, вращениями, дорожками. По каким причинам? Это уже второй вопрос. В мире почти нет девушек, которые могут исполнять четверные, всего два-три человека прыгают тройной аксель. У нас таких девушек – юных и постарше – достаточное количество.

И ISU немного поджимает вниз тех, кто делает ультра-си, и выводит чуть наверх тех, кто просто здорово катается, делает шаги, вращения, но при этом делает и интересные программы. Соответственно, ISU как бы выравнивает шансы.

Мы сегодня живем по правилам ISU, поэтому настоятельно рекомендуем тренерам очень внимательно смотреть на новые тренды. Честно сказать, нельзя думать, что это плохо – то, что генерит ISU по поводу правил. Ведь нет ничего плохого в том, что Петросян прыгнет один-два-три четверных и еще и создаст гениальную программу с великолепными шагами, вращениями. Что ж тут плохого? Это будет непобедимая программа.

Я пытаюсь донести это до наших тренеров: мы должны уделить большое внимание этой второй части программы, чтобы она была сбалансирована. Не только элементы ультра-си, но и остальная обвязка, компоненты должны быть созданы по правилам, и ты на них должен выигрывать. И тогда с тобой невозможно соревноваться.

Мое мнение: если девочку научили делать четверные прыжки, она точно сможет научиться делать здорово вращения. Просто этому нужно уделить время, внимание. Это нудно. Интереснее прыгать четверной и даже падать с него, чем, например, делать на тренировке 10-15 вращений и пытаться их улучшить. Это немножко нудно. Но сама логика судейства нас заставляет уделять этому внимание. Без этого не получится.

Если говорить про ЧМ: у меня полная уверенность, что они могут бороться за золото, серебро, бронзу. Можно сказать и громче: могут выиграть. Но очной борьбы нет, и будет разумнее говорить, что они могут бороться за любые медали, прежде всего за золотые. Или даже японка, бельгийка попытаются побороться с нашими девочками, чтобы занять место в тройке», – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.

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9 комментариев
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Ну, если брать с юниорками и новисами, то акселей понаберется. А если только взрослых - там аксели легко подсчитать было. Смотрел ли Антон соревнования?
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Если делать 1-2 четверных, то программа не пострадает.
Но если делать больше, тут уже глазу видно, что программа: разбег- прыжок.
А Аделия, к слову, очень компонентная фигуристка. И у нее очень хорошая скорость на вращениях. Плюс она невысокого роста.
В общем все при ней, лишь бы не травмы.
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+6
Так то во взрослых ультра-си сейчас прыгают только Петросян и Муравьева, Акатьева травмирована.
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Если отсечь тех, кто не проходит по возрастному цензу - то хватит пальцев одной руки. А акселя так практически не придётся считать.
+3
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Проблема девочек в том, что пока ни одна топовая спортсменка не преодолела рубеж 18-ти лет. И в попытках восстановиться супертехнику на пубертате и РПП они травмируются так, что уходят. Или их «уходят» в угоду маленьким и прыгучим.
Пока сидим в бане, это не так чтобы было очень критично. Но когда разрешат поехать на международку, нужно будет выводить на пик, по сути, к 18-ти годам. Посмотрим, как будут это делать. Сдерживать половое созревание в 14 лет, видимо, несложно. А в 18 уже не могут.
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В этом сезоне наша взрослая ЖО не очень радует, в призах повсюду безультрасишные восседают.. Этери по некоторым причинам забросила внутренние старты, посмотрим, что в следующем сезоне будет..
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Петросян, конечно, будет бороться за золото. С Муравьевой уже сложнее, её проще упаковать под ту же Сакамото. Но в призах, с трикселями, Соня быть должна.
Акатьева с травмой.
Горбачева и Садкова по международным меркам ещё юниорки, да и нестабильные они.
И всё, других девушек, о которых можно говорить, как о потенциальных медалистах на ЧМ, у нас сейчас нет. Как бы хорошо не катали Синицына, Фролова, Гущина, их никогда не поставят выше японок, кореянок, бельгиек.
Вот юниорки да, Базылюк, Двоеглазова, Плескачева, Дзепка, Ципухина и т.д. на ЮЧМ вынесут кого угодно. А там на подходе к юниоркам уже Костылева, Лукашова, Андреева, Стрельцова....
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Ответ Роман Волков
Насчёт как бы выравнивания шансов, ведь такое уже было, когда боролись с Четверными у парней и прежде всего с Плющенко, то есть с Нами! И вот теперь дело дошло и до Девушек. Все изменения в правилах, что они принимают, все нацелены на то, чтобы нивелировать наше преимущество. Ведь у них Четверные у девушек почти никто не прыгает, я не удивлюсь если они вообще их запретят под предлогом заботы о здоровье спортсменок. (Прыжок в Фигурном катании это Самый красивый, захватывающий и многочисленный элемент)
для меня - нет. Для меня самая красивая часть программы - это вообще дорожка шагов, потому что именно там есть настоящее КАТАНИЕ. И либо спортсмен владеет коньком, либо не владеет. Именно дорожка - это кульминация программы. Сейчас нормальные интересные качественные дорожки никто не ставит. Такое - лишь бы отделаться. А про прыжок...сколько он длится секунд? А некоторые еще минуту на него заходят и теряется сам смысл красивого катания.
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