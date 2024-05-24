Коган о возрастном цензе: «Как и раньше, мы придерживаемся своего видения. Среди взрослых у нас будут выступать спортсмены с 16 лет»

В России будут придерживаться своего возрастного ценза в фигурном катании.

Об этом высказался гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

«Так же, как и раньше, мы придерживаемся своего видения, поэтому среди взрослых у нас будут выступать спортсмены с 16 лет, которым исполнится на 1 июля 16 лет. При этом мы несколько изменили правила в синхронном катании – там спортсмены будут начинать выступать по взрослым с 16 лет, а не с 17, как планировалось», – сказал Коган.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU принял решение о повышении минимального возраста фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024/25.