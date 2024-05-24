Коган об идее ISU упростить программы: «Будем голосовать против. Полноценное фигурное катание должно сочетать в себе и сложность, и искусство катания»

ФФКР проголосует против упрощения программ фигуристов на конгрессе ISU.

Ранее сообщалось, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) может упростить правила в одиночном и парном катании. Вопрос будет обсуждаться на конгрессе в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) приняла решение в основном оставить требования к содержанию программ более сложные, нежели предлагается рассмотреть на конгрессе ISU.

Мы опубликовали содержание программ для того, чтобы спортсмены, которые сейчас ставят программы, могли рассчитывать на то, что будет у них в предстоящем сезону внутри нашей страны.

Мы не будем поддерживать это предложение, естественно, будем голосовать против. Мы считаем, что полноценное фигурное катание должно сочетать в себе и сложность, и искусство катания на коньках», – сказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.