Сихарулидзе о министре спорта Дегтяреве: «Думаю, мы спокойно найдем общий язык. Я не вижу, что у нас могут быть какие‑либо проблемы»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Министерство спорта России Михаил Дегтярев Фигурное катание

Антон Сихарулидзе считает, что найдет общий язык с новым министром спорта.

Ранее на должность министра был назначен Михаил Дегтярев.

«С Дегтяревым в его новой должности я еще не общался. Если говорить о совместной работе, мы открыты к диалогу. Наша федерация всегда готова прислушиваться и предлагать различные новшества для того, чтобы систематизировать работу в спорте.

Думаю, что мы спокойно найдем общий язык, у нас общая цель – это развитие. Я не вижу, что у нас могут быть какие‑либо проблемы», – сказал исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе.

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2 комментария
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а ты кто такой и который год ио?... цель некоторых там - 🍑 в кресле удержать, а не развитие... затеррорили все штабы...
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