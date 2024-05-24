Депутат Свищев: «Слушать бредни Дюамель и серьезно к ним относиться не имеет смысла»

Депутат Дмитрий Свищев призвал не относиться всерьез к «бредням» Меган Дюамель.

Олимпийская чемпионка Дюамель ранее призвала ограничить переходы российских фигуристов в другие сборные.

«Слушать бредни канадки Дюамель и серьезно к ним относиться не имеет смысла. Конечно, нас не может тревожить переход некоторых наших фигуристов в другие команды, но одновременно это ведь и признание высокого уровня нашей школы.

А требования запретить переходы – это не дело Дюамель, пусть она занимается развитием школы фигурного катания в своей стране. И ответит: а она против того, чтобы наши тренеры работали в Канаде и США и поднимали уровень вида спорта в этих странах?

Миграция и получение спортивного гражданства в других странах – нормальная практика. Мы с пониманием относимся к тому, что некоторые спортсмены сейчас пытаются получить другое гражданство», – цитирует «Р-Спорт» слова председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрия Свищева.

«На нее (Дюамель) вообще можно в суд подать за дискриминацию по национальному признаку. В отсутствие наших фигуристов, являющихся сильнейшими в мире, конкуренты стремятся отовсюду вытравить россиян. Чтобы среди слабейших быть первыми», – приводит слова Свищева ТАСС.