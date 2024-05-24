Ирина Роднина: «Кто такая эта Дюамель? Не вижу никакого смысла тратить время на обсуждение ее слов»

Теги сборная России Ирина Роднина сборная Канады Меган Дюамель переходы Матч ТВ Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что не видит смысла в обсуждении слов Дюамель.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Кто такая эта Дюамель? Она закончила уже свою карьеру и неважно, что когда‑то становилась олимпийской чемпионкой.

Не вижу никакого смысла тратить время на обсуждение ее слов», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

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2 комментария
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ИСУ по барабану, где тренируются фигуристы - такого критерия никогда не было и не будет - Дюамель напрасно тужится.
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Ответ Viks
ИСУ по барабану, где тренируются фигуристы - такого критерия никогда не было и не будет - Дюамель напрасно тужится.
Жалко что ли? Пусть потужится, может выйдет-таки каменный цветок.
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