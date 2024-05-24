Ирина Роднина: «Кто такая эта Дюамель? Не вижу никакого смысла тратить время на обсуждение ее слов»

Ирина Роднина заявила, что не видит смысла в обсуждении слов Дюамель.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Кто такая эта Дюамель? Она закончила уже свою карьеру и неважно, что когда‑то становилась олимпийской чемпионкой.

Не вижу никакого смысла тратить время на обсуждение ее слов», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.