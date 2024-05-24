Алексей Железняков: «Высказывания Дюамель уже давно каким‑то расизмом попахивают. Хлебом не корми, дай укусить наших спортсменов»

Железняков отреагировал на высказывание Дюамель о переходах россиян.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Я не приветствую смену спорт гражданства нашими спортсменами, особенно если это касается враждебно настроенных к нам стран. Время сейчас не самое подходящее для этого.

Но высказывания Дюамель уже давно каким‑то расизмом попахивают. Хлебом не корми, дай укусить наших спортсменов.

Я уже давно понял, что она ярая русофобка. Похоже, уж очень боится наших спортсменов. Жалкая картина в общем», — сказал Алексей Железняков.