Алексей Железняков: «Высказывания Дюамель уже давно каким‑то расизмом попахивают. Хлебом не корми, дай укусить наших спортсменов»

Теги сборная России сборная Канады Меган Дюамель переходы Алексей Железняков Матч ТВ Фигурное катание

Железняков отреагировал на высказывание Дюамель о переходах россиян.

Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов в другие страны, если они там не тренируются.

«Я не приветствую смену спорт гражданства нашими спортсменами, особенно если это касается враждебно настроенных к нам стран. Время сейчас не самое подходящее для этого.

Но высказывания Дюамель уже давно каким‑то расизмом попахивают. Хлебом не корми, дай укусить наших спортсменов.

Я уже давно понял, что она ярая русофобка. Похоже, уж очень боится наших спортсменов. Жалкая картина в общем», — сказал Алексей Железняков. 

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3 комментария
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Ты и Дюамель из разных рас? Она к тебе расистски относится?
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Ответ Максим Медов
Канадку спросить про русских, это как армянку спросить про турок. 😁
Сравнение на уровне двоечника… ты в школе не учился совсем ?! Или попробуешь оправдаться и провести параллели ?😃
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