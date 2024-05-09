Семенович об уходе из спорта: «Тогда мне казалось, что мир рухнул. Но очень скоро я открыла дверь в интересную профессию, в шоу-бизнес»

Теги Роман Костомаров сборная России травмы танцы на льду Анна Семенович Фигурное катание

Анна Семенович рассказала, почему ушла из фигурного катания.

«Вы знаете, в 2001 году я закончила с фигурным катанием из-за травмы. Я думаю, что это знают многие, кто следит за моей жизнью. Я была уже на очень высоком уровне. Я была очень крутой спортсменкой. Входила в десятку лучших спортсменов мира, была вторая в сборной команде России. Каталась я в паре тогда с Ромой Костомаровым.

Но в какой-то момент мне пришлось закончить со спортом. Тогда мне казалось, что мир рухнул, случилась катастрофа. Потому что с 3 лет до 21 года были ежедневные тренировки, я была нацелена только на результат. Мне казалось, что это самое главное в жизни, ничего главнее нет.

Но когда закрывается одна дверь, открывается всегда другая. И очень скоро я открыла дверь в интересную профессию, в шоу-бизнес. Стала певицей, ведущей, актрисой – тем, кем вы меня сейчас знаете. Все хорошо!» – сказала Семенович в сторис.

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6 комментариев
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Семенович из той категории звезд шоубиза, которых знаешь чуть ли не всю жизнь, но не сможешь назвать ни одной песни, роли в кино или авторской телепередачи)
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Жаль что Анна ушла. Она была очень классная и перспективная фигуристка. Артистизм зашкаливал, буря эмоций, огня....
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А потом она вдруг увидела, что деньги можно зарабатывать двумя другими достоинствами.
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С такими формами только лёд портить.
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шоу-бизнес ничто иное, как другое название проституции...
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Шоу бизнес оказывается профессия?
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