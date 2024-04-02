Домнина о ситуации с Костомаровым: «Сын постоянно придумывает папе что-то. Вырезал из картона руку, пришел и говорит: надевай»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Оксана Домнина рассказала, как дети справились с ситуацией с Романом Костомаровым.

В прошлом году олимпийский чемпион перенес частичную ампутацию конечностей.

«Конечно, с детьми была проведена огромная работа с психологической точки зрения. Тем не менее сейчас, особенно сын, ему восемь лет, он придумывает постоянно папе какие-то… Недавно вырезал из картона руку, пришел и говорит: надевай», – сказала фигуристка в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

«Туда руку прям вставляешь, и у тебя раз – пятерня. Он скотчем все подклеил, из картонки прям кисть сделал. Я говорю: может быть, ты мне в будущем получше руку соорудишь, чтоб была более функциональная. Он еще какие-то механизмы из лего сделал, чтоб ручка там вылезала, подписывать что-то», – добавил Костомаров.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, остались еще шоу, на которых эта семья не побывала? Я всё понимаю, ситуация тяжелая, но сколько можно уже о ней рассказывать!
+31
-4
+27
Может лучше внутри семьи обсуждать и решать дальнейшие проблемы?
Страна поддержала в сложное время, Навка обеспечила лучшими врачами и дорогими протезами, Авербух приглашает в шоу, часто участвует в тв-шоу... дальше - сами, пожалуйста.
+25
-6
+19
Ответ Kareglazaya
Интересно, остались еще шоу, на которых эта семья не побывала? Я всё понимаю, ситуация тяжелая, но сколько можно уже о ней рассказывать!
Видать, не такая уж и тяжелая, если с шоу на шоу переезжают.
+18
-4
+14
Детям любой отец живой лучше, чем в траурной рамке на комоде
+13
-2
+11
Ответ Маргарита В Сафронова
Лучшая реабилитация — это дети. Только ради них и стоит жить.
В данном контексте дети - мотивация.
Реабилитация это совсем другая история.
+11
-2
+9
Зачем ему из картона?
Ему Навка всё по высшему разряду сделала.
А другим и картона не выдали
+17
-12
+5
То, что произошло - это, конечно, трагедия, но сейчас в проживании этой трагедии столько любви и творчества! Может, сын инженером станет, будет придумывать новые поколения биопротезов.
+11
-6
+5
Пиар "пострадавшего" не знает границ. Ни стыда ни совести...
+12
-8
+4
Шоу Воли? Какое шоу на очереди?
+7
-4
+3
Такое впечатление, что в стране, кроме Костомарова, вообще нет никаких проблем.
+6
-3
+3
Ответ Wiley Fox
Детям любой отец живой лучше, чем в траурной рамке на комоде
Это точно. Вместе можно многое преодолеть.
+3
-1
+2
Лучшая реабилитация — это дети. Только ради них и стоит жить.
+12
-11
+1
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Сколько нужно. Костомаров это пример того что можно себя развивать и толкать. Это пример многим.
Пример того, как по собственной глупости чуть не лишился жизни. И обрёк на мучения не только себя, но и близких, особенно жену.
Хорошо говорить о толкании и развитии, когда есть возможность лечиться у лучших врачей и получить протезы без очереди. Обычные люди такой возможности не имеют.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий