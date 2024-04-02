Домнина о ситуации с Костомаровым: «Сын постоянно придумывает папе что-то. Вырезал из картона руку, пришел и говорит: надевай»

Оксана Домнина рассказала, как дети справились с ситуацией с Романом Костомаровым.

В прошлом году олимпийский чемпион перенес частичную ампутацию конечностей.

«Конечно, с детьми была проведена огромная работа с психологической точки зрения. Тем не менее сейчас, особенно сын, ему восемь лет, он придумывает постоянно папе какие-то… Недавно вырезал из картона руку, пришел и говорит: надевай», – сказала фигуристка в «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

«Туда руку прям вставляешь, и у тебя раз – пятерня. Он скотчем все подклеил, из картонки прям кисть сделал. Я говорю: может быть, ты мне в будущем получше руку соорудишь, чтоб была более функциональная. Он еще какие-то механизмы из лего сделал, чтоб ручка там вылезала, подписывать что-то», – добавил .