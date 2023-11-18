Садкова заявила четверной тулуп в произвольную программу на Гран-при в Самаре, Нелюбова – лутц, Сафонова – риттбергер, Палагина – тройной аксель

Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на Гран-при в Самаре.

планирует исполнить четверной тулуп.

заявила четверной лутц.

Представительница Беларуси Виктория Сафонова зайдет на четверной риттбергер.

В заявке Ангелины Палагиной – тройной аксель.