Садкова заявила четверной тулуп в произвольную программу на Гран-при в Самаре, Нелюбова – лутц, Сафонова – риттбергер, Палагина – тройной аксель

Теги сборная России женское катание сборная Беларуси Виктория Сафонова Дарья Садкова Камилла Нелюбова Серия Гран-при России Волжский пируэт Ангелина Палагина Фигурное катание

Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на Гран-при в Самаре.

Дарья Садкова планирует исполнить четверной тулуп.

Камилла Нелюбова заявила четверной лутц.

Представительница Беларуси Виктория Сафонова зайдет на четверной риттбергер.

В заявке Ангелины Палагиной – тройной аксель.

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30 комментариев

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Oleg152762
Пора прекращать цирк с белорусами. В биатлоне соревнуются, всё нормально. Нас в любом случае выгнали отовсюду. Почему бы им не выступать в зачёте?
+29
-1
+28
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SALMON
Ответ Алексей Токарев
Жаль Майя ещё не восстановила ультра-си.
Ей бы для начала с тройными начать откатывать
+16
-1
+15
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Анастасия Прудникова
Мне как белоруске интересно будет, получится ли у Сафоновой 4 риттбергер. Ну а так всем девочкам успешно выполнить сложные прыжки!
+11
0
+11
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Sveta Arhipova
Здоровья и удачи девчонкам!
+10
0
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Инна Мерзлякова
Ответ Алексей Токарев
Жаль Майя ещё не восстановила ультра-си.
У нее каскад 3-2
Ну какие ультраси
+11
-1
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Anatiana
Сафонова квадритт? Ого!
+6
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Маргарита В Сафронова
Всем всё исполнить!
+6
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Mira Val
Пусть у всех получится заявленное.
+4
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Ягун Ягунини
Не понял? https://neochan.net/fs/src/1700326291779-2.png
У Ксюши Синицыной только два каскада заявлено. Ошибка или так и задумано?
+4
-1
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galik55
Ангелине чистого 3А, Камилле 4Л
+5
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Мурманчанин37
Ответ Ягун Ягунини
А с двумя 2Т перебора повторов двойных не будет? В заявке есть два 2А. По тройным можно делать не более двух повторов, а по двойным? После истории с Алёной Приневой копался в правилах, сейчас уже не помню.
На 17-й стр. техбука:
"Любой двойной прыжок (включая двойной Аксель) не может быть включен более чем дважды в сумме произвольную программу одиночного катания (как отдельный прыжок или часть каскада/ комбинации)."
Так что два 2Т - можно
+3
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unknownman
Пусть у них все получится
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Мария Тихонова
Ответ Ягун Ягунини
А с двумя 2Т перебора повторов двойных не будет? В заявке есть два 2А. По тройным можно делать не более двух повторов, а по двойным? После истории с Алёной Приневой копался в правилах, сейчас уже не помню.
Двойные можно хоть все повторять по два раза, и ещё разрешено вне каскада оба повтора прыгать. Т.е. условно 2A, 2A, 2Lz, 2Lz, 2F+2T, 2F+2T+2Lo, 2S+2Lo это разрешённый набор на произволку.
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Ягун Ягунини
Ответ Мария Тихонова
Двойные можно хоть все повторять по два раза, и ещё разрешено вне каскада оба повтора прыгать. Т.е. условно 2A, 2A, 2Lz, 2Lz, 2F+2T, 2F+2T+2Lo, 2S+2Lo это разрешённый набор на произволку.
Спасибо, значит, действительно, просто позабыли в заявку 2Т включить. Или 2Р.
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Ad notam
Пусть у всех получится, хотя "обещать, не значит женится" :-)
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Мария Тихонова
Ответ Ягун Ягунини
Не понял? https://neochan.net/fs/src/1700326291779-2.png У Ксюши Синицыной только два каскада заявлено. Ошибка или так и задумано?
Одного двойного тулупа не хватает, поленились как будто вписать.
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Ягун Ягунини
Ответ Мария Тихонова
Одного двойного тулупа не хватает, поленились как будто вписать.
А с двумя 2Т перебора повторов двойных не будет? В заявке есть два 2А. По тройным можно делать не более двух повторов, а по двойным? После истории с Алёной Приневой копался в правилах, сейчас уже не помню.
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Ягун Ягунини
Ответ Мурманчанин37
На 17-й стр. техбука: "Любой двойной прыжок (включая двойной Аксель) не может быть включен более чем дважды в сумме произвольную программу одиночного катания (как отдельный прыжок или часть каскада/ комбинации)." Так что два 2Т - можно
Спасибо
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Мурманчанин37
Ответ Анастасия Прудникова
Мне как белоруске интересно будет, получится ли у Сафоновой 4 риттбергер. Ну а так всем девочкам успешно выполнить сложные прыжки!
На тренировках получались, пусть и с небольшим недокрутом. Было бы здорово, чтобы он у нее и в прокате наконец получился
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polinarmax
Ответ Алексей Токарев
Жаль Майя ещё не восстановила ультра-си.
у неë был перерыв полтора года, какие ультра си? она должна спокойно и не спеша привыкать заново к соревнованиям, набирать физическую форму, откатать чисто программу с тройными на данный момент будет для Майи уже подвиг
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Владимир Георгия
Квады, интересно.
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olvl
Надеюсь, все сделают, что задумали и заявили чисто.
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Хрустальный Гусенок
Синицына единственная без у-си, до 4Т еще очень далеко так недолго после восстановления.
А может и вообще не понадобиться, чистого катания в прекрасной программе может хватить для победы
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Olga.t
Смелые заявки! Но не факт, что все будут даже пытаться прыгнуть. Не самая хорошая тенденция - просто заявить...
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Владимир Ры
Ответ Ягун Ягунини
Не понял? https://neochan.net/fs/src/1700326291779-2.png У Ксюши Синицыной только два каскада заявлено. Ошибка или так и задумано?
Не хватает тройного тулупа. Например, к первому двойному акселю
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Владимир Харько
Ответ Olga.t
Смелые заявки! Но не факт, что все будут даже пытаться прыгнуть. Не самая хорошая тенденция - просто заявить...
Все будут прыгать, Палагина и Нелюбова чтобы попасть на прыжковый турнир, Садкова чтобы победить, а Сафоновой просто нечего терять.
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Kristine Kristine
,надеюсь это не "битва заявок"
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