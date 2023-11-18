Садкова заявила четверной тулуп в произвольную программу на Гран-при в Самаре, Нелюбова – лутц, Сафонова – риттбергер, Палагина – тройной аксель
Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на Гран-при в Самаре.
Дарья Садкова планирует исполнить четверной тулуп.
Камилла Нелюбова заявила четверной лутц.
Представительница Беларуси Виктория Сафонова зайдет на четверной риттбергер.
В заявке Ангелины Палагиной – тройной аксель.
Ну какие ультраси
У Ксюши Синицыной только два каскада заявлено. Ошибка или так и задумано?
"Любой двойной прыжок (включая двойной Аксель) не может быть включен более чем дважды в сумме произвольную программу одиночного катания (как отдельный прыжок или часть каскада/ комбинации)."
Так что два 2Т - можно
А может и вообще не понадобиться, чистого катания в прекрасной программе может хватить для победы