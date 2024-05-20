Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассматривают переход в США («Р-Спорт»)

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко рассматривает вариант с переходом в сборную США.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что переход в американскую команду юридически легче оформить, чем во французскую, куда ранее собирались спортсмены.

Аннабель имеет российское, американское и французское гражданство. Она побеждала на этапах Гран-при России-2022/23 вместе с предыдущим партнером Девидом Нарижным.

Еременко вместе с Софьей Шевченко выигрывал финал международного Гран-при-2018/19 среди юниоров.