Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассматривают переход в США («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции сборная США переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Российский танцевальный дуэт Аннабель МорозовИгорь Еременко рассматривает вариант с переходом в сборную США.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что переход в американскую команду юридически легче оформить, чем во французскую, куда ранее собирались спортсмены.

Аннабель имеет российское, американское и французское гражданство. Она побеждала на этапах Гран-при России-2022/23 вместе с предыдущим партнером Девидом Нарижным.

Еременко вместе с Софьей Шевченко выигрывал финал международного Гран-при-2018/19 среди юниоров.

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36 комментариев
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Ответ Юрий Плотников
Комментарий удален пользователем
она родилась в США, а там фамилии не склоняются в зависимости от рода.
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Ну а чем они хуже Дианы с Глебом или других спортсменов покинувших Россиию, карьера ведь одна...🤣 хотя изначально все такие патриоты 🤟
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Ответ Другой мир
И что им светит в американской сборной?
Ничего. Как любому росдуэту из танцев в сильной сборной. Им и сборная не светит. Будут катать по бэшкам под амерфлагом. Одна из причин, почему Смолкины США даже не рассматривали
+9
-3
+6
Ответ Евгения Брылёва
Ну а чем они хуже Дианы с Глебом или других спортсменов покинувших Россиию, карьера ведь одна...🤣 хотя изначально все такие патриоты 🤟
Ничем не хуже, более того мисс Морозов так же лапшу вешала, что она никуда пеходить не планирует
+6
-1
+5
А если таки перейдут? Обсуждение «блата» папы Коли (больше чем) у ЭТ будет?
+3
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+3
Без ОИ? Ерёменко гражданство в ближайшее время не светит.
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И что им светит в американской сборной?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Неужели в составе сборной США они рассчитывают попасть на ЧМ и следующие ОИ ?
Мечтать то не вредно.
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Ответ Viks
переход в американскую команду юридически легче оформить, чем во французскую --- Чушь. Абсолютно одинаково, так как паспорта. Обе федерации просто обязаны принять гражданку по её заявлению.
Дуэт из двух человек состоит. Вопрос в том где легче получить гражданство Еременко в перспективе. Это если Аннабель очередного не найдет, в этот раз американца.
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Ответ RWMen
Анабель Морозов? Это кто женщина, или наоборот?
Она американка, ей спецом фамилию записали так
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Ответ Юрий Плотников
Комментарий удален пользователем
Сыны столяра и плотника!
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Ответ Viks
переход в американскую команду юридически легче оформить, чем во французскую --- Чушь. Абсолютно одинаково, так как паспорта. Обе федерации просто обязаны принять гражданку по её заявлению.
Откуда сразу 7 минусаторов? Я всегда уписываюсь от смеха, когда минусуют общеизвестный факт.
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Ответ Viks
Согласен. В сборную США отобраться сложнее, поэтому будут оформляться во Францию, так мне кажется.
Во Франции сейчас тоже нелегко.
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Ответ Viks
Согласен. В сборную США отобраться сложнее, поэтому будут оформляться во Францию, так мне кажется.
Во Франции им ровно так же не светит. Там тоже все квоты заняты своими. В США проще, поскольку папа Морозов квартирует на постоянке там. Только судя по тишине, никуда они не денутся, будут катать в России. Иначе уже была бы инфа о переходе. Исполком наш, вроде, уже прошел. И открнпиться они должны были на нем куда-то конкретно, а не размышлять, куда лучше
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Ответ Анна Беляева
Ничего. Как любому росдуэту из танцев в сильной сборной. Им и сборная не светит. Будут катать по бэшкам под амерфлагом. Одна из причин, почему Смолкины США даже не рассматривали
А здесь писали, что рассматривали, но не сложилось.
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Ответ Hesen Nuriyev
Аннабель МорозОВ? совсем *бу дались люди
А если так - Morozoff. Ну как Смирнофф.
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Ответ Hesen Nuriyev
Аннабель МорозОВ? совсем *бу дались люди
Да, она по паспорту француженка, и родилась в США, а так как в отличии от русского языка, или например литовского, во французском языке женские фамилии не склоняются, то при рождении она получила фамилию именно Морозов, а не Морозова по настоянию матери-француженки.
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Ответ Katerina Sunny
Без ОИ? Ерёменко гражданство в ближайшее время не светит.
Без ОИ. Даже если женится на Морозов, ждать 4 года во Франции, а в США 3 года.
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Ответ Katerina Sunny
Без ОИ? Ерёменко гражданство в ближайшее время не светит.
Так и другие ГС тоже.
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Комментарий удален пользователем
Морозов или таки Морозова?
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"Никогда такого не было и вот опять"
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Супер неожиданная новость, никто бы не догадался об этом без нее
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а вот "диану с дэвисом" туда не взяли...
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Неужели в составе сборной США они рассчитывают попасть на ЧМ и следующие ОИ ?
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Так понимаю, Крылова уже побоку? Папа решает
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ну какбэ вполне ожидаемо. у кого есть возможность - переходят. тем более папа не последний человек в ФК и всегда поможет.
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А США рассматривают?😀
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а Жан-Поль Щербук?
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