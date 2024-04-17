Крылова о дуэте Морозов – Еременко: «Пока ничего не планируем. Они продолжают тренироваться в Америке»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Аннабель Морозов и Игорь Еременко продолжают тренироваться в США.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.

В ноябре прошлого года Морозов и Еременко уехали в США. Федерация фигурного катания России заявляла, что танцевальный дуэт намерен продолжить сотрудничество с Крыловой, а в США Аннабель пройдет курс лечения после травмы. 

«Пока мы ничего не планируем, они продолжают тренироваться в Америке у Николая Морозова», – сказала Крылова.

По кому мы скучаем в фигурном катании? Косторная-одиночница, брутальные мужчины и даже русско-французский дуэт

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87 комментариев
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Еще одни Американские высиживатели. И еще одна доча, вот совпадение
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Ждут решений иноФедр.
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Всё идёт по плану папы Коли...
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Ответ peppi-lia
у них аж две и обе хорошие: США и Франция
для них - нет. в сборной США самая высокая конкуренция, а во французской все места заняты, причём молодыми парами. максимум, что им светит - этапы ГП. но, в принципе, это лучше, чем мордовские узоры.
+18
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Дорожка уже протоптана, можно и посидеть.
+17
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Судя по всеми они планируют переход.
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Главное, тренируются. Так жаль, что мы практически не видели Аннабель с Игорем в сезоне. Мне показалось, что у них могло получиться. Удачи ребятам!
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+10
Картина Сурикова «Боярыня Морозов» ©
+11
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Ответ Марина Елисеева
И что журналисты не роют инсайды по поводу планов дочи? Это неправильная какая-то дочь, неинтересная? 2 года меняет партнеров, не выступает, сидит в сборной и никому до нее дела нет. Уверена, что скоро объявят о смене Федерации, хотя перед сезоном говорила, что переходить не собирается, но это другое..
и если немного подумать - это действительно другое. танцует себе Аннабель на третьих ролях и танцует, и никуда её поверх голов не тянут. как-то не похоже, что папа Коля планирует затащить дочу на пьедесталы ГС.
+16
-7
+9
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ждут решений иноФедр.
у них аж две и обе хорошие: США и Франция
+9
-1
+8
Не понимаю, чего папа высиживал дочь в России, когда сразу можно было выступать за Францию, пока там одни ПС были.?
А размытые слова Крыловой "пока ничего не планируем" как раз говорят, что очень даже планируют. Переход.
Но вряд ли за США, Игорю не получить гражданство быстро. А во Франции что Галявиева, что Абашкина, что Лопарёва вроде получили гражданство, вроде там проще с этим.
+7
0
+7
А какое отношение Крылова имеет к паре, которая при первых же сложностях вернулась в Америку?
+13
-6
+7
Ответ Vendetta4111323
Еще одни Американские высиживатели. И еще одна доча, вот совпадение
Там тоже иностранные корни по маме есть.
+7
-1
+6
Ответ floret
Скоро тоже окажутся в Монреале, но выступать будут за Францию.
папа Коля не хуже Монреаля
+6
-1
+5
Ответ sabina_katarina
и если немного подумать - это действительно другое. танцует себе Аннабель на третьих ролях и танцует, и никуда её поверх голов не тянут. как-то не похоже, что папа Коля планирует затащить дочу на пьедесталы ГС.
Очень даже тянул, когда встала в пару с Багиным. Все было - и оценки высоченные, и старты без соперников для медалей. Потом пришла мама и стало сложнее.
+12
-7
+5
Ответ Katerina Sunny
Там тоже иностранные корни по маме есть.
Мама француженка, возможно рассматривают переход во Францию.
+5
-1
+4
Ответ Марина Елисеева
И что журналисты не роют инсайды по поводу планов дочи? Это неправильная какая-то дочь, неинтересная? 2 года меняет партнеров, не выступает, сидит в сборной и никому до нее дела нет. Уверена, что скоро объявят о смене Федерации, хотя перед сезоном говорила, что переходить не собирается, но это другое..
Команды нет полоскать имя этой дочи на всех ресурсах.
+15
-11
+4
Ответ Марина Елисеева
И что журналисты не роют инсайды по поводу планов дочи? Это неправильная какая-то дочь, неинтересная? 2 года меняет партнеров, не выступает, сидит в сборной и никому до нее дела нет. Уверена, что скоро объявят о смене Федерации, хотя перед сезоном говорила, что переходить не собирается, но это другое..
Анабель ездила в первый взрослый сезон на ЧЕ и ОИ в обход всех? Анабель год говорила, что она спортсменка сборной России и не собираются переходить?
А Анабель легко отпустили как Дэвисов? Да, это другое по всем статьям
+12
-8
+4
Ответ PolinaIvi
Папой не вышла.)
Зато крестная мать хоть куда .Сама ТАТ.
+4
0
+4
Ответ Katerina Sunny
А какое отношение Крылова имеет к паре, которая при первых же сложностях вернулась в Америку?
Они тренировались у Крыловой и пока еще российские спортсмены. У кого спрашивать? Можно было бы напрямую у папы, конечно. Но он вряд ли ответит.
+7
-3
+4
Ответ Марина Елисеева
И что журналисты не роют инсайды по поводу планов дочи? Это неправильная какая-то дочь, неинтересная? 2 года меняет партнеров, не выступает, сидит в сборной и никому до нее дела нет. Уверена, что скоро объявят о смене Федерации, хотя перед сезоном говорила, что переходить не собирается, но это другое..
Уже была новость, планируют менять спортивное гражданство на Францию
+5
-2
+3
Сравнивать папу Колю и маму Этери, такое себе. Здесь однозначно интереснее про маму ковырять. Папа залетный, залетел в команду ЖС, набедокурил и улетел. Но обещал вернуться. Посмотрим.)
+7
-4
+3
Ответ Марина Елисеева
Аннабель каждый сезон меняла партнеров, не выступала и при этом сидела на з/п и да, говорила, что не собирается переходить. Отпустили ее так же, как и Дэвисов, Дэвисы пропустили сезон, Морозов была на оп, и первом этапе, с которого снялась (по сути тоже сезон пропуск, даже меньше)
Анабель уже давно не в сборной. Когда она в нее входила она делал это по результатам сезона. Единственное сделали послабление когда встала в пару с Нарижным, но тогда почти все пары развалились, а и отдельно Анабель и отдельно Девид имели право на сборную
И когда Анабель говорила что собирается выступать за Россию она приезжала и выступала. Сейчас они ничего не говорят это раз, они еще никуда не перешли это два
Ну и Анабель гораздо талантливее Дианы.
+10
-7
+3
Ответ King_bez_ice
Анабель ездила в первый взрослый сезон на ЧЕ и ОИ в обход всех? Анабель год говорила, что она спортсменка сборной России и не собираются переходить? А Анабель легко отпустили как Дэвисов? Да, это другое по всем статьям
Аннабель каждый сезон меняла партнеров, не выступала и при этом сидела на з/п и да, говорила, что не собирается переходить. Отпустили ее так же, как и Дэвисов, Дэвисы пропустили сезон, Морозов была на оп, и первом этапе, с которого снялась (по сути тоже сезон пропуск, даже меньше)
+9
-6
+3
Такой перспективный дуэт! Жаль если они уйдут из России. Еременко очень хорошо сложен, и Анабель красотка ему подстать! Только успехов и надеемся увидеть вас на российских стартах!
+6
-3
+3
Ответ Katerina Sunny
А какое отношение Крылова имеет к паре, которая при первых же сложностях вернулась в Америку?
Потому что по версии федры Аннабель ехала в США подлечиться, а потом они должны были вернуться к Крыловой тренироваться. Вот журналисты и прояснили ситуацию, подтвердили версию, что возвращаться они не торопятся
+3
0
+3
Ответ Agura
Тренировки в Америки - лучший курс лечения от царапин!!! Ноу-хау от А.Крыловой!
Скорее, от Николая Морозова. Вряд ли это идея Анжелики.
+5
-2
+3
И что журналисты не роют инсайды по поводу планов дочи? Это неправильная какая-то дочь, неинтересная? 2 года меняет партнеров, не выступает, сидит в сборной и никому до нее дела нет. Уверена, что скоро объявят о смене Федерации, хотя перед сезоном говорила, что переходить не собирается, но это другое..
+20
-17
+3
Тренировки в Америки - лучший курс лечения от царапин!!!
Ноу-хау от А.Крыловой!
+14
-11
+3
Папа Коля сам себе на уме. Уйму пар развалил, и хоть бы что. И доча вечно свое место в очереди теряет.
A "планов никаких". Свинтить собралась все-таки, наверное.
+3
0
+3
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