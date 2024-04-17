Крылова о дуэте Морозов – Еременко: «Пока ничего не планируем. Они продолжают тренироваться в Америке»

Аннабель Морозов и Игорь Еременко продолжают тренироваться в США.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.

В ноябре прошлого года Морозов и Еременко уехали в США. Федерация фигурного катания России заявляла, что танцевальный дуэт намерен продолжить сотрудничество с Крыловой, а в США Аннабель пройдет курс лечения после травмы.

«Пока мы ничего не планируем, они продолжают тренироваться в Америке у Николая Морозова», – сказала Крылова.

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