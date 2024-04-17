Крылова о дуэте Морозов – Еременко: «Пока ничего не планируем. Они продолжают тренироваться в Америке»
Аннабель Морозов и Игорь Еременко продолжают тренироваться в США.
Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова.
В ноябре прошлого года Морозов и Еременко уехали в США. Федерация фигурного катания России заявляла, что танцевальный дуэт намерен продолжить сотрудничество с Крыловой, а в США Аннабель пройдет курс лечения после травмы.
«Пока мы ничего не планируем, они продолжают тренироваться в Америке у Николая Морозова», – сказала Крылова.
По кому мы скучаем в фигурном катании? Косторная-одиночница, брутальные мужчины и даже русско-французский дуэт
А размытые слова Крыловой "пока ничего не планируем" как раз говорят, что очень даже планируют. Переход.
Но вряд ли за США, Игорю не получить гражданство быстро. А во Франции что Галявиева, что Абашкина, что Лопарёва вроде получили гражданство, вроде там проще с этим.
А Анабель легко отпустили как Дэвисов? Да, это другое по всем статьям
И когда Анабель говорила что собирается выступать за Россию она приезжала и выступала. Сейчас они ничего не говорят это раз, они еще никуда не перешли это два
Ну и Анабель гораздо талантливее Дианы.
Ноу-хау от А.Крыловой!
A "планов никаких". Свинтить собралась все-таки, наверное.