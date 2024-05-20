Косторная о балете: «Это требует больших жертв. Приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно»

Теги сборная России пары Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная рассказала о сложности занятий балетом.

«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: «Молодец, круто». Но, когда я смотрю видео, мне все время не нравится.

Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», – сказала Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей.

Фигуристка исполняет роль Черного лебедя в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». 18 мая шоу проходило в Баку.

Косторная о балете: «Хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень»

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24 комментария
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Ради шоу то, конечно, и на жертвы пойти можно и усилия приложить, это же вам не отбор на олимпиаду
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Может, приложить усилия и короткую с произвольной накатать лучше? А Гоше бы усилия к гантелям и гирям приложить
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Боженька дал Косторной огромный талант. Какое удовольствие было наблюдать за её прокатами. И как же жаль, что этот талант так и не был реализован должным образом((
От этого особенно горько читать вот такие новости про Алёну... пуанты и максимально достойно выглядеть в шоу(((
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Ответ Кристина Медер
Ради шоу то, конечно, и на жертвы пойти можно и усилия приложить, это же вам не отбор на олимпиаду
Тогда она все жаловалась , что ей все время что / кто то мешал(о). А сейчас ради шоу из больницы сразу на пуанты .
Лучше в чем то одном состояться , например , в парном катании ( если уж его выбрала ). Косторная фигуристка гораздо интереснее , чем самоучка балерина . Но у Алены « пунктик «: выделиться любым способом .
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Ответ Док Аксель
Можно теперь покупать билет на балет...
Без билета на трамвай он не имеет смысла. Всё равно не увидите.
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жаль, что Алена попусту тратит свой талант. Понятно, что ей нужно зарабатывать, но все же жаль...
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А как же парное ФК?
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От пуантов на неподготовленные ноги можно травму получить..
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К пуантам коньки приделает что ли.
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Не надо этих жертв. Прямо к прокурору. Он всё поймёт!
©т.Саахов
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Ален, а может, тебе тогда профессиональное катание нафиг не надо? Я боюсь того, что если на пуантах ты станешь "выглядеть максимально достойно", это может сказать на твоем катании, и в итоге на коньках ты будешь выглядеть "не очень", а не нравится тебе уже будет видео с соревнований.
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Балерина очень спорная такая
Фигуристка Алёна Косторная!
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Ответ Кристина Медер
Ради шоу то, конечно, и на жертвы пойти можно и усилия приложить, это же вам не отбор на олимпиаду
Ей и для соревнований это пригодится, пусть еще улучшается, если хочет достигнуть близкого к идеальному, насколько это конечно возможно.
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Усилия, жертвы ... для чего? Как это поможет подготовке к новому сезону спортивной пары. Увлекающаяся натура Алена.
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Ответ Тайга86
Ей и для соревнований это пригодится, пусть еще улучшается, если хочет достигнуть близкого к идеальному, насколько это конечно возможно.
Как? Как пуанты помогут в соревнованиях. Урок классического танца - да, понятно, а пуанты?
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Ответ Тайга86
Вообще она единственная из троицы осталась на соревновательном льду, причем еще и в другом виде. Ушли те, кого она побеждала ранее, и даже Ками, в силу обстоятельств, тоже нет...Еще и в шоу выступает, пробуется в профессии постановщика. Не знаю как кому, но вот новости касаемо её на льду, лично мне, приятно было и раньше читать, и сейчас. Молодец, работает...Наверное, потому что боженька и дал ей огромный талант.
Новостей про соревновательный лед от них уже сто лет не было. Все о шоу, мерче, пельменях и т д. Программы то хоть поставлены, интересно?
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Ответ Lennuci
Новостей про соревновательный лед от них уже сто лет не было. Все о шоу, мерче, пельменях и т д. Программы то хоть поставлены, интересно?
А вам какие новости в межсезонье нужны? Или именно от нее нужны? Их(новостей) ни от кого особо нет..Ближе к главному и услышим. Некоторые вообще всё только на КП выдают. Или это ничего, нормально, им можно? Правильно что молчит, особенно когда от неё ждут новостей, чтобы поязвить. Успеете)
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Ответ Lennuci
Так вы пишете про соревновательный лед. Чет не слышно, что хоть над чем-то работают. Понятно, что подробностей сейчас не будет, но я глубоко сомневаюсь, что они над парными элементами корпят, все силы в пуанты уходят.
А она что, в прошлом сезоне не соревновалась?) У кого-то круглый год уже только шоу. Здесь же соревнования разбавляются шоу в межсезонье. Чего не так? Могут быть и пуанты, и танцы, и даже стойки на голове. Шоу - это тоже работа, и Алена старается соответствовать ожиданиям. Умница, не хочет на отвали.
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Можно теперь покупать билет на балет...
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