Косторная о балете: «Это требует больших жертв. Приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно»
Фигуристка Алена Косторная рассказала о сложности занятий балетом.
«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: «Молодец, круто». Но, когда я смотрю видео, мне все время не нравится.
Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», – сказала Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей.
Фигуристка исполняет роль Черного лебедя в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». 18 мая шоу проходило в Баку.
Косторная о балете: «Хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень»
От этого особенно горько читать вот такие новости про Алёну... пуанты и максимально достойно выглядеть в шоу(((
Лучше в чем то одном состояться , например , в парном катании ( если уж его выбрала ). Косторная фигуристка гораздо интереснее , чем самоучка балерина . Но у Алены « пунктик «: выделиться любым способом .
©т.Саахов
Фигуристка Алёна Косторная!