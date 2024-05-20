Косторная о балете: «Это требует больших жертв. Приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно»

Фигуристка Алена Косторная рассказала о сложности занятий балетом.

«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: «Молодец, круто». Но, когда я смотрю видео, мне все время не нравится.

Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», – сказала Косторная, выступающая в парном катании с Георгием Куницей.

Фигуристка исполняет роль Черного лебедя в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». 18 мая шоу проходило в Баку.

Косторная о балете: «Хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень»