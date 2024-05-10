Косторная о балете: «Хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень»

Теги сборная России травмы женское катание Алена Косторная ТАСС ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная рассказала о занятиях балетом.

Косторная исполняет роль черного лебедя в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». В нем она катается на коньках и танцует на пуантах. 

В феврале спортсменка перенесла операцию на плече. 

«Самочувствие хорошее, к полноценным нагрузкам готова. На некоторых движениях все равно пока присутствуют неприятные ощущения, но они довольно терпимы, работать не мешают.

А история с пуантами и балетом мне даже помогает лучше восстанавливаться – я танцую, много занимаюсь хореографией, что помогает оставаться в хорошей физической форме, сохранять выносливость.

Как оказалось, на полу танцевать намного сложнее, чем на льду, – затрачивается больше сил.

Совсем скоро начнем ставить произвольную программу, есть идеи и балетной программы – для этого есть и музыка. Но она пока ждет своего часа.

Опыт участия в шоу «Лебединое озеро» на коньках и на пуантах стал для меня удивительным, и я очень хочу дальше совершенствоваться в этом направлении.

Я не первая, кто попробовал себя в балете. Саша Трусова выступала в «Снегурочке» на пуантах, и это действительно круто. Я знаю, что к тому моменту у нее было немного времени на подготовку, но она рискнула, попробовала что-то новое и представила это публике. Она сделала это первой, не побоялась. Уважаю ее и ее большой труд, она огромная молодец.

В дальнейшем я хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень, хочу выглядеть достойно, работать качественно, и я сделаю для этого все», – сказала Косторная. 

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30 комментариев
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Пуанты от непрофессионалов - это было худшее, что ЕП смог придумать для своих шоу. Но будем есть кактус дальше...
+38
-7
+31
"выйти на полупрофессиональный уровень"...
🙈🙈🙈
+23
-3
+20
Ответ ЮИ
Пуанты от непрофессионалов - это было худшее, что ЕП смог придумать для своих шоу. Но будем есть кактус дальше...
Ещё можно ходули попробовать как в цирке.
+19
-2
+17
Это она хирургом собиралась стать? И в в какой-то газете колонку вела? Нормальный разброс от медицины и журналистики до балет. И везде полу-
+8
0
+8
пробовальщица
еще одна
+10
-5
+5
Ответ tanya_1111
Вас силой заставляют есть кактусы?
Нет. Я на Янины шоу не хожу. Кактус ест ее муж.
+5
0
+5
Как тут не вспомнить "осетрины второй свежести не бывает".
+6
-2
+4
Драмкружок, кружок по фото
Это слишком много что-то.
Выбирай себе, дружок,
Один какой-нибудь кружок».
Ну, я выбрала по фото…
Но мне еще и петь охота,
И за кружок по рисованью
Тоже все голосовали.

Что Косторная еще не пробовала?
+5
-1
+4
Ответ Есения Скокова
Такая молодая, а все переломанная😑 И как же переломы будут ныть в пожилом возрасте.
Они все переломаные
+5
-2
+3
Пишут, что Илья Яблоков вернулся в одиночное катание к Буцаевой.
+3
-1
+2
Видела фрагменты с Аленой во время шоу... ну... разболтанные стопы, отсутствие подьема.... Это как на балерину коньки надеть. Можно, вопрос, зачем? Зачем разрушать прекрасную картину, которую Алена создает на льду? Про Сашу на пуантах - ну тут вооще без комментариев.
+3
-2
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Напоминает вопрос часто задаваемый нашим девочкам фигуристкам в их каналах "Можно ли начать заниматься фигурным катанием в 12-15 лет и чего то в нем добиться ?". Ответ очевиден. Но четверть профессиональный уровень может и осилит, Алёна девушка целеустремленная.
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