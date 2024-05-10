Косторная о балете: «Хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень»
Фигуристка Алена Косторная рассказала о занятиях балетом.
Косторная исполняет роль черного лебедя в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро». В нем она катается на коньках и танцует на пуантах.
В феврале спортсменка перенесла операцию на плече.
«Самочувствие хорошее, к полноценным нагрузкам готова. На некоторых движениях все равно пока присутствуют неприятные ощущения, но они довольно терпимы, работать не мешают.
А история с пуантами и балетом мне даже помогает лучше восстанавливаться – я танцую, много занимаюсь хореографией, что помогает оставаться в хорошей физической форме, сохранять выносливость.
Как оказалось, на полу танцевать намного сложнее, чем на льду, – затрачивается больше сил.
Совсем скоро начнем ставить произвольную программу, есть идеи и балетной программы – для этого есть и музыка. Но она пока ждет своего часа.
Опыт участия в шоу «Лебединое озеро» на коньках и на пуантах стал для меня удивительным, и я очень хочу дальше совершенствоваться в этом направлении.
Я не первая, кто попробовал себя в балете. Саша Трусова выступала в «Снегурочке» на пуантах, и это действительно круто. Я знаю, что к тому моменту у нее было немного времени на подготовку, но она рискнула, попробовала что-то новое и представила это публике. Она сделала это первой, не побоялась. Уважаю ее и ее большой труд, она огромная молодец.
В дальнейшем я хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень, хочу выглядеть достойно, работать качественно, и я сделаю для этого все», – сказала Косторная.
🙈🙈🙈
еще одна
Это слишком много что-то.
Выбирай себе, дружок,
Один какой-нибудь кружок».
Ну, я выбрала по фото…
Но мне еще и петь охота,
И за кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
Что Косторная еще не пробовала?