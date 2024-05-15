Инна Гончаренко: «К феномену Тутберидзе отношусь прекрасно, но не люблю монополии. Мы получили плюс-минус одинаковых спортсменов»
Тренер Инна Гончаренко высказалась о методах Этери Тутберидзе.
– Меня, в свое время, много раз спрашивали: как вы относитесь к феномену Тутберидзе? Я всегда отвечала, что отношусь прекрасно, но не люблю монополии.
– Как только эта монополия возникла, мы получили конвейер?
– Мы получили плюс-минус одинаковых спортсменов. Было заведомо понятно, что это произойдет, потому что по-другому не бывает. Даже когда внутри системы появляется новый тренер, он видит некий эталон и пытается в той или иной степени ему подражать. Очень сложно оставить свою индивидуальность.
– Именно поэтому, как мне кажется, система выкинула Алену Косторную. Благодаря которой парное катание получило интересную, харизматичную личность. Как сейчас выясняется, не такую уж капризную и готовую пахать на тренировках.
– Алена со своей харизмой, со своим узнаваемым стилем, со своим отношением к фигурному катанию, особенная. Я вообще считаю, что лицом пары должна быть прежде всего девочка. У нас прекрасное парное катание, реально сильные, разнообразные пары. Но харизматичных партнерш не так уж много, согласитесь.
– Отчасти это я имела в виду, когда спрашивала, стоит ли овчинка выделки. Стоит топ-продукт, который регулярно сходит с конвейера, таких жертв? И нужно ли вообще пытаться эту систему изменить?
– Сложно сейчас ответить. Скорее, надо просто ждать, пока ситуация сама не подтолкнет нас к необходимости какого-то логического развития, переходу во что-то другое. Пока многое держится на чисто личностном факторе Этери Георгиевны. Она выстроила систему, смысл которой – борьба за выживание.
Отбирается большое количество спортсменов, которые на каждой тренировке сталкиваются с огромной конкуренцией. Причем люди отбираются не только по физическим и внешним данным, но и по психологическим качествам. Каждая тренировка – соревнование. Более слабые непрерывно отсеиваются. Остаются те, кто реально будет рвать на тряпочки всех соперников, – сказала Гончаренко.
А то что все спортсмены выполняют одни и те же элементы, - это специфика данного вида спорта, также, как и в художественной, и в спортивной гимнастике. Ирине Гончаренко этого ли не знать
Да, был кратковременный успех в виде олимпийского золота ВТ и СК, но довольно быстро эта искусственно созданная монополия развалилась.
И в лидерах опять оказались пары тех тренеров, кто привык работать на перспективу, а не ради сиюминутного успеха. Москвиной, Слюсаренко, Тутберидзе, Велиховых, Доброскокова и др.
В ситуации с женским одиночным и Тутберидзе никто не мешал Мишину, Плющенко, Буяновой, Соколовской и т.д. создать конкуренцию Хрустальному, и то, что этого не случилось должным образом, не проблема Этери.
Конкуренция должна быть естественной, а не созданной административным путём.
Только вот назвать Адель, Камилу, Анну, Алину, Трусову с Косторной туда же, "одинаковыми"?! 😂🙈
З-зависть, иначе никак этот тезис не объяснить.
А из новисов нужно еще вырастить чемпионок, а это тот еще квест
Конвейера Тутберидзе больше нет. У Тутберидзе сейчас совсем другие задачи, с российским ФК не особо связанные.
В чём могу согласиться с Гончаренко , жёсткая конкуренция внутри одна из составляющих успеха ТШТ. Но только на этом невозможно построить такую результативную школу. Для меня совершенно ясно, что спортсмены там развиваются как раз не конвейерным способом. Прежде всего учитываются индивидуальные особенности спортсмена. Об этом, кстати, говорил недавно Похилюк, один из тренеров ТШТ, который работает с юниорами.
Сейчас дана команда превозносить Косторную , фантазия порой зашкаливает . «Харизма « Косторной особенно сильно проявилась при переходе в аляповатом платье , безвкусной , прическе и катании по кругу . А сегодня « харизма» выражена в скандальных историях , больше пока ни в чем не проявилась.
ТШТ конвейер клонов, только золотых!
Трусова и Акатьева очень похожи оказывается, а Щербакова и Петросян вообще одно лицо, Загитова, Медведева и Валиева это сестры близнецы, прелесть какая 🙃
Что значит одинаковые спортсмены?, а раньше они какие были?
Для меня все спортсмены абсолютно разные, а конвейером называют только потому, что очень много спортсменов, постоянно, удаётся вывести на невероятный до недавнего времени уровень.
Это счастье, что у нас есть этот "Конвейер"
Теперь уже и дети с 10 лет начали выходить на взрослый уровень, что увеличило в Разы количество фигуристов и соревнований какие хочется видеть.