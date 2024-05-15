Инна Гончаренко: «К феномену Тутберидзе отношусь прекрасно, но не люблю монополии. Мы получили плюс-минус одинаковых спортсменов»

Тренер Инна Гончаренко высказалась о методах Этери Тутберидзе.

– Меня, в свое время, много раз спрашивали: как вы относитесь к феномену ? Я всегда отвечала, что отношусь прекрасно, но не люблю монополии.

– Как только эта монополия возникла, мы получили конвейер?

– Мы получили плюс-минус одинаковых спортсменов. Было заведомо понятно, что это произойдет, потому что по-другому не бывает. Даже когда внутри системы появляется новый тренер, он видит некий эталон и пытается в той или иной степени ему подражать. Очень сложно оставить свою индивидуальность.

– Именно поэтому, как мне кажется, система выкинула Алену Косторную. Благодаря которой парное катание получило интересную, харизматичную личность. Как сейчас выясняется, не такую уж капризную и готовую пахать на тренировках.

– Алена со своей харизмой, со своим узнаваемым стилем, со своим отношением к фигурному катанию, особенная. Я вообще считаю, что лицом пары должна быть прежде всего девочка. У нас прекрасное парное катание, реально сильные, разнообразные пары. Но харизматичных партнерш не так уж много, согласитесь.

– Отчасти это я имела в виду, когда спрашивала, стоит ли овчинка выделки. Стоит топ-продукт, который регулярно сходит с конвейера, таких жертв? И нужно ли вообще пытаться эту систему изменить?

– Сложно сейчас ответить. Скорее, надо просто ждать, пока ситуация сама не подтолкнет нас к необходимости какого-то логического развития, переходу во что-то другое. Пока многое держится на чисто личностном факторе Этери Георгиевны. Она выстроила систему, смысл которой – борьба за выживание.

Отбирается большое количество спортсменов, которые на каждой тренировке сталкиваются с огромной конкуренцией. Причем люди отбираются не только по физическим и внешним данным, но и по психологическим качествам. Каждая тренировка – соревнование. Более слабые непрерывно отсеиваются. Остаются те, кто реально будет рвать на тряпочки всех соперников, – сказала .