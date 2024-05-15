Инна Гончаренко: «К феномену Тутберидзе отношусь прекрасно, но не люблю монополии. Мы получили плюс-минус одинаковых спортсменов»

Теги сборная России пары женское катание Этери Тутберидзе Инна Гончаренко Алена Косторная Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко высказалась о методах Этери Тутберидзе.

– Меня, в свое время, много раз спрашивали: как вы относитесь к феномену Тутберидзе? Я всегда отвечала, что отношусь прекрасно, но не люблю монополии.

– Как только эта монополия возникла, мы получили конвейер?

– Мы получили плюс-минус одинаковых спортсменов. Было заведомо понятно, что это произойдет, потому что по-другому не бывает. Даже когда внутри системы появляется новый тренер, он видит некий эталон и пытается в той или иной степени ему подражать. Очень сложно оставить свою индивидуальность.

– Именно поэтому, как мне кажется, система выкинула Алену Косторную. Благодаря которой парное катание получило интересную, харизматичную личность. Как сейчас выясняется, не такую уж капризную и готовую пахать на тренировках.

– Алена со своей харизмой, со своим узнаваемым стилем, со своим отношением к фигурному катанию, особенная. Я вообще считаю, что лицом пары должна быть прежде всего девочка. У нас прекрасное парное катание, реально сильные, разнообразные пары. Но харизматичных партнерш не так уж много, согласитесь.

– Отчасти это я имела в виду, когда спрашивала, стоит ли овчинка выделки. Стоит топ-продукт, который регулярно сходит с конвейера, таких жертв? И нужно ли вообще пытаться эту систему изменить?

– Сложно сейчас ответить. Скорее, надо просто ждать, пока ситуация сама не подтолкнет нас к необходимости какого-то логического развития, переходу во что-то другое. Пока многое держится на чисто личностном факторе Этери Георгиевны. Она выстроила систему, смысл которой – борьба за выживание.

Отбирается большое количество спортсменов, которые на каждой тренировке сталкиваются с огромной конкуренцией. Причем люди отбираются не только по физическим и внешним данным, но и по психологическим качествам. Каждая тренировка – соревнование. Более слабые непрерывно отсеиваются. Остаются те, кто реально будет рвать на тряпочки всех соперников, – сказала Гончаренко.

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37 комментариев
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Сложно найти более разных спортсменок, чем Щербакова, Трусова и Косторная, а это одно поколение, один штаб. Им даже программы ставят совершенно разные. Единственное, что их объединяет - трудолюбие и работа на результат. Гончаренко полную чушь несет
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Там нет одинаковых спортсменов, ни одного, даже похожих нет. Там и программы ставят всем разные, учитывая индивидуальность каждого. Даже с одинаковой музыкой получается абсолютно разное. Все девочки и мальчики ТШТ запоминаются сразу, как только их увидели первый раз.
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одинаковые - это кто? Загитова и Медведева похожи?)) абсолютно нет) Может, ТЩК похожи? Три разные по стилю девушки. Про Валиеву вообще молчу.
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Нормально так "система" ее "выкинула". Вытащила с 20х мест на первые, сделала известной, поставила программы на очередной сезон... А после того, как та сбежала, все растеряла и вернулась ни с чем, что с ней было делать? И то ведь шанс дали, хотя того и не стоило.
+25
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+20
Ну и где одинаковые . Это даже как-то оскорбительно по отношению к спортсменам. Молодежь стремится в чем-то быть похожими на ТЩКВ, что понятно, но и свое лицо там есть у каждой и каждого.
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Стиль ТШТ прослеживается у всех учеников, безусловно, он узнаваемый и значит качество. Но назвать даже "+", "-" спортсменок, которые вообще не похожи, и имеют каждая свою индивидуальность? Чё-то совсем не понятно...
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+18
Вопросы Вайц задавала) Опять все разговоры про Тутберидзе)
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+18
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Спасибо, что есть частные школы, которые не прочь "отбирать" не только перспективных детишек, но и вполне себе успешных титулованных спортсменов, благо финансы и дружба с вышестоящими позволяет)
+19
-2
+17
Извините, но феномен педагогического таланта Этери Георгиевны и монополия на тренерскую работу - это совершенно разные вещи. Они не имеют между собой ничего общего, как две параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. Сколько новых школ фигурного катания появилось? Одни АП расширяют сеть своих филиалов. Другое дело с какой целью? Есть школы - ориентированные на достижение спортивных результатов, а есть такие, в которых главное не спорт, а бизнес. Соответственно и отношение к тренировочному процессу, особенно если тренерского таланта "кот наплакал".
А то что все спортсмены выполняют одни и те же элементы, - это специфика данного вида спорта, также, как и в художественной, и в спортивной гимнастике. Ирине Гончаренко этого ли не знать
+19
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+15
Монополия была у Мозер в парах, собравшей у себя все наши сильнейшие пары, Волосожар-Траньков, Столбова-Климов, Базарова-Ларионов, Забияко-Ларионов, Забияко-Энберт, Тарасова-Морозов.
Да, был кратковременный успех в виде олимпийского золота ВТ и СК, но довольно быстро эта искусственно созданная монополия развалилась.
И в лидерах опять оказались пары тех тренеров, кто привык работать на перспективу, а не ради сиюминутного успеха. Москвиной, Слюсаренко, Тутберидзе, Велиховых, Доброскокова и др.
В ситуации с женским одиночным и Тутберидзе никто не мешал Мишину, Плющенко, Буяновой, Соколовской и т.д. создать конкуренцию Хрустальному, и то, что этого не случилось должным образом, не проблема Этери.
Конкуренция должна быть естественной, а не созданной административным путём.
+18
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+14
Ответ nina1212
Вопросы Вайц задавала) Опять все разговоры про Тутберидзе)
А-а-а, ну понятно. У Вайц не заживающая рана). Не накинуть хоть в чем то на Тутберидзе, она просто физиологически не может.
+14
-1
+13
гончаренко, завидуй молча. фууу.
+16
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+12
Огонь. Возьми и воспитай "плюс-минус таких же" и не будет монополии, в чем проблема-то?
Только вот назвать Адель, Камилу, Анну, Алину, Трусову с Косторной туда же, "одинаковыми"?! 😂🙈
З-зависть, иначе никак этот тезис не объяснить.
+16
-4
+12
Именно в этом и есть весь спорт высоких достижений: быстрее, выше, сильнее. Побеждают самые сильные и выносливые. Спортом занимаются миллионы, олимпийский чемпион всего один.
+12
-1
+11
Это Загитова и Медведева одинаковые спортсменки, что ли? А ТЩК - три клона, по мнению Гончаренко? Да даже Акатьева и Петросян совсем не похожи друг на друга. У каждой фигуристки ТШТ, во всяком случае, тех, что 2007 года рождения и старше, сформировался свой стиль и сильные стороны, выделяющие их на фоне других одногруппниц. Конечно, хореография в программах может где-то пересекаться, так как постановщик один, но фигуристки от этого своего лица абсолютно не теряют.
+13
-3
+10
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Особенно 23 китайца, сестры Уильямс и Симона Байлз.
+10
-1
+9
Может быть Гончаренко хотела сказать, что все одинаково талантливы и прекрасны. Тоже мимо - талант одинаковым не бывает. Но всех развивают по максимуму. Ну, насколько сами спортсмены хотят развиватьсяи трудиться. Всем одинаково сложно, это, наверно, да.
+8
-2
+6
Какая белиберда.. она хочет сказать, что Валиева похожа на Щербакову, а Двоеглазова на Базылюк? и уж "харизматичную" Косторную в её лучшее время выстроила именно Тутберидзе.. Гончаренко, Гончаренко.. провалилась, как тренер, но конвейер чемпионов её не устраивает..
+20
-14
+6
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
Петя, а какие шЫДевры были у двух из трёх лучших фигуристок мира: Костроной и Трусовой у начинающего!!!!лучшая фигуристка планеты Алена К. -безликие никакие программы, 3-2...и ничего от былой Алёны из ТШТ...Трусова с каким-то там чьим-то духом и без каскада в короткой на ЧМ....утромбовал...обеих...и ещё некоторых...Нику...
+8
-2
+6
Ответ Наталья Карлова
Нравиться то что делает Этери Тутберидзе, болею за ее спортсменов - но Гончаренко права в том плане, что почерк узнаваем... есть девочки которые готовы на такие жертвы своего здоровья, сил и времени... и есть результат! так что просто наверное надо наслаждаться этим явлением!
==есть девочки которые готовы на такие жертвы своего здоровья== Группа Гончаренко, 2011 год - https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1712263/pub_6036cdee109f4c102e685f8a_6036cfce1e7ab429ba60063c/scale_1200 Как думаете, сколько из этих девочек закончило не по травме? Правильно - ни одна. Только эти, кроме Радионовой, даже в юниорах к титулам не подобрались.
+7
-2
+5
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Тутберидзе их не возьмет ) девчонок она берет в основном только новисов
А из новисов нужно еще вырастить чемпионок, а это тот еще квест
+5
-1
+4
как-то я харизму раньше иначе понимала)
+5
-1
+4
Ответ Oleandra
Какая белиберда.. она хочет сказать, что Валиева похожа на Щербакову, а Двоеглазова на Базылюк? и уж "харизматичную" Косторную в её лучшее время выстроила именно Тутберидзе.. Гончаренко, Гончаренко.. провалилась, как тренер, но конвейер чемпионов её не устраивает..
Благодаря этому конвейеру многие воспитанники ЭГ смогли реализоваться и выстрелить. А что же у маститых мастеров - 1 или 2 спортсмена держатся на протяжении 10 лет, а другие тихо исчезают. Вот и бесятся что нет у них таких талантов чтобы конвейер чемпионов делать, а всего то могут по одному, максимум 2 успешных спортсменов слепить. Зависть. Вот и всё.
+4
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+3
Какой смысл обсуждать прошлогодний снег?
Конвейера Тутберидзе больше нет. У Тутберидзе сейчас совсем другие задачи, с российским ФК не особо связанные.
+4
-1
+3
Ответ nina1212
Вопросы Вайц задавала) Опять все разговоры про Тутберидзе)
Только вопросы про Тутберидзе и кормят журналистов. И всегда держат на слуху
+4
-1
+3
Ответ Peter Varfolomeyev
Комментарий скрыт
Тарасова с вами не согласна, а уж она что-то да понимает в ф. катании. В каком восхищении она была от Чёрного лебедя Федотова. И как раз говорила, что его тренеры понимают, что такое ф. катание и программа Федотова и есть настоящее ф. катание. У Глейха не только Лебедь в этом году, но и Джексон у Петросян, Грей у Гуменника, та же замечательная КП у Федотова.
В чём могу согласиться с Гончаренко , жёсткая конкуренция внутри одна из составляющих успеха ТШТ. Но только на этом невозможно построить такую результативную школу. Для меня совершенно ясно, что спортсмены там развиваются как раз не конвейерным способом. Прежде всего учитываются индивидуальные особенности спортсмена. Об этом, кстати, говорил недавно Похилюк, один из тренеров ТШТ, который работает с юниорами.
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Плюс-минус одинаковых спортсменок? Которые выиграли все золото мира! Большего идиотсва, зависти, лицемерия я никогда не слышал.
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Знатный наброс … Трусова и Шербакова , Загитова и Медведева , Валиева и Косторная … « на одно лицо «, без индивидуальности , клоны 🤣
Сейчас дана команда превозносить Косторную , фантазия порой зашкаливает . «Харизма « Косторной особенно сильно проявилась при переходе в аляповатом платье , безвкусной , прическе и катании по кругу . А сегодня « харизма» выражена в скандальных историях , больше пока ни в чем не проявилась.
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Я к этому отношусь хорошо, но все равно это плохо)

ТШТ конвейер клонов, только золотых!

Трусова и Акатьева очень похожи оказывается, а Щербакова и Петросян вообще одно лицо, Загитова, Медведева и Валиева это сестры близнецы, прелесть какая 🙃
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Я так и не понял, что она имеет в виду.
Что значит одинаковые спортсмены?, а раньше они какие были?
Для меня все спортсмены абсолютно разные, а конвейером называют только потому, что очень много спортсменов, постоянно, удаётся вывести на невероятный до недавнего времени уровень.
Это счастье, что у нас есть этот "Конвейер"
Теперь уже и дети с 10 лет начали выходить на взрослый уровень, что увеличило в Разы количество фигуристов и соревнований какие хочется видеть.
+6
-4
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