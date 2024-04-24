Украинская фигуристка Голубцова – на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным: «В интервью было не наше мнение, а мнение людей, которые его отредактировали»

Теги танцы на льду сборная Украины Александра Назарова Максим Никитин Мария Голубцова Кирилл Белобров Фигурное катание

Украинская фигуристка высказалась на фоне ситуации с Дэвис и Смолкиным.

Ранее появилась информация о том, что украинка Мария Голубцова, которая тренируется в академии Монреаля, негативно восприняла переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в клуб. Бывший российский танцевальный дуэт сейчас представляет Грузию на соревнованиях.

Голубцова выступает в дуэте с Кириллом Белобровым.

«Я действительно не понимаю, почему все начинают вспоминать о нас, когда вокруг происходит какая-то драма, а не когда нам нужна помощь, не когда я борюсь с болью в спине посреди сезона, не когда я плачу ночью с тревожностью.

Последние два сезона были тяжелыми для нас, появилось много проблем, например, депрессия. Мы испытывали давление. Мы устали и находимся на грани, устали бороться со всеми препятствиями на нашем пути.

Последней каплей было интервью, где было не наше мнение, а мнение людей, которые его отредактировали. Так грустно проживать жизнь, полную лжи и жестокости вокруг», – написала Голубцова в соцсетях, упомянув, что украинский танцевальный дуэт Александра Назарова – Максим Никитин долгое время катался в России.

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11 комментариев
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Вот так и раздуваются конфликты, которых нет.
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Ответ Potapson
Не плохо бы было уточнить, а каким было их мнение. Не отредактированное так сказать.
Да ну куда уж яснее, без того чтобы под раздачу не попасть.
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действительно, Назарова/Никитин спокойно тренировались у Жулина, в 18 году ездили с ним на олимпиаду и ни один эвропеец не был против)
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Не плохо бы было уточнить, а каким было их мнение. Не отредактированное так сказать.
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Ответ Dmona1
Ахахаха).. Заднюю заставили сделать. Дико глупо выглядят.
Такое можно допустить. Конфликты в академии никому не нужны. Они там для другого собрались - для продуктивной работы на результат.
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Наверняка что-то было, может вскользь даже, но это запомнили и переиначили по своему, пытаясь создать атмосферу неприязни. Хочется надеяться что всё-таки перевернули без негатива от спортсменов...По сути что им там делить? Все в одной упряжке, тренируются, живут своей жизнью вдали от дома и происходящего...
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Ваше мнение уже давно жестко редактируют, некоторые вот наконец-то начали даже говорить об этом прямо. Правда за пределами самой демократичной и независимой страны это делать проще.
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Так кто же отредактировал-то? Зеленский, Байден, русские хакеры? 😂 И что было в первоначальном, не отредактированном интервью?
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