«Не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами». Украинская федерация фигурного катания о переходе Дэвис и Смолкина в Монреаль
На Украине отреагировали на переход Дэвис и Смолкина в Монреальскую академию.
Ранее стало известно, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду и ныне представляющие Грузию, перешли в Ледовую академию Монреаля.
Тренер академии Ромэн Агенауэр рассказал, что Дэвис и Смолкин обращались к ним еще два года назад, но тогда «было неподходящее время», а «сейчас все идет на улучшение».
«Не знаю, какое улучшение ситуации он имеет в виду. Может, ему лучше стало. Нам – нет. Стало намного труднее, учитывая, что [боевые действия] продолжаются. Для нас недопустимо такое заявление», – цитирует президента Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниля Амирханова «Суспільне Спорт».
В Монреальской академии тренируется украинский дуэт Мария Голубцова – Кирилл Белобров.
Голубцова призналась, что оба относятся к такому пополнению в команде «негативно». Белобров отметил, что появление в Монреале бывшей российской пары «удивило» некоторых его коллег в академии, а самих украинцев такое «соседство» смущает. Это решение, по его словам, с ними не согласовывали и не обсуждали.
В УФФК сообщили, что будут разговаривать с украинскими спортсменами, чтобы те «ограничили любое общение с представителями России», даже если они выступают за Грузию.
«Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством [академии] мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», – сказал Амирханов.
Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?
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эммм... А должны были??
Я как то нейтрально относилась к переходу ДС, а теперь только из-за этого момента я довольна что они в Монреаль перешли. Понаблюдаем за истериками.
1. Нам пофиг что вы поддерживаете нашу позицию. Написано в паспорте, что русские? Всё - вы блохи на теле нашего общества, даже если отказались от России.
2. Любое действие вы должны согласовать с нами. Каждый вздох, каждый чих, каждое почёсывание.
Жаль в конце ещё не добавил "дайте деняк". Тогда картина была б окончательно полной
Теперь все нужно с Украинской федрой согласовывать
ИСУ, ваш выход
Добавим еще одно абсурдное правило
А не слишком ли ухи наелись украинцы и их федерация, чтобы будучи УЧЕНИКАМИ школы требовать чтобы школа согласовывала с ними приглашение других учеников?!
И чтобы "горделиво игнорить" всех, "кто не с ними" по указке федераций своих?