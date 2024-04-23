«Не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами». Украинская федерация фигурного катания о переходе Дэвис и Смолкина в Монреаль

Теги танцы на льду сборная Украины сборная Грузии Политика Ромэн Агенауэр Мария Голубцова Кирилл Белобров Диана Дэвис Глеб Смолкин Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

На Украине отреагировали на переход Дэвис и Смолкина в Монреальскую академию.

Ранее стало известно, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду и ныне представляющие Грузию, перешли в Ледовую академию Монреаля.

Тренер академии Ромэн Агенауэр рассказал, что Дэвис и Смолкин обращались к ним еще два года назад, но тогда «было неподходящее время», а «сейчас все идет на улучшение».

«Не знаю, какое улучшение ситуации он имеет в виду. Может, ему лучше стало. Нам – нет. Стало намного труднее, учитывая, что [боевые действия] продолжаются. Для нас недопустимо такое заявление», – цитирует президента Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниля Амирханова «Суспільне Спорт».

В Монреальской академии тренируется украинский дуэт Мария Голубцова – Кирилл Белобров.

Голубцова призналась, что оба относятся к такому пополнению в команде «негативно». Белобров отметил, что появление в Монреале бывшей российской пары «удивило» некоторых его коллег в академии, а самих украинцев такое «соседство» смущает. Это решение, по его словам, с ними не согласовывали и не обсуждали.

В УФФК сообщили, что будут разговаривать с украинскими спортсменами, чтобы те «ограничили любое общение с представителями России», даже если они выступают за Грузию.

«Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством [академии] мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», – сказал Амирханов.

Дэвис и Смолкин по-тихому перешли к лучшим тренерам мира! Как это стало возможным?

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41 комментарий
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Это решение, по его словам, с ними не согласовывали
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эммм... А должны были??
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Ой, кого-то забыли спросить
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Кому вы нужны, попрошайки.
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" Это решение, по его словам, с ними не согласовывали и не обсуждали" - а разве украинская пара и укрФедра находится в руководстве академии чтобы их мнение спрашивать.
Я как то нейтрально относилась к переходу ДС, а теперь только из-за этого момента я довольна что они в Монреаль перешли. Понаблюдаем за истериками.
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"с ними не согласовывали и не обсуждали." Мания величия или просто шиза?
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Безотносительно Дэвисов - всегда забавно наблюдать, как украинцы дуют щеки, бьют себя кулаком в грудь, а потом втихаря бегают на встречи русскоязычных в Европе, или устраиваются на работу в ру-салоны красоты. Это все, что нужно о них знать.
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Показательное интервью.
1. Нам пофиг что вы поддерживаете нашу позицию. Написано в паспорте, что русские? Всё - вы блохи на теле нашего общества, даже если отказались от России.
2. Любое действие вы должны согласовать с нами. Каждый вздох, каждый чих, каждое почёсывание.

Жаль в конце ещё не добавил "дайте деняк". Тогда картина была б окончательно полной
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Будто бы ваше мнение кому-то нужно и интересно
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Смотри ка, иных ни чёрными квадратами, ни любимым с детства Лас-Вегасом, ни грузинскими корнями не проведёшь, вот она политическая чуйка в действии. Возьмут эти недовольные да и соберут майдан прям на Монреальском катке, а то и люстрируют Агенауэра в лучших традициях, подумаешь нашёлся тут отец-основатель...
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Остановите землю
Теперь все нужно с Украинской федрой согласовывать
ИСУ, ваш выход
Добавим еще одно абсурдное правило
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Дело не в карте и не только в освобождении, главное в защите наших границ и нашей страны. Со 2й армией мира не может справится всё агрессивное нато. А Россия держится и выстоит.
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Хм-м, если убрать из текста факт, что академия в Канаде, а всё остальное оставить, подумал бы, что ДС уехали на Украину тренироваться
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И в конце добавил: "Дайте денег!"
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Очень хотели услышать ваше мнение (нет)
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Сами сидят на прикормке полностью и делают вид что их мнение кому-то интересно. Пусть тихо сидят лучше.
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украинцам и в особенности украинским федерациям не помешало бы найти хорошего пиарщика, потому что такие высказывания лучше им точно не делают, логики - ноль, практической пользы - ноль, что от заявления, что от недопусков, только смех вызывают
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Ну это уже перебор! Открытая дискриминация! Их никто взаимодействовать и общаться не заставляет. Много на себя берут. Надеюсь канадцы не поддадутся на эти провокации
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"Это решение, по его словам, с ними не согласовывали и не обсуждали"

А не слишком ли ухи наелись украинцы и их федерация, чтобы будучи УЧЕНИКАМИ школы требовать чтобы школа согласовывала с ними приглашение других учеников?!
И чтобы "горделиво игнорить" всех, "кто не с ними" по указке федераций своих?
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Если украинцев такое соседство смущает, им никто не мешает поменять штаб.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вермахт тоже держался три года относительно неплохо, даже успехи имел. А потом кончились ресурсы и стремительно покатился на запад. Сейчас ресурсы заканчиваются у Украины.
+8
-5
+3
ну так ГБ могу пройти на выход, раз уж с ними не посоветовались
+6
-3
+3
Ответ РИ-Ната
Жду теперь как отреагирует Грузинская Федерация фк.
Никак. Грузинская Федерация сразу сказала, что к ним пришли спортсмены с грузинским и израильским гражданством. Сейчас Федерация Украины начнет всем командовать, кого тренировать?
+4
-2
+2
А вы кто такие чтобы с вами поддерживать что-то?
+3
-1
+2
Вроде бы спорт вне политики? Или будем всему миру командовать, что и как делать, с кем работать и как жить?
+5
-3
+2
Ответ Поговорим
Смотри ка, иных ни чёрными квадратами, ни любимым с детства Лас-Вегасом, ни грузинскими корнями не проведёшь, вот она политическая чуйка в действии. Возьмут эти недовольные да и соберут майдан прям на Монреальском катке, а то и люстрируют Агенауэра в лучших традициях, подумаешь нашёлся тут отец-основатель...
В случае аскетов - вряд ли. Украинская сборная по ФК ничего из себя не представляет. Другое бы дело, если бы что-то подобное было с художницами. Там Дирюгина и Блохина не пропустили бы.
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Пускай Лозоны проблем похлебают. После того, как они в 2016-2018 годах воткнули ножи в спину Пападакис и Сизерона, которые сделали из этих ноунеймов тренеров первой величины, их вообще не жалко.
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Маразм крепчал, деревья гнулись и крыша съехавши была..
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Жду теперь как отреагирует Грузинская Федерация фк.
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У украины есть федерация фигурного катания ?
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Суспільные спортсмены они и в Африке суспільные...
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