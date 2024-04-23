«Не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами». Украинская федерация фигурного катания о переходе Дэвис и Смолкина в Монреаль

На Украине отреагировали на переход Дэвис и Смолкина в Монреальскую академию.

Ранее стало известно, что бывшие фигуристы сборной России Диана Дэвис и , выступающие в танцах на льду и ныне представляющие Грузию, перешли в Ледовую академию Монреаля.

Тренер академии рассказал, что Дэвис и Смолкин обращались к ним еще два года назад, но тогда «было неподходящее время», а «сейчас все идет на улучшение».

«Не знаю, какое улучшение ситуации он имеет в виду. Может, ему лучше стало. Нам – нет. Стало намного труднее, учитывая, что [боевые действия] продолжаются. Для нас недопустимо такое заявление», – цитирует президента Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниля Амирханова «Суспільне Спорт».

В Монреальской академии тренируется украинский дуэт Мария Голубцова – Кирилл Белобров.

Голубцова призналась, что оба относятся к такому пополнению в команде «негативно». Белобров отметил, что появление в Монреале бывшей российской пары «удивило» некоторых его коллег в академии, а самих украинцев такое «соседство» смущает. Это решение, по его словам, с ними не согласовывали и не обсуждали.

В УФФК сообщили, что будут разговаривать с украинскими спортсменами, чтобы те «ограничили любое общение с представителями России», даже если они выступают за Грузию.

«Мы не поддерживаем никаких отношений с бывшими российскими спортсменами, независимо от того, за какую команду они выступают. С руководством [академии] мы пока не общались, но обязательно проинформируем их о нашей позиции», – сказал Амирханов.

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