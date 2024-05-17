Агент Ильи Малинина ответил на слова об «отсутствии скольжения» у фигуриста.

Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».

– Алексей Мишин был моим тренером на протяжении восьми лет, и мы до сих пор являемся близкими друзьями. Он для меня величина. Про Никиту Пчелякова я никогда не слышал, но если он считает, что у Ильи нет скольжения – это его мнение, он молодец, флаг ему в руки.

– Вы как оцените скольжение Малинина?

– Я не судья, чтобы оценивать. На сегодняшний день Илья является действующим чемпионом мира и будет двигаться дальше. Надеюсь, что мы продолжим радовать любителей фигурного катания во всем мире, – сказал агент американского фигуриста Ари Закарян.

Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»