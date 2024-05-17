Ари Закарян: «Про Пчелякова я никогда не слышал, но если он считает, что у Малинина нет скольжения  – это его мнение, он молодец, флаг ему в руки»

Теги Алексей Мишин Ари Закарян сборная США мужское катание Илья Малинин Никита Пчеляков Фигурное катание

Агент Ильи Малинина ответил на слова об «отсутствии скольжения» у фигуриста.

Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».

– Алексей Мишин был моим тренером на протяжении восьми лет, и мы до сих пор являемся близкими друзьями. Он для меня величина. Про Никиту Пчелякова я никогда не слышал, но если он считает, что у Ильи нет скольжения – это его мнение, он молодец, флаг ему в руки.

 – Вы как оцените скольжение Малинина?

– Я не судья, чтобы оценивать. На сегодняшний день Илья является действующим чемпионом мира и будет двигаться дальше. Надеюсь, что мы продолжим радовать любителей фигурного катания во всем мире, – сказал агент американского фигуриста Ари Закарян.

Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну Закарян у нас тот еще специалист. Если пиарщик считает, что у Малинина есть скольжение, флаг ему в руки. Не соврешь – не продашь, как говорится у торговцев.
+5
-2
+3
Вот правильно сказал. А то неизвестный никому Пчелякин возомнил себя судьёй. Скромнее надо быть, Никита.
+6
-5
+1
Не понимаю, чего это они так возбудились на чье-то мнение. Странно. Чемпион мира и этим все сказано. Даже оппонировать не надо.
Видимо, все-равно, Малинин несовершенен по компонентам. Нет у него тех компонентов, которые ему уже рисуют в безумном масштабе.
+4
-3
+1
А флаг то кому ара вручает? Ну не понятно же.
+1
-1
0
И мы не знаем такого тренера Пчелякова. Если кто-то когда-то катался на коньках, это еще не делает его тренером, к мнению которого нужно прислушиваться.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий