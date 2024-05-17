Татьяна Тарасова: «У Малинина очень хорошее скольжение. Пчеляков сказал, что оно отсутствует? Незнакомая мне личность и фамилия»
Татьяна Тарасова ответила на слова об «отсутствии скольжения» у Ильи Малинина.
Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира по фигурному катанию Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».
– Фигурист, обладающий средними способностями в скольжении, не может выигрывать чемпионаты мира, становиться лучшим. Нет, Илья не катается безупречно, потому что кататься идеально невозможно, всегда надо стремиться его улучшить, но у него очень хорошее скольжение. А кто сказал, что у него отсутствует скольжение?
– Тренер по скольжению Никита Пчеляков, работающий в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой.
– Незнакомая мне личность и фамилия – странное дело, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Зачем вообще спрашивать о нем и просить комментировать любой пук о нем? Он НЕ НАШ, смиритесь)