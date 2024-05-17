Татьяна Тарасова: «У Малинина очень хорошее скольжение. Пчеляков сказал, что оно отсутствует? Незнакомая мне личность и фамилия»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин сборная США мужское катание Валентина Чеботарева Илья Малинин Никита Пчеляков Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на слова об «отсутствии скольжения» у Ильи Малинина.

Ранее тренер Никита Пчеляков, который работает в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой, заявил, что у чемпиона мира по фигурному катанию Малинина «очень красивая программа, но отсутствует скольжение».

– Фигурист, обладающий средними способностями в скольжении, не может выигрывать чемпионаты мира, становиться лучшим. Нет, Илья не катается безупречно, потому что кататься идеально невозможно, всегда надо стремиться его улучшить, но у него очень хорошее скольжение. А кто сказал, что у него отсутствует скольжение?

– Тренер по скольжению Никита Пчеляков, работающий в группе Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой.

– Незнакомая мне личность и фамилия – странное дело, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

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4 комментария
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ТАТ, в своем репертуаре, если она так считает, то это единственная правильное мнение, а кто с этим не согласен, то таких она не знает или забывает.
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Ахах))) когда-то она про россиянку Туктамышеву в прямом эфире пренебрежительно говорила, что та стала ЧМ, абсолютно не умея кататься))) а америкос Малинин умеет кататься, он же стал ЧМ🤣
Зачем вообще спрашивать о нем и просить комментировать любой пук о нем? Он НЕ НАШ, смиритесь)
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ну это уже даже не смешно.... хотя нет, просто ржачно 🤣🤣🤣🤣
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Ой, а я уж подумала, что только мне эта личность не знакома.
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