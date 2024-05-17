Тренер Никита Пчеляков рассказал о характере фигуриста Евгения Семененко.

Пчеляков – тренер по скольжению в группах и Валентины Чеботаревой.

– Как охарактеризуете ?

– Он умный, шикарный спортсмен, трудоголик. В этом сезоне мы много работали над дорожками шагов, и Женя часто брал четвертый уровень. Как человек, он очень приятный, скромный, добрый, воспитанный.

Помню такой показательный момент. Тренировка в конце прошлого сезона, я только начал работать в команде. Женя приехал на каток незадолго до конца тренировки, и потом у него были намечены занятия в вузе. То есть он спешил. Алексей Николаевич сказал нам идти скользить и удалился на занятие младшей группы.

Я смотрю на часы: до конца ледовой тренировки минут 15. Говорю: «Женя, давай пропустим. Все‑таки у тебя университет серьезный, переодеваться сейчас ради 15 минут... Уезжай спокойно!» А Женя отвечает: «Нет, нам шеф сказал работать, значит, мы должны!»

То есть, он очень ответственный. Мы вышли на лед и хорошо откатались до конца тренировки. Меня это вообще поразило. Другой спортсмен на его месте поленился бы, – сказал Пчеляков.