Тренер Никита Пчеляков: «Семененко – умный, шикарный спортсмен, трудоголик. В этом сезоне мы много работали над дорожками шагов»
Тренер Никита Пчеляков рассказал о характере фигуриста Евгения Семененко.
Пчеляков – тренер по скольжению в группах Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой.
– Как охарактеризуете Евгения Семененко?
– Он умный, шикарный спортсмен, трудоголик. В этом сезоне мы много работали над дорожками шагов, и Женя часто брал четвертый уровень. Как человек, он очень приятный, скромный, добрый, воспитанный.
Помню такой показательный момент. Тренировка в конце прошлого сезона, я только начал работать в команде. Женя приехал на каток незадолго до конца тренировки, и потом у него были намечены занятия в вузе. То есть он спешил. Алексей Николаевич сказал нам идти скользить и удалился на занятие младшей группы.
Я смотрю на часы: до конца ледовой тренировки минут 15. Говорю: «Женя, давай пропустим. Все‑таки у тебя университет серьезный, переодеваться сейчас ради 15 минут... Уезжай спокойно!» А Женя отвечает: «Нет, нам шеф сказал работать, значит, мы должны!»
То есть, он очень ответственный. Мы вышли на лед и хорошо откатались до конца тренировки. Меня это вообще поразило. Другой спортсмен на его месте поленился бы, – сказал Пчеляков.