Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»

Тренер Никита Пчеляков считает, что у Ильи Малинина отсутствует скольжение.

Пчеляков – тренер по скольжению в группах Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой.

– Как оцените скольжение ? Все обсуждают его запредельные прыжки, а вот про катание ни разу не слышала экспертного мнения.

– Все на прямых ногах, он не катит особо. Понятно, что Илья делает интересные акробатические вещи, сложные повороты, и то не очень чисто. Причем, у него очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид. То есть, «вау, Илья прыгнул четверной аксель!». А дальше? Акцент на технику, и получается набор прыжков.

Он мне не очень интересен, потому что фигурное катание – это все-таки искусство. Раз у нас в правилах стоит, что надо катать программу, то я хочу видеть целостную программу, не только прыжки. Есть ведь отдельный чемпионат по прыжкам, – сказал Пчеляков.