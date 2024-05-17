Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Никита Пчеляков Фигурное катание

Тренер Никита Пчеляков считает, что у Ильи Малинина отсутствует скольжение.

Пчеляков – тренер по скольжению в группах Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой.

– Как оцените скольжение Ильи Малинина? Все обсуждают его запредельные прыжки, а вот про катание ни разу не слышала экспертного мнения.

– Все на прямых ногах, он не катит особо. Понятно, что Илья делает интересные акробатические вещи, сложные повороты, и то не очень чисто. Причем, у него очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид. То есть, «вау, Илья прыгнул четверной аксель!». А дальше? Акцент на технику, и получается набор прыжков.

Он мне не очень интересен, потому что фигурное катание – это все-таки искусство. Раз у нас в правилах стоит, что надо катать программу, то я хочу видеть целостную программу, не только прыжки. Есть ведь отдельный чемпионат по прыжкам, – сказал Пчеляков.

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23 комментария
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Миша Коляда скользит шикарно, но при этом все помнят, как он прыгал и всегда говорили, что ФК это спорт, прежде всего. Искусство это Браун, но спорта очень мало.
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Расскажите кто-нибудь Пчелякову, что фигурное катание - это все-таки спорт.
А над скольжением и "эстетикой" можно работать, что Малинин и делает. И он в этом может усовершенствоваться, а большинство других его прыжковый контент не прыгнут никогда.
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Так в том-то и дело, у великого прыгуна Малинина нет скольжения, нет пластики. Поэтому не может быть выдающейся программы.
Малинин явно доказал, то, что уже давно лежит на поверхности. Правила надо менять. Или переименовывать фигурное катание в прыжки на льду.
+15
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+7
Ну да, Семененко, конечно, скользит как бог, и Самарин всегда имел заоблачные компоненты тоже , видимо, скользит прекрасно, впрочем, как и Кондратюк. Малинин знает свои слабые места и развивается, и смотреть его очень интересно, весь мир не даст соврать.
+15
-8
+7
Не поняла. Женя на 4 уровень это потому что едет хорошо, но некая девочка на ЧЕ с 4 уровнем едет плохо. У Малинина нет скольжения, а 4 уровень тоже есть. Любимые танцоры по скольжению Шанаева/Дрозд и Пападакис/Сизерон. Он сам пытался осознать свою речь?
+9
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Ну вот, спасибо родному Спортсу - из этой новости я узнала о таком персонаже как Никита Пчеляков
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говорит правильные слова про катание Малинина (вернее, его отсутствие), но при этом восхищается Шанаевой с Дроздом. очень странно.
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Кто это? Дайте лупу!
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Да да, у нас же все скользуны четверные аксели прыгают, а я то забыл. И даже не задыхаются к концу программы, как Малинин)))
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А давайте, какой-либо ученик его прыгнет весь контент Малинина, и посмотрим что там ему будет не хватать.
+9
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Это называется "зажрались". Когда фигурист прыгает то, что до него никто не прыгал, а у него обсуждают изъяны
+9
-6
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ну да, и мерсы ездют хуже нивы, и смартфоны не то что уличные автоматы, и америке скоро кирдык...
да мало ли в питере донов педро...)
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Какой-то тренер Пчеляков, о котором все здешние пользователи первый раз услышали, нагло пиарится за счёт Малинина.
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Ответ Лемур
Начнем с того, что не прыгнут)))
Именно с этого и начнём)
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Ответ Адриана
Ну да, Семененко, конечно, скользит как бог, и Самарин всегда имел заоблачные компоненты тоже , видимо, скользит прекрасно, впрочем, как и Кондратюк. Малинин знает свои слабые места и развивается, и смотреть его очень интересно, весь мир не даст соврать.
Где в интервью говорится о том, что Семененко скользит как бог? Пчеляков говорит, что Женя много работает над дорожками шагов и очень хорошо отзывается о нем,
как о человеке и спортсмене. Хвалит в плане скольжения из питерских только Зонова и Гуменника.
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Илья берёт тем, что больше ни одному фигуристу неподвластно. Свою слабую сторону по компонентам он знает и усердно работает над улучшением. Нет такого фигуриста, чтобы прыгал как Малинин и скользил как Браун.
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Ответ Светлана Романова
Чем обсуждать Малинина,лучше бы про Семененко еще что -нибудь рассказал.А то дорожки 4 уровня делает,но скользит далеко не, как лебедь на пруду.Малинин над скольжением работает,знает свои слабые места.А Семененко только корзину грибов от дедушки Лакерника успевает получать.
Наверно, у публики, неравнодушной к Жене, плохо со зрением.Работа Жени и штаба видна в прокатах. Можно и дальше рассказывать бабушкины сказки про грибы.
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Ответ Тайга86
А давайте, какой-либо ученик его прыгнет весь контент Малинина, и посмотрим что там ему будет не хватать.
Начнем с того, что не прыгнут)))
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Ещё один "умный" нашелся...
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Ответ Адриана
Вот и пусть отзывается дальше о своих спортсменов, Вы когда нибудь читали отзыв, например, Арутюняна о том, как кто-то правильно или неправильно скользит. Это некорректно, давать оценку чужому спортсмену, тем более если эту оценку никто не спрашивает.
Вам не понравилось, как некий Пчеляков отозвался о скольжении Малинина, но как всегда виноваты Самарин, Кондратюк и Семененко?
Причем о первых двух в интервью ни слова.
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Ответ Ezhar
Не поняла. Женя на 4 уровень это потому что едет хорошо, но некая девочка на ЧЕ с 4 уровнем едет плохо. У Малинина нет скольжения, а 4 уровень тоже есть. Любимые танцоры по скольжению Шанаева/Дрозд и Пападакис/Сизерон. Он сам пытался осознать свою речь?
Я всхохотнул на месте, где он заявил, что Зонов спрогрессировал в скольжении в этом сезоне))
P.S. некая девочка, видимо, Кайзер
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