Тренер Никита Пчеляков: «У Малинина очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид»
Тренер Никита Пчеляков считает, что у Ильи Малинина отсутствует скольжение.
Пчеляков – тренер по скольжению в группах Алексея Мишина и Валентины Чеботаревой.
– Как оцените скольжение Ильи Малинина? Все обсуждают его запредельные прыжки, а вот про катание ни разу не слышала экспертного мнения.
– Все на прямых ногах, он не катит особо. Понятно, что Илья делает интересные акробатические вещи, сложные повороты, и то не очень чисто. Причем, у него очень красивая программа, но скольжение отсутствует. В итоге постановка теряет вид. То есть, «вау, Илья прыгнул четверной аксель!». А дальше? Акцент на технику, и получается набор прыжков.
Он мне не очень интересен, потому что фигурное катание – это все-таки искусство. Раз у нас в правилах стоит, что надо катать программу, то я хочу видеть целостную программу, не только прыжки. Есть ведь отдельный чемпионат по прыжкам, – сказал Пчеляков.
А над скольжением и "эстетикой" можно работать, что Малинин и делает. И он в этом может усовершенствоваться, а большинство других его прыжковый контент не прыгнут никогда.
Малинин явно доказал, то, что уже давно лежит на поверхности. Правила надо менять. Или переименовывать фигурное катание в прыжки на льду.
да мало ли в питере донов педро...)
как о человеке и спортсмене. Хвалит в плане скольжения из питерских только Зонова и Гуменника.
Причем о первых двух в интервью ни слова.
P.S. некая девочка, видимо, Кайзер