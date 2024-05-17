Никита Пчеляков: «Чеботарева очень душевная, добрая, понимающая. Она умеет вовремя отпускать воспитанника, если видит, что он исчерпал себя в ее группе»

Тренер Никита Пчеляков назвал Валентину Чеботареву человеком с большой буквы.

Пчеляков – тренер по скольжению в группах и .

– Учеников часто спрашивают про тренера, каков он в качестве наставника. У вас хочется спросить: какой Валентина Михайловна начальник?

– Если характеризовать ее на фоне всех тренеров, которых я когда-либо встречал, то она самая человечная. Очень душевная, добрая, понимающая. Она умеет вовремя отпускать своего воспитанника, если видит, что он исчерпал себя в ее группе и может достичь высот в другом месте. Как, например, у меня было с переходом в танцы: Валентина Михайловна сама направила, когда поняла, что там больше перспектив. Хотя уже вложила много сил в мое развитие. Это очень ценно – принимать решения, которые лучше для твоего ученика, а не держать его около себя. И я не раз был свидетелем таких ситуаций с другими фигуристами группы. Так что Валентина Михайловна – человек с большой буквы.

Далее, по атмосфере. У нас в коллективе все построено на взаимоуважении: не принято повышать голос на учеников. Хотя я строгий – могу и прикрикнуть, и жестко сказать. Конечно, без оскорблений. Но я считаю, что надо воспитывать учеников, если они неграмотно себя ведут. Валентина Михайловна тоже бывает строгой, но она более человечная.

Что касается профессионального роста, то Валентина Михайловна – первый тренер в Петербурге, который приветствовал все то, что я давал детям. Например, она разрешала больше работать над перебежками, садиться низко, а не кататься на прямых ногах. Многие тренеры одиночников в нашем городе не понимали ценность этих аспектов, а Валентина Михайловна как-то сразу доверилась моему опыту из танцев. <...>

– Как случился ваш приход в команду Мишина?

– Он меня пригласил. Наверное, сам увидел результат работы в выступлениях моих учеников. Было очень приятно, что тренер такого уровня доверил своих фигуристов.

В работе Алексей Николаевич просто потрясающий. Он очень энергичен: каждый день в коньках, поток мыслей и новых задумок! Он все время хочет что-то делать, создавать, удивлять. Когда у главного тренера столько энергии, ты ею заряжаешься автоматически.

– Что Алексей Николаевич дал вам в плане педагогического роста?

– Он часто подчеркивает, что самое главное в тренере – знания, это безусловно. А еще он должен полностью вкладываться в работу, излучать жизнь! И вот я смотрю на живой пример: Алексей Николаевич зовет разных специалистов, советуется, предлагает свои идеи. То есть тренер должен постоянно отдавать энергию. Моему наставнику сейчас 83 года. А что было лет 20-30 назад? Я боюсь представить, что это за монстр был на льду – в хорошем смысле слова, – сказал Пчеляков.