Зонов о Коляде: «Здорово, что наших людей приглашают тренировать в Китае. Интересно поработать за границей, посмотреть процесс именно там»

Федор Зонов поддержал решение Михаила Коляды уехать на работу в Китай.

Сообщалось, что бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию россиянин Коляда станет тренером в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Здорово, что наших людей приглашают тренировать в Китае. Это интересно – поработать за границей, посмотреть тренировочный процесс именно там. Так что супер! Желаю Михаилу удачи!» – сказал фигурист Зонов.

Зонов входит в группу Валентины Чеботаревой, под руководством которой Коляда тренировался до перехода к Алексею Мишину.

Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?