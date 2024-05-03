Мишин о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Никогда не тренировал танцоров. Но доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля»

Теги сборная России Алексей Мишин танцы на льду Александр Жулин алкоголь и спорт Фигурное катание

Мишин прокомментировал слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают», – заявил Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Никогда не тренировал танцоров. Но я доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля Александра Жулина», – сказал Алексей Мишин.

7 комментариев
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🤣🤣🤣
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Мишин молодец - и не согласился, но и не опроверг 🤣
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Алексей Николаевич просто класс , чувство юмора на высшем уровне ! Ха-ха , танцоры они такие 😇
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Троллинг высшего уровня.
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Мишин - гений слова)
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Другими словами, если Жулин привык бухать перед показательными, это не значит, что так делают все остальные
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Как всегда гениально.
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