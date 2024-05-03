Мишин о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов: «Никогда не тренировал танцоров. Но доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля»

Мишин прокомментировал слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают», – заявил Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Никогда не тренировал танцоров. Но я доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля Александра Жулина», – сказал Алексей Мишин.