Елена Вайцеховская о шоу: «У Валиевой неплохая перспектива. Захочет вернуться в спорт – физическая форма позволит»

Журналистка Елена Вайцеховская высказалась об участии Камилы Валиевой в шоу.

Накануне стало известно, что фигуристка, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, выступит в ледовых спектаклях Татьяны Навки летом и осенью этого года.

«В потоке новостей, что планирует максимально занять в своих ледовых шоу , главным мне представляется то, что Камила снова будет кататься. Неважно, что не в соревнованиях: большое количество шоу – прекрасная возможность вернуть спортивную форму, причем до такого уровня, до какого захочет сама фигуристка.

Ледовые театральные шоу давно перестали быть зоной «дожития» звезд, они требуют даже от самых титулованных спортсменов более чем серьезного подхода к уровню катания и непрерывного роста. Валиева же всегда была в работе перфекционисткой. По правилам дисквалификации к фигуристке не могут иметь отношения тренеры и хореографы сборной команды, но другой взгляд на возможности спортсменки здесь даже к лучшему. Это вполне может стать толчком к дальнейшему развитию. Зрителям – так вообще подарок: Камила даже близко не исчерпала на льду свой потенциал.

Может ли что-либо в задуманных планах стать поводом для пересмотра срока дисквалификации в сторону ее увеличения? При желании – безусловно, да. Как показывает практика последних лет, для этого годится любая зацепка вплоть до анонимного доноса – даже если весь срок дисквалификации Камила проведет в полной изоляции от мира.

Но парадокс в том, что сама она никак не может на это влиять. И самое бессмысленное в сложившейся ситуации – подстраиваться под мифические требования и подчинять свою жизнь тому, что никак от тебя не зависит.

Сейчас же у Валиевой имеется очень даже неплохая перспектива. Захочет она вернуться в спорт после окончания отстранения – физическая форма вполне позволит это сделать. И даже если обстоятельства окажутся против камбэка, не останется ощущения, что кто-то другой, а не ты сама распоряжалась своей жизнью», – написала .

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?