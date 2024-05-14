Навка об участии Валиевой в ледовом шоу: «Пока ограничений для нее нет»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об участии фигуристки Камилы Валиевой в ледовом шоу.

Ранее стало известно, что Валиева выступит в шоу Навки «Руслан и Людмила», которое пройдет с 12 июня по 2 октября в Сочи.

«Кто может сказать со стопроцентной уверенностью, что не будет никаких новых запретов на выступления Камилы Валиевой? Пока ограничений для нее нет», – цитирует Навку «Р-Спорт».

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?