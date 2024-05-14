Илья Авербух: «Валиева может написать огромную историю. Она должна думать именно о таком возвращении – с битвой за первые места, у нее все для этого есть»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Илья Авербух сравнил ситуацию Камилы Валиевой с «историей преодоления».

«Я всегда говорил: она поцелована богом. Талант это талант. Несмотря на то, что она выросла и изменилась – это ощущение музыки, своего тела, пластики у нее потрясающее.

Абсолютно юная девушка, талант огромный. Она может написать огромную историю, это может быть такая книга. Я имею в виду – книга победы, дороги. Мало просто выиграть ЧМ или Олимпиаду – важна история преодоления, которую ты проходишь. И за это зрители боготворят, любят, чтут. Ты становишься над всем.

Такая мотивация стать историей! Молодая, все есть – выйти и выиграть у всех. Это все есть у Камилы. Потом о ней снимут фильм, и не один – и это будет история. Она должна думать именно о таком возвращении на соревнования – с битвой за первые места, у нее все для этого есть.

И тогда это будет катарсис, который создают искусственно в художественным фильмах, у нее будет по-настоящему», – сказал хореограф Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за допинг. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

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25 комментариев
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Камиле хочется счастья. В катании она прекрасна, спору нет
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Посчастливилось увидеть выступление Камилы с трибуны на юниорском КПК. Что могу сказать - Ками прекрасна. И очень хотелось бы снова увидеть её на льду
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Как обычно, много пафоса от Авербуха, но если рассматривать в сухом остатке главную мысль, то возвращение Ками в спорт возможно. Это будет трудно, но если у неё есть такое желание и готовность доказать это, то будет и результат. И возраст не критичный.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Четырехлетний перерыв - это жирный крест на успешном продолжении карьеры.
Почему четырёхлетний? Ей 1,5 сезона осталось. В прошедшем она еще была на льду вместе со всеми, пусть и не в полном объёме. В позапрошлом откатала весь, причём и квады сигала красивущие. В данном случае только её желание, а так всё при ней. Надо будет и похудеет, и форму наберет, и карьеру продолжит.
+17
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Ответ Olga.t
Как обычно, много пафоса от Авербуха, но если рассматривать в сухом остатке главную мысль, то возвращение Ками в спорт возможно. Это будет трудно, но если у неё есть такое желание и готовность доказать это, то будет и результат. И возраст не критичный.
Да. У нее по сути такая офигенная мотивация, похлеще чем у кого-либо. Я бы посмотрела на это...Не важно даже что где возьмет, с МС, без МС, но главное вот это действо возрождения наперекор всему. Эх, сбылось бы.
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Ответ Viks
Возраст не критичный - вес критичный.
Это как раз не критично. Похудеть, привести себя в форму - не самая большая проблема, тем более для молодой девушки.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Четырехлетний перерыв - это жирный крест на успешном продолжении карьеры.
это серьёзный вызов, но не крест...
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Она даже с учётом дисквала чемпионка ючм, юфгп, обладательница мировых рекордов. Первая фигуристка среди взрослых, которая прыгала 3 квада и триксель в одной программе.
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Ответ мистер бин
Комментарий скрыт
с какими её формами??? в вк фангруппу её загляните, где её фотка с двумя "юными гимнастками" есть...
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Ками чемпионка ОИ в команде, которая принесла команде максимальное количество очков. Ками чемпионка России и Европы с отрывом от второго места на две трамвайных остановки. То, что её по 100% подставному допингу шулера ВАДА, ИСУ и КАС лишили на бумаге этих титулов ничего не меняет.
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Ответ Viks
Дело не Валиевой. Российская сторона год издевалась над ВАДА, МОК, международным спортом и здравым смыслом - ответка продолжится.
Не думаю, но сейчас предсказывать с уверенностью никто не возьмется. Посмотрим. Надеюсь всё будет хорошо.
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Не верится в ее возвращение
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Ответ Solo_peccator
Она даже с учётом дисквала чемпионка ючм, юфгп, обладательница мировых рекордов. Первая фигуристка среди взрослых, которая прыгала 3 квада и триксель в одной программе.
Она чемпионка всех первентсв России в своем возрасте
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Ответ Viks
Кто-то сомневается, что ВАДА постарается найти зацепку и влепить Валиевой второй срок?
Не вижу особо смысла. Если уж совсем нечем заняться. План отработан, дисква на всю катушку, Ками(и не только) подавлена, а скорее даже растоптана на всеобщее обозрение, как и задумывалось.
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