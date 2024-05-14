Илья Авербух: «Валиева может написать огромную историю. Она должна думать именно о таком возвращении – с битвой за первые места, у нее все для этого есть»

Илья Авербух сравнил ситуацию Камилы Валиевой с «историей преодоления».

«Я всегда говорил: она поцелована богом. Талант это талант. Несмотря на то, что она выросла и изменилась – это ощущение музыки, своего тела, пластики у нее потрясающее.

Абсолютно юная девушка, талант огромный. Она может написать огромную историю, это может быть такая книга. Я имею в виду – книга победы, дороги. Мало просто выиграть ЧМ или Олимпиаду – важна история преодоления, которую ты проходишь. И за это зрители боготворят, любят, чтут. Ты становишься над всем.

Такая мотивация стать историей! Молодая, все есть – выйти и выиграть у всех. Это все есть у Камилы. Потом о ней снимут фильм, и не один – и это будет история. Она должна думать именно о таком возвращении на соревнования – с битвой за первые места, у нее все для этого есть.

И тогда это будет катарсис, который создают искусственно в художественным фильмах, у нее будет по-настоящему», – сказал хореограф Авербух в эфире шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на 4 года за допинг. Срок наказания отсчитывается с 25 декабря 2021-го.

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