Ирина Роднина: «Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство»

Ирина Роднина высказалась о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт – прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

«Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко – когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.