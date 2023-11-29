Ирина Роднина: «Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство»
Ирина Роднина высказалась о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.
По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.
Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
«Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко – когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Если вспомните, напишите, пожалуйста
Роднину спросили о ее ЛИЧНОМ мнении. И она ответила что она ЛИЧНО плохо помнит таких спортсменов, поэтому она ЛИЧНО не испытывает сожалений от их ухода.