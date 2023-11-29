Ирина Роднина: «Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду сборная Франции переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о возможном переходе Морозов и Еременко во Францию.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко прорабатывает вариант с переходом в сборную Франции.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы ушли из группы Анжелики Крыловой и планируют тренироваться в США. Курировать дуэт будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

«Я не очень-то и помню Морозов и Еременко, поэтому мне совсем не жалко, что они решили сменить гражданство. Жалко – когда люди из жизни уходят, а это просто бегство. В добрый путь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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43 комментария
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Лека-Лека
Ира, ну как же тебе помнить? Ты же ЖЭК не смотришь.
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Gemma157
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Как-будто если бы помнила, то она о них сказала бы доброе слово 😆
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Железная Леди
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Вот что сказала, сама-то поняла? лучше бы молчала. Человек, отвечающий за спорт в стране, ничего не помнит, ничего не смотрит, никого не жалко. А что же вы делаете в думе, уважаемая? кнопки-то не забываете нажимать?
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RusVector
Да поняли мы, на турнирах ЖЭК Ирине никто не интересен!
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
Как-будто если бы помнила, то она о них сказала бы доброе слово 😆
Плюсанула вас, в точку. Зачем её беспокоят, она ничего не помнит, ничего не смотрит, только всех поливает
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Бетси Тверская
А она вообще хоть кого-нибудь помнит?
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Anneta28
Как их можно помнить, если они так и не выступили ни на одном турнире.
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Olga.t
Железный аргумент "я их не помню", значит пусть уезжают, не жалко))
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Kareglazaya
Хоть Роднина с Тарасовой и не любят друг друга, а у них много общего. Даже аргументы одни и те же: я этих людей не знаю, следовательно они плохие
+5
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Девушка Безимени
мне тоде все равно: была ли роднина в думе
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Железная Леди
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Ответ Anneta28
Как их можно помнить, если они так и не выступили ни на одном турнире.
вообще-то ей надо бы знать всех фигуристов, даже юниоров. Ей хорошо платят за это.
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Док Аксель
Нашли кого спрашивать. Роднина уже давно далека от фигурного катания и всё ближе к коммунальной сфере...
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miladoc1
И что теперь им делать?! 🙄😂
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Бетси Тверская
Ответ Elenavasilevna
Вроде как еще про кого то из фигуристов говорила, что не помнит))
Да у нее в каждом втором интервью - не помню, не знаю)))
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Elenavasilevna
Ответ Бетси Тверская
А она вообще хоть кого-нибудь помнит?
Вроде как еще про кого то из фигуристов говорила, что не помнит))
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Светлана Зенкова
Подскажите, кто-нибудь помнит, Роднина о ком-либо хорошо сказала?
Если вспомните, напишите, пожалуйста
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MyCA
Их сложно помнить высшее достижение это порез от Шанаевой.
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Людмила Третьякова
Роднина давно сказала, что не следит за фигурным катанием , чё её пытать
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Железная Леди
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Ответ Anneta28
Ну так ей не за это платят.
За что не за это.?
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Оле-Лукойе
Ответ Светлана Зенкова
Подскажите, кто-нибудь помнит, Роднина о ком-либо хорошо сказала? Если вспомните, напишите, пожалуйста
О Косторной, вроде
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Anneta28
Ответ Железная Леди
За что не за это.?
За то, за что вы писали.)))
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Ответ Anneta28
За то, за что вы писали.)))
А по вашему ей платят за что-то другое? озвучьте.
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Anneta28
Ответ Железная Леди
А по вашему ей платят за что-то другое? озвучьте.
Ей платят за то, чтоб нажимать кнопку "за", но никак не за то, чтоб знать поименно всех фигуристов.
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Железная Леди
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Ответ Anneta28
Ей платят за то, чтоб нажимать кнопку "за", но никак не за то, чтоб знать поименно всех фигуристов.
Это по факту, а не по конституции.
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Anneta28
Ответ Железная Леди
Это по факту, а не по конституции.
Ну зарплату-то она тоже получает по факту.😂
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thadius
Ответ Kareglazaya
Хоть Роднина с Тарасовой и не любят друг друга, а у них много общего. Даже аргументы одни и те же: я этих людей не знаю, следовательно они плохие
У вас критические проблемы с логикой.
Роднину спросили о ее ЛИЧНОМ мнении. И она ответила что она ЛИЧНО плохо помнит таких спортсменов, поэтому она ЛИЧНО не испытывает сожалений от их ухода.
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suda net
Ответ thadius
У вас критические проблемы с логикой. Роднину спросили о ее ЛИЧНОМ мнении. И она ответила что она ЛИЧНО плохо помнит таких спортсменов, поэтому она ЛИЧНО не испытывает сожалений от их ухода.
А как она их может помнить, если они вместе катаются всего ничего? Другое дело, что она об этом не знает, и ей неинтересно. 🤷‍♀️
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Девушка Безимени
Ответ Железная Леди
А вот это напрасно. нажмет не на ту кнопку и ваша жизнь может круто измениться.
она и нажимала
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Железная Леди
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Ответ Железная Леди
наберите в гугле. посмотрела средняя за 19 год #50 тысяч руб, включая надбавки ,а их много ,премиальные и еще куча.даже соблюдение гостайны, а еще оплачиваемое госжилье ,машина, отдых и поездки за границу и т.д.
не 50,а 350 тр
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Железная Леди
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Ответ Anneta28
Ну так ей не за это платят.
я ошиблась кнопкой . Зарплата 350тысяч р плюс масса льгот. была в 19году.
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Anneta28
Ответ Железная Леди
наберите в гугле. посмотрела средняя за 19 год #50 тысяч руб, включая надбавки ,а их много ,премиальные и еще куча.даже соблюдение гостайны, а еще оплачиваемое госжилье ,машина, отдых и поездки за границу и т.д.
Ну так ей не за это платят.
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Железная Леди
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Ответ Anneta28
Сколько?
погуглите. вчера прочла, что Путин отменил им индексирование зарплат в след. году. может она сильно расстроилась?
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Ответ Anneta28
Сколько?
наберите в гугле. посмотрела средняя за 19 год #50 тысяч руб, включая надбавки ,а их много ,премиальные и еще куча.даже соблюдение гостайны, а еще оплачиваемое госжилье ,машина, отдых и поездки за границу и т.д.
+1
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Anneta28
Ответ Железная Леди
вообще-то ей надо бы знать всех фигуристов, даже юниоров. Ей хорошо платят за это.
Сколько?
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Инна1945
Татьяна Анатольевна в таких случаях интереснее выражается: "Бездари! Ничего не добились. Мы ничего не потеряли.Пошли вон")) Так она не сказала только про Лебедей. Ради них она даже лично ездила в Штаты за сапогами. А Роднина просто никого не знает. Она и фигурку не смотрит. Чего у неё и спрашивать-то?
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Danila BGR
Да, сказала так сказала. В своём жёстком стиле
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Черный Дворник
Врет, как дышит.....
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Виктория Обер
Денежку распихать по карманам она не забудет.
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БезызбежноНаКрасный
она сегодня текст Тарасовой читает)
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Viks
не жалко, что они решили сменить гражданство» --- Гражданств они НЕ меняли и менять НЕ будут - им это НЕ надо, чтобы выступать за Францию.
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Elenavasilevna
Ну что поделаешь, с возрастом это бывает))
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