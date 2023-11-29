Бестемьянова об уходе Морозов и Еременко от Крыловой: «За всем этим стоит Николай Морозов. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он – кукловод»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду сборная Франции Наталья Бестемьянова переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Наталья Бестемьянова назвала Морозов и Еременко пешками в руках отца Аннабель.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко ушел из группы Анжелики Крыловой и планирует тренироваться в США. Курировать пару будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

– То, что происходило с Аннабель последние два‑три года, меня совершенно не удивляло. То один партнер, то другой, третий, то они в России, то у тренеров Жук и Свинина, то у отца, то у Крыловой. У нее постоянно метания. За всем этим стоит ее отец Николай Морозов, это понятное дело. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он – кукловод.

То Морозов собирался посвятить себя российскому спорту, вел переговоры со всеми, то вдруг уехал в Америку, переехал там с одного места в другое. Все очень зыбко и ненадежно у него.

– Смогут ли Морозов и Еременко закрепиться в основе сборной Франции и стать лидерами?

– Я не понимаю, зачем им во Францию. Там есть два сильных дуэта на сегодняшний момент. И насколько мне известно, Сизерон и Пападакис собираются вернуться на Олимпиаду. Так что Аннабель в сборной Франции уготовано место аутсайдера, которому нужно будет ждать, когда освободится лидирующее место в команде, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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36 комментариев
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Himmelge
То ли дело в российской сборной, да? Какое место им уготовано без этапов, без ФГП, ЧР. И все благодаря сопернице.

Морозов может и имел планы выступать в РФ до всем известных событий 2022. А потом начались метания, и это можно понять. Тем более, при наличии гражданств сам бог велел. Каждый спортсмен хочет реализации. Было бы странно не попробовать.
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Лучшее_враг_хорошего
Смешно)) А тут Аннабель, конечно, не нужно ждать, когда дойдет очередь после стремительно теряющих лицо СБ и прочих жулинских.
Что касается Франции..,вернутся ПС или нет - это бабушка надвое сказала. Они сами не дают никаких погнощов и обещаний.
Даже если вернутся под ОИ, то сразу же после сезона 2025-2026 закончат, и третья квота будет в наличии. А с ней и возможность стартов для Морозов и партнера.
Танцы - это история не про 2-3 сезона. Аннабель 22 года, Еременко - 26. Они еще лет 8 могут кататься.
Насчет кукловода повесилили. А то Бести не знает, что у нас в танцах одна шубная мафия против другой.
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Gelios77
Какой-то Николя так себе кукловод. Беспорядочная смена партнеров, тренеров, стран для дочери - это так себе перспектива. В аналогичном случае одна заинтересованная родительница пробила дочери постоянного танцующего и в то время совершенно не известного мальчика в юниорском возрасте. Пристроила к очень хорошему тренеру-технарю, который из средней девочки сделал девочку среднюю, но техничную, а потом методично пробивала место в сборной. Это все именно в такой последовательности. Нам может это нравится или не нравится. Но грамотный "кукловод" коней на переправе не меняет. Он их считает на том берегу. Поэтому тут явно мимо и для Николя и для Аннабель
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Туц
А Нарижный говорил что наоборот там Аннабэль все решает сама вплоть до того что им нужно в Америку ехать в середине сезона. Не тренер а именно Аннабэль такое решала. И я склонна ему верить. Если бы Николай был кукловодом все бы было продуманней как мне кажется. Морозов сильно на дочь не давит, наоборот потакает всем ее желаниям, а желания у нее переменчивы, вот и получается такое мельтешение.
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Kareglazaya
Смешно слышать про пешек. Аннабель уже взрослая, и сама прекрасно знает, чего хочет. А сменой партнера сейчас никого не удивишь. Худайбердиева тоже раньше каждый год меняла, а теперь нашла того самого и спокойно тренируется, выступает. Возможно, и Аннабель нашла в Ерёменко идеального партнера.
Франция всё равно выглядит перспективнее. Во-первых, не факт, что Сизерон и Пападакис вернутся. Во-вторых, даже если и вернутся, то уж лучше отстоять очередь их двух пар во Франции, чем из нескольких жулинских в России.
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татьяна макарова
Грубовато сказала, как по мне, Николай все же родной отец Анабель, а не злой и коварный отчим.
Ну обзваниваемые поговори и успокоятся, не первый раз, а ребятам только удечи, пусть на этот раз все сложится наилучшим образом.
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versa
Кукловод - это не про Морозова. Тот скорее любой каприз любимой дочки готов выполнить. Пешки в грузинской сборной обитают, кукловод известен.
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MyCA
Ответ Н.Евдокимова
Неужели Пападакис - Сизерон вернутся?
Анабель и Сизерон главная цель кукловода.
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thadius
Тут самое время вспомнить что Багин рассказывал о своем расставании с А. Морозов:

"Как-то Николай позвал меня на разговор. Он выразил мысль, что так бывает, когда мужчина с женщиной сходятся, потом не могут найти общий язык и в итоге расходятся. У нашей пары с Аннабель он видел аналогичную ситуацию, только в спортивной плоскости: нет прогресса и, соответственно, смысла дальше работать вместе. Беседа состоялась вечером 14 февраля. Коля саму Аннабель звать не стал, ибо мы с ней и так порой на эмоциях обсуждали расставание. После этого я не общался с бывшей командой. Хотел что-то написать партнерше, но в голове была каша. Да и не знал, что сказать. Аннабель со мной тоже не пыталась контактировать, — сказал Багин «Матч ТВ»."

Вот так вот. Н. Морозов просто сообщил Багину что их дорожки с Аннабелью разошлись, и с тех пор они даже не общались. Как будто и не было никакой пары.
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Irinka-kartinka
Ответ Lennuci
Не удивлюсь, если всплывет, что и к развалу КА он тоже руку приложил, чтобы все внимание Крыловой было доче. Но тут нарисовался Дарио с Пасечник, да еще и эта травма. И вообще непонятно, зачем он ее в Россию притащил танцами заниматься. Неужто она изначально настолько бесперспективна была бы в Штатах или Франции?
В РФ она тренировалась на деньги сборной. Как думаете, во Франции и США сколько бы ей пришлось выкладывать своих целковых?
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sabina_katarina
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Смешно)) А тут Аннабель, конечно, не нужно ждать, когда дойдет очередь после стремительно теряющих лицо СБ и прочих жулинских. Что касается Франции..,вернутся ПС или нет - это бабушка надвое сказала. Они сами не дают никаких погнощов и обещаний. Даже если вернутся под ОИ, то сразу же после сезона 2025-2026 закончат, и третья квота будет в наличии. А с ней и возможность стартов для Морозов и партнера. Танцы - это история не про 2-3 сезона. Аннабель 22 года, Еременко - 26. Они еще лет 8 могут кататься. Насчет кукловода повесилили. А то Бести не знает, что у нас в танцах одна шубная мафия против другой.
Вы забываете про пару Мари Дюпайяж -Тома Набе, которые неплохо выступили на ГП в этом году. Их так же, как и Тео, тренирует Карин Аррибер, которая сейчас практически основной танцевальный тренер во Франции, так что вряд ли её учеников будут убирать под пришлых. Ладно бы Анабель какая особо талантливая была, но она весьма средняя танцорка, так что ГС им вряд ли светят, но по другим межд. стартам могут поездить (если опять не разбегутся конечно)).
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fewral
А у нас они не в очереди?
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Лакс
Бездетная Филимоновна мало что понимает в детях. Были бы у неё дети, тоже пыталась бы сделать лучше для них и не называла бы дочь пешкой в руках отца.
И скорее всего, своего ребенка она нахваливала как минимум на порядок выше чем Ваню.
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RusVector
Ух ты, хоть одна дорожку не постелила ...
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Н.Евдокимова
Неужели Пападакис - Сизерон вернутся?
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Anastasia1990_
Как будто в российской сборной ей уготовано было какое-то другое место. Только у нас до нее очередь вообще бы не дошла, даже в теории. А так, от Шанаевой подальше - и то хлеб.
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NB23
А может сама Аннабелька просто поняла, что сейчас самый удачный момент для таких фортелей, пока она в статусе страдалицы
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Ксения Маркова
Простите, но получается Аннабель кукла колдуна?🤣
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Jessi
Там у них есть реальный шанс на третье место в сборной, а здесь? Могут во Франции и на бэшках выступать для начала
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Lennuci
Не удивлюсь, если всплывет, что и к развалу КА он тоже руку приложил, чтобы все внимание Крыловой было доче. Но тут нарисовался Дарио с Пасечник, да еще и эта травма.
И вообще непонятно, зачем он ее в Россию притащил танцами заниматься. Неужто она изначально настолько бесперспективна была бы в Штатах или Франции?
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Olga.t
Да какая разница кто принимает решение о возможном переходе в другую страну, папа или дочка?
Это шанс для спортсменов, и они им воспользовались. Надо просто пожелать им удачи.
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luisita
Ответ Lennuci
А сейчас как? Денег нашли? Да и с переходом во Францию надо либо там жить, чтобы получить гражданство, либо просто кататься без планов на ОИ?
Надо жить пять лет для получения гражданства и быть налоговым резидентом + знание языка (нужно экзамен сдавать). А если Еременко с Аннабель в США жить собрался, то о каком гражданстве идет речь?
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Katerina Sunny
А Бестемьяновой-то какое дело до отношений в семье?
Когда Аннабель с готовыми программами приехала к Крыловой "пока" потренироваться, появился вопрос: зачем?
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romeo5555
Почему бы им не пройти этот спортивный дивный путь... ? 🙄 Успехов ребятам
+1
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sabina_katarina
для БезызбежноНаКрасный
вы меня невероятно огорчили.) купите словарь, поборник языковой чистоты.
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luisita
Ответ Lennuci
Не удивлюсь, если всплывет, что и к развалу КА он тоже руку приложил, чтобы все внимание Крыловой было доче. Но тут нарисовался Дарио с Пасечник, да еще и эта травма. И вообще непонятно, зачем он ее в Россию притащил танцами заниматься. Неужто она изначально настолько бесперспективна была бы в Штатах или Франции?
Так там платить за все надо. А здесь на гос.харчах.
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бабка ешка
Ответ Lennuci
Не удивлюсь, если всплывет, что и к развалу КА он тоже руку приложил, чтобы все внимание Крыловой было доче. Но тут нарисовался Дарио с Пасечник, да еще и эта травма. И вообще непонятно, зачем он ее в Россию притащил танцами заниматься. Неужто она изначально настолько бесперспективна была бы в Штатах или Франции?
Вот именно правильно произнесённая фраза-бесперспективна, и никуда не уйдёт, разве что в ближнее зарубежье кто возьмёт
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Vasily Ivanov
Ответ Ксения Маркова
Простите, но получается Аннабель кукла колдуна?🤣
Поклонница КиШа ?
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REA-13
Ответ Olga.t
Да какая разница кто принимает решение о возможном переходе в другую страну, папа или дочка? Это шанс для спортсменов, и они им воспользовались. Надо просто пожелать им удачи.
Вопрос только почему этим шансом они не воспользовались сразу (благо им все двери были изначально открыты), а приперлись в Россию - потренироваться за бюджетные денежки? Как-то не очень красиво получается.
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REA-13
Ответ Док Аксель
Папа многое решает для своей дочери как в спортивном плане так и в материальном. Поэтому и принимает решения. Бестемьянова будучи действующей фигуристкой всё сама решала или с оглядкой на тренера, или вовсе следовала тому, что она скажет ? Фигуристы с родителями совместно решают свою дальнейшую спортивную судьбу.
А можно решать не привлекая российские бюджетные деньги? А так-то конечно - хозяин-барин.
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Jul Khrom
Вполне согласна, что Анабель прислушивается к отцу, но тогда про большинство детей можно сказать, что они пешки, а родители или тренера - кукловоды.
Да и кроме Анабель есть ещё парнер. Не одна ж Анабель переходит
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Док Аксель
Папа многое решает для своей дочери как в спортивном плане так и в материальном. Поэтому и принимает решения. Бестемьянова будучи действующей фигуристкой всё сама решала или с оглядкой на тренера, или вовсе следовала тому, что она скажет ? Фигуристы с родителями совместно решают свою дальнейшую спортивную судьбу.
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Lennuci
Ответ Irinka-kartinka
В РФ она тренировалась на деньги сборной. Как думаете, во Франции и США сколько бы ей пришлось выкладывать своих целковых?
А сейчас как? Денег нашли? Да и с переходом во Францию надо либо там жить, чтобы получить гражданство, либо просто кататься без планов на ОИ?
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