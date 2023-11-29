Бестемьянова об уходе Морозов и Еременко от Крыловой: «За всем этим стоит Николай Морозов. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он – кукловод»

Наталья Бестемьянова назвала Морозов и Еременко пешками в руках отца Аннабель.

По информации РИА Новости, танцевальный дуэт – ушел из группы Анжелики Крыловой и планирует тренироваться в США. Курировать пару будет тренер , отец Аннабель.

Источники агентства также сообщают, что фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.

– То, что происходило с Аннабель последние два‑три года, меня совершенно не удивляло. То один партнер, то другой, третий, то они в России, то у тренеров Жук и Свинина, то у отца, то у Крыловой. У нее постоянно метания. За всем этим стоит ее отец Николай Морозов, это понятное дело. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он – кукловод.

То Морозов собирался посвятить себя российскому спорту, вел переговоры со всеми, то вдруг уехал в Америку, переехал там с одного места в другое. Все очень зыбко и ненадежно у него.

– Смогут ли Морозов и Еременко закрепиться в основе сборной Франции и стать лидерами?

– Я не понимаю, зачем им во Францию. Там есть два сильных дуэта на сегодняшний момент. И насколько мне известно, Сизерон и Пападакис собираются вернуться на Олимпиаду. Так что Аннабель в сборной Франции уготовано место аутсайдера, которому нужно будет ждать, когда освободится лидирующее место в команде, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.