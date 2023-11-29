Бестемьянова об уходе Морозов и Еременко от Крыловой: «За всем этим стоит Николай Морозов. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он – кукловод»
Наталья Бестемьянова назвала Морозов и Еременко пешками в руках отца Аннабель.
По информации РИА Новости, танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Игорь Еременко ушел из группы Анжелики Крыловой и планирует тренироваться в США. Курировать пару будет тренер Николай Морозов, отец Аннабель.
Источники агентства также сообщают, что фигуристы прорабатывают вариант с переходом в сборную Франции.
– То, что происходило с Аннабель последние два‑три года, меня совершенно не удивляло. То один партнер, то другой, третий, то они в России, то у тренеров Жук и Свинина, то у отца, то у Крыловой. У нее постоянно метания. За всем этим стоит ее отец Николай Морозов, это понятное дело. Ребята абсолютные пешки в его руках, а он – кукловод.
То Морозов собирался посвятить себя российскому спорту, вел переговоры со всеми, то вдруг уехал в Америку, переехал там с одного места в другое. Все очень зыбко и ненадежно у него.
– Смогут ли Морозов и Еременко закрепиться в основе сборной Франции и стать лидерами?
– Я не понимаю, зачем им во Францию. Там есть два сильных дуэта на сегодняшний момент. И насколько мне известно, Сизерон и Пападакис собираются вернуться на Олимпиаду. Так что Аннабель в сборной Франции уготовано место аутсайдера, которому нужно будет ждать, когда освободится лидирующее место в команде, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Морозов может и имел планы выступать в РФ до всем известных событий 2022. А потом начались метания, и это можно понять. Тем более, при наличии гражданств сам бог велел. Каждый спортсмен хочет реализации. Было бы странно не попробовать.
Что касается Франции..,вернутся ПС или нет - это бабушка надвое сказала. Они сами не дают никаких погнощов и обещаний.
Даже если вернутся под ОИ, то сразу же после сезона 2025-2026 закончат, и третья квота будет в наличии. А с ней и возможность стартов для Морозов и партнера.
Танцы - это история не про 2-3 сезона. Аннабель 22 года, Еременко - 26. Они еще лет 8 могут кататься.
Насчет кукловода повесилили. А то Бести не знает, что у нас в танцах одна шубная мафия против другой.
Франция всё равно выглядит перспективнее. Во-первых, не факт, что Сизерон и Пападакис вернутся. Во-вторых, даже если и вернутся, то уж лучше отстоять очередь их двух пар во Франции, чем из нескольких жулинских в России.
Ну обзваниваемые поговори и успокоятся, не первый раз, а ребятам только удечи, пусть на этот раз все сложится наилучшим образом.
"Как-то Николай позвал меня на разговор. Он выразил мысль, что так бывает, когда мужчина с женщиной сходятся, потом не могут найти общий язык и в итоге расходятся. У нашей пары с Аннабель он видел аналогичную ситуацию, только в спортивной плоскости: нет прогресса и, соответственно, смысла дальше работать вместе. Беседа состоялась вечером 14 февраля. Коля саму Аннабель звать не стал, ибо мы с ней и так порой на эмоциях обсуждали расставание. После этого я не общался с бывшей командой. Хотел что-то написать партнерше, но в голове была каша. Да и не знал, что сказать. Аннабель со мной тоже не пыталась контактировать, — сказал Багин «Матч ТВ»."
Вот так вот. Н. Морозов просто сообщил Багину что их дорожки с Аннабелью разошлись, и с тех пор они даже не общались. Как будто и не было никакой пары.
И скорее всего, своего ребенка она нахваливала как минимум на порядок выше чем Ваню.
И вообще непонятно, зачем он ее в Россию притащил танцами заниматься. Неужто она изначально настолько бесперспективна была бы в Штатах или Франции?
Это шанс для спортсменов, и они им воспользовались. Надо просто пожелать им удачи.
Когда Аннабель с готовыми программами приехала к Крыловой "пока" потренироваться, появился вопрос: зачем?
вы меня невероятно огорчили.) купите словарь, поборник языковой чистоты.
Да и кроме Анабель есть ещё парнер. Не одна ж Анабель переходит