Анастасия Мишина: «На сноуборде катаюсь каждый год после завершения сезона. Стараюсь выходить на трассу, когда народу немного»

Мишина и Галлямов рассказали об увлечениях за пределами спорта.

– Раньше фанаты называли вас МиГами, сейчас – Мишками. Что вам больше нравится?

Галлямов: МиГи как-то не прижилось. Мишки выглядит милее. Да и сущность нашу лучше отражает, мы же не самолеты!

– В последнее время многие бывшие и даже действующие фигуристы пробуют свои силы в спортивной журналистике и особенно в новых медиа, но почему-то не стремятся показать свой вид спорта изнутри, порадовать аналитикой, которая под силу только профессионалам. У вас нет желания восполнить этот пробел?

Галлямов: По-моему, это самый популярный в последнее время вопрос. Фигуристы занялись журналистикой, у фигуристов спрашивают об этом. Многие свои шоу стали запускать. У нас с Настей пока таких планов нет.

– Александр, вы пока не планируете стать журналистом, но конкуренцию рэперам уже составляете...

Галлямов: Это помогает отвлечься от фигурного катания. Могу и Настю отснять в клипе, чтобы потом выложить в социальные сети. Это здорово разгружает голову! Иногда получается забавно и весело.

– Анастасия, а чем занимаетесь вы, чтобы на какое-то время отвлечься от фигурного катания?

Мишина: Иностранными языками. Это не связано с учебой в университете им. Лесгафта, где я сейчас учусь на первом курсе магистратуры. Занимаюсь для себя. Окончила школу с углубленным изучением английского и французского языков. Не хочется их забывать!

Получив аттестат, на какое-то время французский вообще забросила. Практики не было, и потихоньку все стало забываться. Сейчас постоянной практики, к сожалению, по-прежнему нет, но занимаюсь с преподавателем. Это и интересно, и полезно, и на какое-то время позволяет отвлечься от привычной работы.

– В интернете есть снимок, на котором вы в детстве вместе с такой же юной Сашей Бойковой едете кататься на сноуборде. Сейчас продолжаете занятия этим видом спорта?

Мишина: Говорить о серьезных занятиях не приходится, но на сноуборде катаюсь каждый год после завершения сезона в фигурном катании. По ходу сезона не рискую, ведь можно травму получить! Относительно себя уверена на сто процентов, но нет никаких гарантий, что сверху никто не налетит.

Стараюсь выходить на трассу ранним утром или поздним вечером, когда народу немного.