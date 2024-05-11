Евгения Тарасова о группе Тутберидзе: «Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим на каток, продолжаем общение»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Евгения Тарасова сравнила команду Этери Тутберидзе с семьей.

Этери Тутберидзе – феномен в фигурном катании. Как так получилось, что она взяла вашу пару с Морозовым под попечительство, хотя всегда тренировала только девочек-одиночниц до 14-15 лет?

– Началось все в конце сезона 2019, после чемпионата мира. Этери пригласила нас в свое шоу, которое проходит ежегодно. В этом сезоне оно называется «Чемпионы на льду».

На момент участия мы попросились ходить к Этери на лед, так как у нас были определенные проблемы с катком, а готовиться к перформансу нужно было. И пока мы ходили, нам понравилось.

Мы подошли к Этери Георгиевне и спросили о том. может ли она нас взять в свою команду, в свою группу, в свою семью. Это был хороший шанс и огромная возможность.

– Какие у вас отношения с Тутберидзе и ее командой?

– Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим (к ним) на каток, продолжаем общение, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

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14 комментариев
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Здорово, когда люди не только объединяются вокруг общей идеи, но и поддерживают теплые человеческие отношения.
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после скитаний и проблем со льдом, обрести стабильное место тренировок и целую команду пошло только на плюс Жене и Вове. Прибавили в стабильности, добавили лоска
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По Володе и Жене было очень хорошо видно, что они нашли свою команду, что им комфортно и открылось второе дыхание. С ними работали отличные спецы своего дела, и результат этих совместных усилий все видели. Здорово, оказаться там, где помогут и зарядят на успех. Все молодцы.
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Ответ Viks
«Там семья, а не команда. --- Поэтому Тут-зе не выступала в КАС по делу Валиевой?
она не выступала, потому что ее не вызывали ни сторона обвинения, ни сторона защиты. по собственной инициативе она выступать не могла. она выступала при разбирательстве в РУСАДА
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Рыжики скоростная и синхронная пара , классика ФК . На них сплошное удовольствие смотреть и на шоу .
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…хотя всегда тренировала девочек одиночниц до 14-15 лет.А старших девочек не тренировала что ли
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Такую атмосферу и взаимоотношения в коллективе можно только приветствовать. Всё это способствует творческому и профессиональному росту фигуристов.
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Ответ nadenki
Ну, спортс, зачем двух Тарасовых сразу друг за другом ставить? Я уж сначала подумала, что это тоже ТАТ сказала.))) Думаю, перегрелась что ли?
Это ладно, тут же имя указали и все понятно. Другое дело – две Анны Щербаковы подряд 😄 В следующем сезоне Анна их танцев выходит во взрослые, значит новостей будет больше. Надеюсь, их будут помечать как-то типа Анна Щербакова (т) и Анна Щербакова (о), то есть танцы и одиночное, потому что сейчас по заголовку часто не понять
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Ответ Svetlana Licht
…хотя всегда тренировала девочек одиночниц до 14-15 лет.А старших девочек не тренировала что ли
Журналюги, такие журналюги
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+2
Ну, спортс, зачем двух Тарасовых сразу друг за другом ставить? Я уж сначала подумала, что это тоже ТАТ сказала.))) Думаю, перегрелась что ли?
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Умничка, Евгения Тарасова.
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«Там семья, а не команда. --- Поэтому Тут-зе не выступала в КАС по делу Валиевой?
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Семья это дом, а не халявный каток. А чем вам прежний ТШ не угодил, почему пришлось перетаскивать тренеров из др штабов? вы уже были серебряными какими и остались.
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