Евгения Тарасова о группе Тутберидзе: «Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим на каток, продолжаем общение»

Евгения Тарасова сравнила команду Этери Тутберидзе с семьей.

– – феномен в фигурном катании. Как так получилось, что она взяла вашу пару с под попечительство, хотя всегда тренировала только девочек-одиночниц до 14-15 лет?

– Началось все в конце сезона 2019, после чемпионата мира. Этери пригласила нас в свое шоу, которое проходит ежегодно. В этом сезоне оно называется «Чемпионы на льду».

На момент участия мы попросились ходить к Этери на лед, так как у нас были определенные проблемы с катком, а готовиться к перформансу нужно было. И пока мы ходили, нам понравилось.

Мы подошли к Этери Георгиевне и спросили о том. может ли она нас взять в свою команду, в свою группу, в свою семью. Это был хороший шанс и огромная возможность.

– Какие у вас отношения с Тутберидзе и ее командой?

– Там семья, а не команда. Когда мы в Москве, то ходим (к ним) на каток, продолжаем общение, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.