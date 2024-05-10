Александр Галлямов: «Изящный, аккуратный, юлистый Шомо Уно всегда радовал поклонников яркими выступлениями»

Теги сборная России сборная Японии пары мужское катание Шома Уно Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов прокомментировал завершение карьеры Шомы Уно.

«Завершил карьеру выдающийся японский фигурист – Шомо Уно.

Изящный, аккуратный, юлистый Шомо всегда радовал поклонников фигурного катания своими яркими выступлениями.

Миниатюрный Уно на награждениях не всегда был заметен среди наших длинноногих красавиц и плечистых парней, поэтому мне повезло стать частью фигурного фольклора.

Поднять пушинистого Шомо так, чтобы его видели фотокамеры, не составило труда, а журналисты в момент растиражировали этот факт. Особый восторг это вызвало у болельщиков.

Шомо, всегда рад буду повторить этот трюк, ну и ждем с нетерпением в гости.

Желаю удачи на льду и вне его!» – написал Галлямов. 

ФОТО

Самый честный уход из фигурного катания: козыри Шомы Уно здесь больше не работают

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14 комментариев
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А зачем он тут неинтересную историю про его рост и габариты написал? Галлямов все-таки странный
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В каждом абзаце упоминание роста Шомы, Галлямов уже совсем поехал на своей пиар-акции. Хоть бы имя правильно написал. Насте сил, сил и еще много терпения
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Сашок украл у Бойковой словарь с прилагательными и решил их по максимуму использовать? Только причем тут Шома, мог любую другую тему взять. Всё равно писал не о нем, а себя показать
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Бедный Шома, как его имя только не коверкали 😩
+6
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+5
Ответ Ксюша Каблукова
У Уно тоже особых титулов нет, так - второсортные)) Тоже за баблишко участвовал ?))
Давно золото ЧМ (дважды) второсортный титул?
+7
-2
+5
Ответ Ксюша Каблукова
Ну вы тут особыми заслугами не считаете двойной ЧМ))
Кто сказал?
Шома Уно двукратный Чемпион Мира, это второсортный титул?
+4
-1
+3
Жаль, что всё, исходящее от Галлямова, нельзя занести в черный список…
Надеялась, что хоть здесь что-то приличное скажет. Но нет. Впрочем, уже по исковерканному имени в заголовке можно было догадаться, что ничего приличного ждать не стоит.
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Юлистый... .
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"пушинистый Шома"))) фотка зачетная! Галляму тут респект. (так же как и за Бендера! До сих пор обидно что их блестящий шоу-номер стал жертвой договорняка)
Уно всяческих удач! Прекрасный, красивый, выразительный фигурист, хоть и грибничок, куда ж без этого)) и его невозможные выезды на большие плюсы, это было что-то))
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