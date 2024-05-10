Александр Галлямов: «Изящный, аккуратный, юлистый Шомо Уно всегда радовал поклонников яркими выступлениями»
Александр Галлямов прокомментировал завершение карьеры Шомы Уно.
«Завершил карьеру выдающийся японский фигурист – Шомо Уно.
Изящный, аккуратный, юлистый Шомо всегда радовал поклонников фигурного катания своими яркими выступлениями.
Миниатюрный Уно на награждениях не всегда был заметен среди наших длинноногих красавиц и плечистых парней, поэтому мне повезло стать частью фигурного фольклора.
Поднять пушинистого Шомо так, чтобы его видели фотокамеры, не составило труда, а журналисты в момент растиражировали этот факт. Особый восторг это вызвало у болельщиков.
Шомо, всегда рад буду повторить этот трюк, ну и ждем с нетерпением в гости.
Желаю удачи на льду и вне его!» – написал Галлямов.
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Надеялась, что хоть здесь что-то приличное скажет. Но нет. Впрочем, уже по исковерканному имени в заголовке можно было догадаться, что ничего приличного ждать не стоит.
Уно всяческих удач! Прекрасный, красивый, выразительный фигурист, хоть и грибничок, куда ж без этого)) и его невозможные выезды на большие плюсы, это было что-то))