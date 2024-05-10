Александр Галлямов: «Изящный, аккуратный, юлистый Шомо Уно всегда радовал поклонников яркими выступлениями»

Александр Галлямов прокомментировал завершение карьеры Шомы Уно.

«Завершил карьеру выдающийся японский фигурист – Шомо Уно.

Изящный, аккуратный, юлистый Шомо всегда радовал поклонников фигурного катания своими яркими выступлениями.

Миниатюрный Уно на награждениях не всегда был заметен среди наших длинноногих красавиц и плечистых парней, поэтому мне повезло стать частью фигурного фольклора.

Поднять пушинистого Шомо так, чтобы его видели фотокамеры, не составило труда, а журналисты в момент растиражировали этот факт. Особый восторг это вызвало у болельщиков.

Шомо, всегда рад буду повторить этот трюк, ну и ждем с нетерпением в гости.

Желаю удачи на льду и вне его!» – написал Галлямов.

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