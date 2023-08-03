Алиса Овсянкина: «Меня вынудили покинуть группу Самохина. Градус общения между тренерами и мной резко изменился»

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, почему ушла из группы тренера Дениса Самохина.

В июле стало известно, что Овсянкина будет кататься в дуэте с французом Максимилианом Райе. Ранее она выступала с Матвеем Самохиным.

– В ноябре стало известно, что ваш дуэт с Матвеем Самохиным прекращает существование, а вы сама покидаете группу Дениса Самохина. Что стало основной причиной такого решения?

– Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился.

Не хочу возвращаться к этому этапу карьеры, к счастью, для меня он завершился. Что было в планах у тренерского штаба — мне неизвестно, но в начале сезона я осталась без партнера, льда и соревнований. Тем не менее, с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил.

– С ноября вы были в поисках партнера. Не было мыслей о завершении карьеры?

– Даже в период тяжелой травмы лица, которая случилась со мной в десять лет, я никогда не думала об этом. Это моя жизнь, моя профессия. Пока могу — буду кататься! И надеюсь, никто не отнимет у меня право выступать и возможность совершенствовать мои спортивные навыки!

– Вы встали в пару с Максимилианом Райе. Как давно это произошло?

– Зимой со мной связалась группа из Лиона. Они предложили мне попробоваться с Максом. Мы оба очень высокие: Макс – 188 сантиметров, я – почти 170 сантиметров. По внешним параметрам хорошо подошли друг другу.

На тот момент я почти не говорила на английском. Когда мы встали с Максом в пару, я почувствовала, что это, наверное, единственный человек, которого я могу понимать без слов.

Благодаря ему я начала говорить и на английском, и на французском, хотя никогда языки не учила. Это очень важно, чтобы в паре были такие отношения, когда язык не нужен. Как оказалось, это – не самое главное. Иногда можно эмоционально и по энергии почувствовать друг друга, и все покатит!

– У какого тренера ваш дуэт будет тренироваться?

– Мы работаем в команде Оливье Шенфельдера, Мариэна Де Ла Асюсьена, Муриэль Буше-Зазуи и Эмми Хираи. На катке чудесная атмосфера. Мне нравится работать с такой профессиональной командой.

Сейчас моя семья проживает в Лионе. Это прекрасный дружелюбный город с очень богатой историей. Я очень надеюсь, что в этом сезоне мы сможем показать себя и наши программы, – сказала Овсянкина.