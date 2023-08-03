Алиса Овсянкина: «Меня вынудили покинуть группу Самохина. Градус общения между тренерами и мной резко изменился»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции Денис Самохин Алиса Овсянкина Матвей Самохин Максимилиан Райе Фигурное катание

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала, почему ушла из группы тренера Дениса Самохина.

В июле стало известно, что Овсянкина будет кататься в дуэте с французом Максимилианом Райе. Ранее она выступала с Матвеем Самохиным. 

– В ноябре стало известно, что ваш дуэт с Матвеем Самохиным прекращает существование, а вы сама покидаете группу Дениса Самохина. Что стало основной причиной такого решения?

– Можно сказать, меня вынудили покинуть группу. Градус общения между тренерами и мной очень резко изменился.

Не хочу возвращаться к этому этапу карьеры, к счастью, для меня он завершился. Что было в планах у тренерского штаба — мне неизвестно, но в начале сезона я осталась без партнера, льда и соревнований. Тем не менее, с Матвеем у нас были прекрасные отношения. Ему я хочу пожелать спортивных успехов, терпения и сил.

– С ноября вы были в поисках партнера. Не было мыслей о завершении карьеры?

– Даже в период тяжелой травмы лица, которая случилась со мной в десять лет, я никогда не думала об этом. Это моя жизнь, моя профессия. Пока могу — буду кататься! И надеюсь, никто не отнимет у меня право выступать и возможность совершенствовать мои спортивные навыки!

– Вы встали в пару с Максимилианом Райе. Как давно это произошло?

– Зимой со мной связалась группа из Лиона. Они предложили мне попробоваться с Максом. Мы оба очень высокие: Макс – 188 сантиметров, я – почти 170 сантиметров. По внешним параметрам хорошо подошли друг другу.

На тот момент я почти не говорила на английском. Когда мы встали с Максом в пару, я почувствовала, что это, наверное, единственный человек, которого я могу понимать без слов.

Благодаря ему я начала говорить и на английском, и на французском, хотя никогда языки не учила. Это очень важно, чтобы в паре были такие отношения, когда язык не нужен. Как оказалось, это – не самое главное. Иногда можно эмоционально и по энергии почувствовать друг друга, и все покатит!

– У какого тренера ваш дуэт будет тренироваться?

– Мы работаем в команде Оливье Шенфельдера, Мариэна Де Ла Асюсьена, Муриэль Буше-Зазуи и Эмми Хираи. На катке чудесная атмосфера. Мне нравится работать с такой профессиональной командой.

Сейчас моя семья проживает в Лионе. Это прекрасный дружелюбный город с очень богатой историей. Я очень надеюсь, что в этом сезоне мы сможем показать себя и наши программы, – сказала Овсянкина. 

10 комментариев

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Вот сколько бывших наших будет в сезоне, есть кого смотреть
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+6
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Молодец Алиса, что учит языки, если есть цель продолжать.
Только я пропустила, у Алисы не было проблем с переходом, как у Дарио?
А то в интервью нет уверенности, что они идут в сезон.
+4
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Алисе верю, но как то и понять мотивы Самохина хотелось бы. Почему подзабили на спортсменку, неужели не видели перспектив. У них вроде не на столько много крутых спортсменов чтобы разбрасываться. БХ были и те ушли, Нарижный к ним вот только пришел, а Алисой то давно не занимаются... странно как то.
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+3
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Ответ Shtirly
Вообще год у Горшкова вышел сложный. Возможно какие-то эмоции тренеров воспринимались спортсменкой не верно.
Алиса же о штабе Самохина говорит.
+3
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Ответ Oleandra
Ну это конечно другое.. штаб выжил спортсменку, но они ни разу не абьюзеры.. и Овсянкина всяко патриотка.. это не Дэвисы и не ТШТ.
А они поливали своих учеников грязью, как Тут-зе?
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Ответ Е...С
Алиса и в Америку отправили тренироваться и на ОИ она успела съездить и ее на всевозможные бешки протолкнули, только лишь бы рейтинг перед ОИ поднять.
может и протолкнули бы, когда возраст подошёл бы.
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