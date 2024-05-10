Лутфуллин об отношениях с девушкой: «Мы ассоциируем себя с настоящей, полноценной семьей. Совместная жизнь – это здорово»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал об отношениях со своей девушкой.

– Ты ведешь достаточно публичные отношения, вы вместе около года. Как зарождалась эта любовь?

– Я расстался со своей прошлой девушкой, написал Леше Карпову и мы поехали в гости к Саше Петрову (фигуристу – прим. Sports) и его сестре Алле. Настя тоже была там, как подруга Аллы, и мы начали общение. Все получилось очень мило.

Я сразу – через недели две-три – предложил ей поехать к моим родителям в Казань, она моментально познакомилась со всеми моими родственниками.

А с бабушкой Настя встретилась вообще через три дня после нашего знакомства. Настя очень открытая, душевная, хорошо общается с моими родными, если я где-то в отъездах – ходит в гости к моей бабуле.

– Как эти отношения влияют на тебя как на спортсмена?

– Когда что-то в моей карьере идет не так, то не переходит в негативное отношение к Насте. Я могу просто сказать: слушай, что-то не идет, давай посидим, отвлечемся от всего.

Настя помогает, ходит в свои выходные ко мне на тренировки. Алексей Николаевич очень хорошо относится к ней, они подружились. Я не могу себя представить в одиночестве. Не хожу по клубам, не шатаюсь где-то, скорее домашний человек. Настя тоже спокойная.

– Ты романтик?

– Да, но лучше спросить у девушки. Я часто делаю неожиданные подарки. Например, Настя улетала с подругой в Калининград, возвращается – а ее дома новенькие кроссовки ждут.

Или выхожу с тренировки и говорю, что сейчас едем покупать ей часы. Постоянно ходим в кино, я это обожаю, месяц назад побывали на всех фильмах, что были в афише. В ресторанчик можем сходить.

– Что за кроссовки подарил?

– Nike Air Force.

– Что из интересного она дарила тебе?

– Однажды я увидел афишу концерта группы «Звери», что-то сказал ей про это выступление, она такая: а я уже купила нам билеты на них.

Или еще. Летом говорил ей, что с детства мечтаю, чтобы родители подарили приставку – Playstation или XBOX. На свои деньги не так давно купил себе Playstation 5, более крутого уже нет, но в душе чего-то хотелось. И она на Новый год подарила мне Nintendo Switch.

– Тебе нравится совместная жизнь?

– Да, это очень здорово. Она постоянно готовит, ухаживает за мной. Мы ассоциируем себя с настоящей, полноценной семьей.

– Какой ты в бытовом плане?

– Меня надо просить, просто так не встану и не буду что-то делать. Если скажет – нужно помыть посуду, встаю и мою. В основном все на ней, а я просто помогаю.

– Пятого мая твоя девушка приняла участие в твоем номере на шоу Ильи Авербуха. Как это стало возможным?

– Мы выбрали музыку, Алексей Николаевич предложил поставить самовар и девочку выставить на лед, чтобы наливала чай. Я сказал, что эту роль сыграет Настя.

Все согласились и мы выступили вместе. Она была очень рада, а для меня это новый опыт выступлений, по итогу, получились более искренние эмоции, по-настоящему, без фальши, – сказал Лутфуллин.