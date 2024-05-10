Глеб Лутфуллин: «Я могу приобрести обувь ценой до 20 тысяч рублей, более дорогие кроссовки не вижу смысла брать. В чем смысл переплачивать?»

Теги сборная России мужское катание Матч ТВ Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал об отношении к моде.

— Ты считаешься одним из самых стильных российских фигуристов. Много тратишь на шмотки?

— Я не могу взять и спустить все деньги за день, даже после призовых не могу пойти и купить какие-то очень дорогие кроссовки или одежду. Не понимаю — зачем это?

Да, я могу приобрести обувь ценой до 20 тысяч рублей, более дорогие кроссовки не вижу смысла брать. Давай на примере: есть обычные Nike Air Force и такие же, но в коллаборации с Dior, первые стоят 20 тысяч, вторые 900 тысяч. А по качеству одинаковые. И в чем смысл переплачивать?

— Что в твоем понимании не тратить много на вещи? Ты часто мелькаешь в ярких брендах, тот же Calvin Klein.

— Ха, ну все в меру. Я не каждый месяц покупаю какие-то шмотки, сейчас у меня уже целый шкаф, некуда складывать, я вещи не приобретаю без необходимости. Не думаю, что если хочешь выглядеть красиво, это обязательно должно быть очень дорого. Из брендового, если бы я увидел что-то очень крутое, то это была бы вещь только от Calvin Klein. Я фанат этого бренда. У меня были их кроссовки, очень удобные, и кофты крутые.

— Ты носишь сережку. Сам решился на это?

— Да, это было забавно. Я родом из Казани, папа — человек старой закалки, он чуток не воспринимал это дело, а я сильно хотел сережку. Успел залезть в последний вагон, потом все начали носить сережки, у нас в группе даже маленький мальчик с ней ходит, Илья Яблоков тоже носит.

Мне тогда было лет 15, хотелось чего-то нового. Я и проколол. Потом месяц не показывал папе, он увидел это уже на соревнованиях, отнесся достаточно спокойно. Мы как-то пошутили, что у меня есть девушка, этим прикрываюсь перед отцом. Я раньше тоже не понимал, зачем эти сережки, окрашенные волосы, а сейчас осознаю, что когда мне будет 35 уже не попробуешь. Живем один раз, — сказал Лутфуллин. 

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6 комментариев
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Главное чтобы всё сошлось - комфорт, современность, внешний вид, качество. Но это, как правило, стоит примерно от 10 и выше. Всё, что измеряется в сотнях - больше понты и чеки для своего круга таких же замороченных на брендах.
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ну вообще, хорошие кроссовки для долгих прогулок - стоили дороже двадцатки. Теперь здесь не купишь, правда(
Типа Meindl.
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За последние пару лет приличная обувь сильно подорожала...Если в 20 году можно было взять за 10 - 15 lowa или la sportiva, то сейчас- точно нет... (
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Ну правильно - стильные мальчики носят сережки и болеют за Реал)) А вообще, Глеб, многие западные бренды давно зашкварились среди болельщиков))
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