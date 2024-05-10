Лутфуллин о жизни в интернате: «Мне тогда было 13 лет, я думал: ну, как будто отвезли меня как собаку к бабушке, а сами улетели отдыхать»

Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал о проживании в интернате.

— После переезда в Петербург из Казани ты полтора года проживал в интернате. В чем прелести такой жизни?

— Прелести никакой. Были рамки, которых ты должен придерживаться. Представь, ты живешь с мамой, приходишь домой, говоришь — сделай покушать, свари супчик и она все для тебя исполнит. А тут есть воспитатели, помощники, и это немножко другое. Мне тогда было 13 лет, я думал: ну, как будто отвезли меня как собаку к бабушке, а сами улетели отдыхать, живут себе там. Но в какой-то момент стал спокойнее относится к этому.

В интернате все ко мне хорошо относились: учителя, воспитатели и так далее. Даже педагоги подстраивались под мой график, были индивидуальные занятия. Правда школа мне вообще не пригодилась. Из уроков любил только математику, это единственный предмет, который хоть как-то понимал.

Я вообще не усидчивый, в первом-втором классе как-то был поспокойнее. А потом понеслось. Присмотра особо не было и бегал вообще повсюду, где только можно. Благо держал себя в рамках.

— Ты уже жил в интернате, когда бабушка продала жилье в Казани, чтобы купить квартиру в Санкт-Петербурге, приглядывать за тобой. Это же вау!

— Да, так и было. Ей надо памятник поставить. Это был тяжелый шаг для нее. В Казани у бабушки было все — жилье, работа, друзья, семья, сестры, а она взяла и все ради меня бросила. Безумно благодарен ей за это! Она до сих пор живет в Петербурге, не собирается переезжать, ей понравился город.

Наверное, бабушка старалась заменить родителя, но я конечно же понимал, что мамуля в Казани, скучал по ней. Сейчас я живу с девушкой, отдельно от бабушки, но наши дома находятся недалеко, минут десять пешком идти, мы часто видимся.

— Почему родители не могли переехать?

— У меня же еще два младших брата, переезжать такой большой семьей достаточно проблематично. Из-за меня одного всем менять жизнь не нужно. У братиков свои друзья, занятия, — сказал .