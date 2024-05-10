Лутфуллин о фото с Роналдиньо: «Шли с Семененко по аэропорту Амстердама, и он говорит: «Мужик похож на Роналдиньо, давай проверим». Подошли ближе — и реально он»
Фигурист Глеб Лутфуллин рассказал об увлечении футболом.
— Ты болеешь за мадридский «Реал». Давно?
— Года с 2015-го, тогда еще ничего особо не понимал. Но сперва узнал о Лионеле Месси, он тогда был самым популярным футболистом. Затем стал смотреть матчи «Реала» в Лиге чемпионов. Как они вытаскивали игры на последних минутах — это очень круто! Еще я болею за «Боруссию», хочется, чтобы они тоже что-то выиграли, надоедает гегемония «Баварии» в чемпионате, а сейчас у дортмундцев есть шанс завоевать главный еврокубковый трофей.
— Твой любимый игрок «Реала»? Действующий или бывший — не так важно.
— Банальный ответ — Роналду. Объясню почему: он очень трудолюбивый, сколько бы ни читал, об этом все говорят. Один игрок рассказывал, что пришел в восемь утра на тренировку, а Криштиану уже там, потом этот парень решил прийти в 7 утра — и Роналду снова был на базе, пришел в 6 утра — аналогично. Людям нравится Месси из-за таланта, а Криштиану — нереальный трудяга.
— В финале Лиги чемпионов встретятся клубы, которые ты поддерживаешь — «Реал» и «Боруссия». За кого будешь болеть?
— Я тебе ранее говорил, что «Реал» любит вытаскивать матчи на последних минутах. В полуфинале так и случилось — два гола на последних минутах и прошли дальше. Стабильный «Реал» Мадрид. Нервишки покачали, но я был уверен, что они выйдут в финал. Буду болеть за испанцев, но если не дай бог проиграют, буду рад за «Боруссию», Марко Ройс достоин получить этот трофей.
— Если бы была возможность сфотографировать с каким-то футболистом, кто бы это был?
— У меня уже есть фотка с Роналдиньо, Куадрадо, Аршавиным. С первым мы пересеклись где-то в аэропорту Амстердама, шли с Женей Семененко и он говорит: «Этот мужик похож на Роналдиньо. Давай проверим». Подошли ближе — и реально он, сфоткались, — сказал Лутфуллин.
Спорят два мужика;
-Он.-
-Не он.-
-Да он же !!!-
-Ну давай тогда спросим-
-Товарищ, как ваша фамилия ?-
-Брежнев.-
-Ну я же тебе говорил. А ты заладил: "Банионис, Банионис..."-