Роман Савосин: «Помогаю тренировать спортсменов из младшей группы. Грубо говоря, я катающийся тренер»

Теги сборная России мужское катание Матч ТВ Роман Савосин Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин рассказал о работе с детьми.

Савосин тренируется в группе Алексея Четверухина. 

— Сейчас ведь ты занимаешься подкатками. С детьми какого уровня работаешь и какие функции выполняешь?

— Помогаю тренировать спортсменов из младшей группы. Грубо говоря, я катающийся тренер. Выхожу на лед с удочкой, физически это не тяжело.

Когда я был маленький, то не любил удочку, мне было неудобно прыгать на ней. Сейчас не спрашиваю у учеников, удобно ли им. Тренерская группа решила, что удочка нужна, значит, я выхожу и работаю.

— Не считаешь ли ты, что тренер обязательно должен преодолеть все круги ада и начать работать с детьми с азов, чтобы через «фонарики» и «саночки» прийти к звездам?

— Я не считаю, что это обязательное условие. Но скажу, что работа с начинающими группами — самое сложное, что может быть. Научить детей азам непросто. Плюс эта работа не всем дается. Надо любить детей, иметь большое терпение.

— Говорил, что не видишь себя тренером в дальнейшем. Не поменялось мнение?

— Нет, все осталось на прежнем уровне, — сказал Савосин.

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2 комментария
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Видимо, как и большинство фигуристов зарабатывает на жизнь шоу, сборами, подкатками.
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