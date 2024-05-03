Роман Савосин: «Помогаю тренировать спортсменов из младшей группы. Грубо говоря, я катающийся тренер»

Фигурист Роман Савосин рассказал о работе с детьми.

Савосин тренируется в группе Алексея Четверухина.

— Сейчас ведь ты занимаешься подкатками. С детьми какого уровня работаешь и какие функции выполняешь?

— Помогаю тренировать спортсменов из младшей группы. Грубо говоря, я катающийся тренер. Выхожу на лед с удочкой, физически это не тяжело.

Когда я был маленький, то не любил удочку, мне было неудобно прыгать на ней. Сейчас не спрашиваю у учеников, удобно ли им. Тренерская группа решила, что удочка нужна, значит, я выхожу и работаю.

— Не считаешь ли ты, что тренер обязательно должен преодолеть все круги ада и начать работать с детьми с азов, чтобы через «фонарики» и «саночки» прийти к звездам?

— Я не считаю, что это обязательное условие. Но скажу, что работа с начинающими группами — самое сложное, что может быть. Научить детей азам непросто. Плюс эта работа не всем дается. Надо любить детей, иметь большое терпение.

— Говорил, что не видишь себя тренером в дальнейшем. Не поменялось мнение?

— Нет, все осталось на прежнем уровне, — сказал .