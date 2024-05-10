Глеб Лутфуллин: «Пробовал прыгнуть четверной аксель. После него тело сильно болит»

Глеб Лутфуллин рассказал об изучении четверного акселя и пятерного сальхова.

— В твоем арсенале все четверные прыжки. Над чем сейчас ведешь работу? Были попытки сделать аксель в четыре с половиной оборота.

— Да, я пробовал прыгнуть четверной аксель. Кстати, после него тело сильно болит. Последние попытки были хорошими. Конечно, есть недокрут, нужно подтянуть технику, настроить себя.

— А что конкретно болит после попыток четверного акселя?

— Ну, слушай, мне уже 20 лет, это немало для нашего спорта. Даже когда падаю с четверного лутца, внутри все нормально потряхивает, уже немножко кости не выдерживают.

— Освоить четверной аксель твоя мечта?

— Не могу назвать мечтой, но и не безразлично. Я хочу доказать сам себе, что могу. Когда уйду из спорта, не хочется вспоминать то, что мог сделать, но не сделал.

— В теории ты можешь стать вторым фигуристом в истории, который прыгнет четверной аксель в программе.

— Да, или третьим, который прыгнул вообще. Но для начала нужно его выучить, все постепенно. Стал пробовать, подумав, что если кто-то другой может это сделать, то почему я не сумею? Однако у всех техника разная. Я удивлен, что Влад (Дикиджи) прыгнул с первой попытки, это нереально. Но если так, то он огромный красавчик!

— Как ты отреагировал, когда увидел, что он исполнил этот прыжок?

— Офигел чуток. Ехали в машине с девушкой, она рассказала, я даже не поверил сначала. На самом деле по фигуристам можно сказать, кто способен на это, а кто нет. У Влада очень хорошая ось в прыжках. Он чувствует баланс, крутку, технически у него хороший аксель. Ещё Петя Гуменник может сделать четверной аксель.

— Не думал над пятерным прыжком?

— На удочке пробовал пятерной сальхов, замашки были. Мне кажется, что пятерной сальхов ближе, чем четверной аксель. Вышеназванный прыжок у меня хорошо выходит технически. Просто страшное словосочетание — пятерной сальхов. Важно правильно настроить себя и не бояться, — сказал Лутфуллин.