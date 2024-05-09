Авербух о завершении карьеры Уно: «Он понимает, что бороться за олимпийское золото нереально. Вовремя уйти – это большое искусство»

Авербух прокомментировал решение японского фигуриста Шомы Уно завершить карьеру.

Уно – двукратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр. В прошедшем сезоне 26-летний спортсмен занял четвертое место на ЧМ.

«Он очень талантливый фигурист, добившийся многого, несмотря на то, что у него изначально скромные физические данные. Он умел своей хореографией, сложнейшими элементами покорять зал.

Я думаю, что решение о завершении карьеры вполне логично, шум еще находится на пике. Он понимает, что бороться за олимпийское золото нереально.

Вовремя уйти – это большое искусство. Думаю, он будет еще много кататься в разных шоу, у него много поклонников. Спасибо ему за его выступления и реализацию таланта», – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух.

Двукратный чемпион мира Шома Уно объявил о завершении карьеры