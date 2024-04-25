Антон Сихарулидзе: «Вполне возможно, что через сезон-два наши парни будут спокойно конкурировать с первой мировой тройкой»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР сборная Франции сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Евгений Семененко Юма Кагияма Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Антон Сихарулидзе сравнил уровень российских одиночников с мировыми лидерами.

«У мужчин очень интересные соревнования в стране – я не припомню времен с такой конкуренцией. Да, были гении – Женя Плющенко, Леша Ягудин – они соревновались вдвоем, и с ними мало кто мог соревноваться.

Сейчас в сильнейшей разминке все может перевернуться после короткой программы, когда они откатали произвольную. Чуть более стабилен в этом году был Семененко, но начал проявляться достаточно новый парень для нашей аудитории – Дикиджи. Невероятно талантливый парень, который прыгает чуть ли не все четверные, с феноменальным лутцем. Недавно мне прислали видео с его тренировки, где он прыгнул четверной аксель.

Если я правильно понимаю, то в мире только два человека по-человечески прыгали четверной аксель: американец с фантастической американской фамилией Малинин и Дикиджи – наш парень из Санкт-Петербурга. Мне кажется, он может быть серьезнейшим спортсменом.

И есть целый ряд ребят, которые катаются не просто на уровне – никогда не знаешь, кто из них выиграет. От этого поднимается интерес – зрителей, профиков и самих парней. Парни пашут, потому что разрыв между мастерством – его или вообще нет, или он мизерный.

Если говорить про ЧМ, то первая тройка – американец с фантастической фамилией Малинин и два японца (Юма Кагияма и Шома Уно – Sports) – на сегодня, наверное, посильнее. И француз (Адам Сяо Хим Фа – Sports), да. К чему придут наши парни через сезон-два, я не знаю. Вполне возможно, что они будут абсолютно спокойно конкурировать с первой мировой тройкой», – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.

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14 комментариев
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У Сихарулидзе какая-то зацикленность на фамилии Малинина.
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На удаленке только, заочно.
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Осталось совсем немного, чтобы нас допустили к межд.соревнвания́м, тогда точно всех порвём.
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Через один,два ,а может и пять сезонов наши ребята так и будут конкурировать между собой без международных стартов.А некоторые окончательно уйдут в шоу или уедут по контракту в Китай.
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что ж тебе Малинин покоя так не даёт, Сихарулидзе😅
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И где же они будут конкурировать? На "Мордовских узорах "?
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Семененко на МС никогда не будет конкурентноспособен.
Ну если только Мишин наизнанку вывернется
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я в это не верю. Наши смогут конкурировать, когда Лева и Арсений выйдут во взрослые и не растеряют того, что у них есть: и технику, и прекрасную вторую оценку. А раньше вряд ли.
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Ага, по зуму.
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Ответ Katerina Sunny
У Сихарулидзе какая-то зацикленность на фамилии Малинина.
Так фамилия же "фантастическая"))
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американец с фантастической американской фамилией Малинин и Дикиджи – наш парень из Санкт-Петербурга.
- ещё со-времен российской империи, нацмены бесстыдно смыкаются с шовинистами, выпрыгивая из штанов в подтверждении верности режиму, дабы сохранить/получить должность у кормушки...
p.s.прикольно, что дикиджи - не менее фантастическая русская фамилия, но этого он не вкуривает...)
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Через год, через два! На что это он намекает!?
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Ответ lepestok
я в это не верю. Наши смогут конкурировать, когда Лева и Арсений выйдут во взрослые и не растеряют того, что у них есть: и технику, и прекрасную вторую оценку. А раньше вряд ли.
Да мжнр соревнования-то будут и раньше, только отдельно от ИСУ. А спортсменов ИСУ на них пускать не будут. Поэтому не судьба встретиться на одних стартах, кмк
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