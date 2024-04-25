Антон Сихарулидзе: «Вполне возможно, что через сезон-два наши парни будут спокойно конкурировать с первой мировой тройкой»

Антон Сихарулидзе сравнил уровень российских одиночников с мировыми лидерами.

«У мужчин очень интересные соревнования в стране – я не припомню времен с такой конкуренцией. Да, были гении – Женя Плющенко, Леша Ягудин – они соревновались вдвоем, и с ними мало кто мог соревноваться.

Сейчас в сильнейшей разминке все может перевернуться после короткой программы, когда они откатали произвольную. Чуть более стабилен в этом году был , но начал проявляться достаточно новый парень для нашей аудитории – . Невероятно талантливый парень, который прыгает чуть ли не все четверные, с феноменальным лутцем. Недавно мне прислали видео с его тренировки, где он прыгнул четверной аксель.

Если я правильно понимаю, то в мире только два человека по-человечески прыгали четверной аксель: американец с фантастической американской фамилией и Дикиджи – наш парень из Санкт-Петербурга. Мне кажется, он может быть серьезнейшим спортсменом.

И есть целый ряд ребят, которые катаются не просто на уровне – никогда не знаешь, кто из них выиграет. От этого поднимается интерес – зрителей, профиков и самих парней. Парни пашут, потому что разрыв между мастерством – его или вообще нет, или он мизерный.

Если говорить про ЧМ, то первая тройка – американец с фантастической фамилией Малинин и два японца ( и – Sports) – на сегодня, наверное, посильнее. И француз (Адам Сяо Хим Фа – Sports), да. К чему придут наши парни через сезон-два, я не знаю. Вполне возможно, что они будут абсолютно спокойно конкурировать с первой мировой тройкой», – сказал и. о. главы Федерации фигурного катания России.